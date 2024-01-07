Giyilebilir cihazlar için devrim: Dünyanın en iyi esnek güneş pili üretildi

Öte yandan bu gelişme, ışığı enerjiye dönüştüren güneş pilinin fotoaktif katmanını oluşturmak için organik malzeme kullanması bakımından benzersiz olma özelliğini taşıyor. Organik güneş pilleri, hafif ve esnek yapıları nedeniyle giyilebilir cihazlara dahil edilebilirler. Dolayısıyla yeni geliştirilen esnek güneş pili enerji tasarruflu giyilebilir teknolojilerin geleceği için oldukça önemli.
Yeni güneş pili temel sorunları çözüyor
Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni güneş pilinde katı gereksinimleri karşılayabilen iletken bir polimer malzeme tasarladılar. Bu da organik güneş pilleri için kaydedilen en yüksek fotovoltaik dönüşüm verimliliğinin yanı sıra geleneksel cihazların on katı kadar esneyebilme özelliğine sahip yeni bir iletken polimerin ortaya çıkmasını sağladı.
Yeni geliştirilen esneyebilen güneş pili, çalışma sırasında yüzde 40 oranında esneyebiliyor. Bu atılım sadece güneş pillerinin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süredir devam eden esneklik engelini de aşarak yüksek teknolojili giyilebilir cihazların geliştirilmesine yol açıyor.
Yapılan resmi açıklamada Profesör Bumjoon Kim, "Bu araştırma sayesinde sadece dünyanın en iyi performans gösteren esneyebilir organik güneş pilini geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda şekillendirilebilir ve/veya elastik olması gereken çeşitli elektronik cihazlar için temel malzeme olarak uygulanabilecek yeni bir polimer de geliştirdik" dedi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.