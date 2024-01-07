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    Giyilebilir cihazlar için devrim: Dünyanın en iyi esnek güneş pili üretildi

    Uzmanlar enerji üretimi için dünyanın en iyi esnek güneş pilini üretti. Araştırmacılar bunun dünyanın en yüksek performanslı esneyebilir organik güneş pili olduğunu belirtiyor.
    Dünyanın en esnek güneş pili üretildi Tam Boyutta Gör
    Bir araştırma ekibi, elektronik cihazlarda enerji üretimi için hafif ve yüksek verimli esneyebilen güneş pilleri geliştirerek bir dönüm noktasına ulaştı. Kore İleri Bilim ve Teknoloji Enstitüsü'nden (KAIST) araştırmacılar bunu "dünyanın en yüksek performanslı gerilebilir organik güneş pili" olarak nitelendiriyor.

    Öte yandan bu gelişme, ışığı enerjiye dönüştüren güneş pilinin fotoaktif katmanını oluşturmak için organik malzeme kullanması bakımından benzersiz olma özelliğini taşıyor. Organik güneş pilleri, hafif ve esnek yapıları nedeniyle giyilebilir cihazlara dahil edilebilirler. Dolayısıyla yeni geliştirilen esnek güneş pili enerji tasarruflu giyilebilir teknolojilerin geleceği için oldukça önemli.

    Yeni güneş pili temel sorunları çözüyor

    Araştırmacılar, geliştirdikleri yeni güneş pilinde katı gereksinimleri karşılayabilen iletken bir polimer malzeme tasarladılar. Bu da organik güneş pilleri için kaydedilen en yüksek fotovoltaik dönüşüm verimliliğinin yanı sıra geleneksel cihazların on katı kadar esneyebilme özelliğine sahip yeni bir iletken polimerin ortaya çıkmasını sağladı.

    Yeni geliştirilen esneyebilen güneş pili, çalışma sırasında yüzde 40 oranında esneyebiliyor. Bu atılım sadece güneş pillerinin verimliliğini artırmakla kalmıyor, aynı zamanda uzun süredir devam eden esneklik engelini de aşarak yüksek teknolojili giyilebilir cihazların geliştirilmesine yol açıyor.

    Yapılan resmi açıklamada Profesör Bumjoon Kim, "Bu araştırma sayesinde sadece dünyanın en iyi performans gösteren esneyebilir organik güneş pilini geliştirmekle kalmadık, aynı zamanda şekillendirilebilir ve/veya elastik olması gereken çeşitli elektronik cihazlar için temel malzeme olarak uygulanabilecek yeni bir polimer de geliştirdik" dedi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 6 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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