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Çin merkezli elektrikli araçlar için lityum-iyon pil üreticisi CATL, %72 hacim kullanım verimliliğine sahip üçüncü nesil Qilin pil takımını tanıttı. Şirket, CTP 3.0 pillerinin elektrikli araçlara tek şarjla 1.000 km'den fazla menzil sağlayabileceğini söyledi.

Gelecek yıl üretime başlanacak

CATL, ilk olarak 2019 yılında hücreden pakete (CTP) teknolojisini duyurdu. %50'nin üzerinde hacim kullanım verimliliğine sahip ilk nesil pillerin ardından yeni tanıtılan CTP 3.0, 255 Wh/kg enerji yoğunluğuyla geliyor. Şirket, yeni pillerin Tesla'nın 4680 pil hücrelerinin enerji yoğunluğundan %13 daha yüksek olduğunu söylüyor.

Pil üreticisi, genel olarak pil hücrelerinin altında yer alan sıvı soğutma elemanını hücrelerin arasına yerleştirdi. Bu sayede şirket, ısı transfer alanını dört katına çıkardı. Isı transfer alanın artırılması daha iyi termal kontrole ve daha iyi performans için soğuk havalarda pil hücrelerinin daha hızlı ısınmasına olanak tanıyor.

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CTP 3.0 ile şirket, on dakikada %10'dan %80'e şarj sağlanabileceğini belirtiyor. Küresel birçok araç üreticisine pil sağlayan CATL, 2023 yılında CTP 3.0 (Qilin) pillerin seri üretimine başlayacak.

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CATL Qilin EV pili, tek şarjla 1000 km menzil sunuyor