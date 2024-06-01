300 dizisi için hazırlıklara başlandı

2014 yılında 300'e bir devam filmi de çekildi ama bu film beklentilerin çok altında kaldı. 300: Rise of an Empire adlı devam filminin hayal kırıklığı yaratması bu seriye noktayı koymuş oldu. Ancak Rise of an Empire'dan 10 yıl sonra, 300 serisi bir kez daha gündemde. Bu serinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros., 300 dizisi için hazırlıklara başladı. Üstelik diziyi yönetmesi için Zack Snyder ile görüşülüyor.
300 Dizisi, İlk Filmin Öncesinde Geçecek
Proje henüz yeni yeni şekillenmeye başladığı için şimdilik herhangi bir anlaşma imzalanmış değil. Ancak Warner Bros.'un Zack Snyder ve Deborah Snyder ile görüşme hâlinde olduğu söyleniyor. Eğer taraflar anlaşmaya varırsa, Snyder çifti projenin yapımcılığını üstlenecek. Zack Snyder yönetmen koltuğuna da oturacak.
300 dizisinin nasıl bir konu işleyeceği bilinmiyor. Zaten henüz bir senaristle de anlaşılmış değil. Ancak bunun bir prequel olacağı, yani ilk filmin öncesinde geçeceği söyleniyor. Frank Miller'ın çizgi romanlarına konu olan Spartalılar benzersiz bir yaşam biçimini benimsemiş, son derece ilginç bir medeniyet olduğu için, tarihleri dizinin anlatabileceği pek çok olayla dolu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.