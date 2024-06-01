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    Anlık Bildirim

    300 dizisi için hazırlıklara başlandı

    300, yıllar sonra yeni bir projeyle ekranlara dönüyor. Warner Bros., 300 dizisi için hazırlıklara başladı. Üstelik Zack Snyder'in de bu projenin parçası olması bekleniyor.
    300 dizisi geliyor Tam Boyutta Gör
    Frank Miller'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan 300, 2006 yılında vizyona girdiğinde epey ses getirmiş ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Zack Snyder'ın imzasını taşıyan film, yönetmenin adını geinş kitlelere duyururken, bu tarz film ve dizilere olan ilgiyi de arttırmıştı. Nitekim Spartacus dizisi gibi yapımlar, 300'e öykünerek çekildi.

    2014 yılında 300'e bir devam filmi de çekildi ama bu film beklentilerin çok altında kaldı. 300: Rise of an Empire adlı devam filminin hayal kırıklığı yaratması bu seriye noktayı koymuş oldu. Ancak Rise of an Empire'dan 10 yıl sonra, 300 serisi bir kez daha gündemde. Bu serinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros., 300 dizisi için hazırlıklara başladı. Üstelik diziyi yönetmesi için Zack Snyder ile görüşülüyor.

    300 Dizisi, İlk Filmin Öncesinde Geçecek

    Proje henüz yeni yeni şekillenmeye başladığı için şimdilik herhangi bir anlaşma imzalanmış değil. Ancak Warner Bros.'un Zack Snyder ve Deborah Snyder ile görüşme hâlinde olduğu söyleniyor. Eğer taraflar anlaşmaya varırsa, Snyder çifti projenin yapımcılığını üstlenecek. Zack Snyder yönetmen koltuğuna da oturacak.

    300 dizisinin nasıl bir konu işleyeceği bilinmiyor. Zaten henüz bir senaristle de anlaşılmış değil. Ancak bunun bir prequel olacağı, yani ilk filmin öncesinde geçeceği söyleniyor. Frank Miller'ın çizgi romanlarına konu olan Spartalılar benzersiz bir yaşam biçimini benimsemiş, son derece ilginç bir medeniyet olduğu için, tarihleri dizinin anlatabileceği pek çok olayla dolu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    well worn ne demek sigarillo içe çekilir mi nur tuğba aktay eşi kaynak yanığına ne iyi gelir vespa tarzı motor

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