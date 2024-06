300 dizisi için hazırlıklara başlandı

Tam Boyutta Gör Frank Miller'ın aynı adlı çizgi roman serisinden uyarlanan 300, 2006 yılında vizyona girdiğinde epey ses getirmiş ve sinemaseverler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. Zack Snyder'ın imzasını taşıyan film, yönetmenin adını geinş kitlelere duyururken, bu tarz film ve dizilere olan ilgiyi de arttırmıştı. Nitekim Spartacus dizisi gibi yapımlar, 300'e öykünerek çekildi.

2014 yılında 300'e bir devam filmi de çekildi ama bu film beklentilerin çok altında kaldı. 300: Rise of an Empire adlı devam filminin hayal kırıklığı yaratması bu seriye noktayı koymuş oldu. Ancak Rise of an Empire'dan 10 yıl sonra, 300 serisi bir kez daha gündemde. Bu serinin haklarını elinde bulunduran Warner Bros., 300 dizisi için hazırlıklara başladı. Üstelik diziyi yönetmesi için Zack Snyder ile görüşülüyor.

300 Dizisi, İlk Filmin Öncesinde Geçecek

Proje henüz yeni yeni şekillenmeye başladığı için şimdilik herhangi bir anlaşma imzalanmış değil. Ancak Warner Bros.'un Zack Snyder ve Deborah Snyder ile görüşme hâlinde olduğu söyleniyor. Eğer taraflar anlaşmaya varırsa, Snyder çifti projenin yapımcılığını üstlenecek. Zack Snyder yönetmen koltuğuna da oturacak.

300 dizisinin nasıl bir konu işleyeceği bilinmiyor. Zaten henüz bir senaristle de anlaşılmış değil. Ancak bunun bir prequel olacağı, yani ilk filmin öncesinde geçeceği söyleniyor. Frank Miller'ın çizgi romanlarına konu olan Spartalılar benzersiz bir yaşam biçimini benimsemiş, son derece ilginç bir medeniyet olduğu için, tarihleri dizinin anlatabileceği pek çok olayla dolu.

