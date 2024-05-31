Mad Max serisinin geleceği tehlikeye girdi

Furiosa'nın gişedeki ilk haftasında beklentilerin çok altında kalması, muhtemelen Warner Bros.'a para kaybettireceği anlamına geliyor. Bu da sadece stüdyo için değil, Mad Max serisinin devam etmesini isteyenler için de kötü haber. Çünkü George Miller'ın Furiosa sonrası çekmeye hazırlandığı yeni Mad Max filminin kaderi de Furiosa'ya bağlı.
George Miller: Furiosa Başarılı Olursa Mad Max: Wasteland'i Çekeceğim
Happy. Sad. Confused. adlı podcast'e katılan yönetmen George Miller, Wasteland adını taşıyan yeni Mad Max filmini çekme niyetinde olduğunu ve eğer Furiosa başarılı olursa Wasteland'e geçeceğini söyledi. Tabii bu podcast kaydedildiğine Furiosa henüz gösterime girmemişti. Furiosa'nın ilk hafta sonu performansı sonrası George Miller'ın bu açıklamaları farklı bir anlam kazandı.
Çünkü yönetmenin de belirttiği üzere bir sonraki Mad Max filminin çekilip çekilmeyeceği Furiosa'ya bağlı ve önümüzdeki haftalarda büyük bir sürpriz yaşanmazsa Furiosa stüdyoya para kaybettirecek. Hâl böyleyken Warner Bros. Wasteland'e yeşil ışık yakmayacaktır elbette. Bu da Wasteland'i büyük ihtimalle hiçbir zaman göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Ya da en azından yakın gelecekte göremeyeceğiz diyelim. Çünkü söz konusu Hollywood olunca hiçbir zaman asla dememek lazım.
George Miller'ın Fury Road'u hazırlarken yazdığı hikâyelerden biri olan Wasteland, Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek ve Tom Hardy'nin canlandırdığı Max karakterine odaklanacaktı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.