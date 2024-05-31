Mad Max serisinin geleceği tehlikeye girdi

Sıkı bir beyaz perde takipçisi olan Erdem, DonanımHaber'de sinema ve dizi sektörüne dair haberleri kaleme alıyor.

Tam Boyutta Gör Heyecanla beklenen yeni Mad Max filmi Furiosa, 23 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluştu. Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde övgü alan film, vizyona girdikten sonra da hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenini kazandı. Ancak tüm bu övgüler gişeye yansımadı. Warner Bros.'a maliyeti muhtemelen 250 milyon doların üzerinde olan film, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 58.9 milyon dolar hasılat yapabildi.

Furiosa'nın gişedeki ilk haftasında beklentilerin çok altında kalması, muhtemelen Warner Bros.'a para kaybettireceği anlamına geliyor. Bu da sadece stüdyo için değil, Mad Max serisinin devam etmesini isteyenler için de kötü haber. Çünkü George Miller'ın Furiosa sonrası çekmeye hazırlandığı yeni Mad Max filminin kaderi de Furiosa'ya bağlı.

Guy Ritchie'in yeni Sherlock Holmes projesi duyuruldu 7 sa. önce eklendi

George Miller: Furiosa Başarılı Olursa Mad Max: Wasteland'i Çekeceğim

Happy. Sad. Confused. adlı podcast'e katılan yönetmen George Miller, Wasteland adını taşıyan yeni Mad Max filmini çekme niyetinde olduğunu ve eğer Furiosa başarılı olursa Wasteland'e geçeceğini söyledi. Tabii bu podcast kaydedildiğine Furiosa henüz gösterime girmemişti. Furiosa'nın ilk hafta sonu performansı sonrası George Miller'ın bu açıklamaları farklı bir anlam kazandı.

Çünkü yönetmenin de belirttiği üzere bir sonraki Mad Max filminin çekilip çekilmeyeceği Furiosa'ya bağlı ve önümüzdeki haftalarda büyük bir sürpriz yaşanmazsa Furiosa stüdyoya para kaybettirecek. Hâl böyleyken Warner Bros. Wasteland'e yeşil ışık yakmayacaktır elbette. Bu da Wasteland'i büyük ihtimalle hiçbir zaman göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Ya da en azından yakın gelecekte göremeyeceğiz diyelim. Çünkü söz konusu Hollywood olunca hiçbir zaman asla dememek lazım.

George Miller'ın Fury Road'u hazırlarken yazdığı hikâyelerden biri olan Wasteland, Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek ve Tom Hardy'nin canlandırdığı Max karakterine odaklanacaktı.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.