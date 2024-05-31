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    Mad Max serisinin geleceği tehlikeye girdi

    Mad Max serisinin yaratıcısı George Miller, serinin bir sonraki filmi olarak tasarladığı Wasteland'i çekmesinin Furiosa'nın performansına bağlı olduğunu söyledi. Ancak gidişat iyi görünmüyor.
    Mad Max serisi devam etmeyebilir Tam Boyutta Gör
    Heyecanla beklenen yeni Mad Max filmi Furiosa, 23 Mayıs'ta sinemaseverlerle buluştu. Dünya prömiyerini yaptığı Cannes Film Festivali'nde övgü alan film, vizyona girdikten sonra da hem izleyicilerin hem de eleştirmenlerin beğenini kazandı. Ancak tüm bu övgüler gişeye yansımadı. Warner Bros.'a maliyeti muhtemelen 250 milyon doların üzerinde olan film, gişedeki ilk hafta sonunda sadece 58.9 milyon dolar hasılat yapabildi.

    Furiosa'nın gişedeki ilk haftasında beklentilerin çok altında kalması, muhtemelen Warner Bros.'a para kaybettireceği anlamına geliyor. Bu da sadece stüdyo için değil, Mad Max serisinin devam etmesini isteyenler için de kötü haber. Çünkü George Miller'ın Furiosa sonrası çekmeye hazırlandığı yeni Mad Max filminin kaderi de Furiosa'ya bağlı.

    George Miller: Furiosa Başarılı Olursa Mad Max: Wasteland'i Çekeceğim

    Happy. Sad. Confused. adlı podcast'e katılan yönetmen George Miller, Wasteland adını taşıyan yeni Mad Max filmini çekme niyetinde olduğunu ve eğer Furiosa başarılı olursa Wasteland'e geçeceğini söyledi. Tabii bu podcast kaydedildiğine Furiosa henüz gösterime girmemişti. Furiosa'nın ilk hafta sonu performansı sonrası George Miller'ın bu açıklamaları farklı bir anlam kazandı. 

    Çünkü yönetmenin de belirttiği üzere bir sonraki Mad Max filminin çekilip çekilmeyeceği Furiosa'ya bağlı ve önümüzdeki haftalarda büyük bir sürpriz yaşanmazsa Furiosa stüdyoya para kaybettirecek. Hâl böyleyken Warner Bros. Wasteland'e yeşil ışık yakmayacaktır elbette. Bu da Wasteland'i büyük ihtimalle hiçbir zaman göremeyeceğimiz anlamına geliyor. Ya da en azından yakın gelecekte göremeyeceğiz diyelim. Çünkü söz konusu Hollywood olunca hiçbir zaman asla dememek lazım.

    George Miller'ın Fury Road'u hazırlarken yazdığı hikâyelerden biri olan Wasteland, Fury Road'un bir yıl öncesinde geçecek ve Tom Hardy'nin canlandırdığı Max karakterine odaklanacaktı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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