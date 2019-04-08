Elon Musk, neden Tesla Model 3'ün içinde kamera olduğunu açıkladı

Teknoloji Editörü
Tesla'nın kurucusu Elon Musk, neden Model 3'ün içine bir kamera yerleştirdikleri konusuna açıklık getirdi. Musk diki aynasına yerleştirilmiş bu kameranın, otomobilin bir taksi olarak kullanıldığı zamanlar için oraya konduğunu söylüyor. Bu kamera potansiyel bir tehlike durumunda otomobilin Nöbetçi Modu olarak adlandırabileceğimiz özelliğini devreye sokup, tüm kameraları açıyor.
Otonom taksi olarak kullanılabilirGeçtiğimiz günlerde bir kadın, Tesla otomobillerden birini kasıtlı olarak çizerken, aracın kameralarına yakalanmıştı ve bu özelliğin faydalı olabileceği ortaya koymuştu. Musk, araç içindeki kamera konusunda gizlilik endişeleri uyandıran tweet'e yanıt olarak ise, Tesla araçların Uber ve Lyft gibi taksi olarak kullanılabileceğini ve bu kameranın da o zamanlarda kullanılacağını ifade etti.
Ayrıca takip eden tweet'lerde ise Tesla otomobillerin, otonom taksi olarak da kullanılabileceğini belirten Musk, bunun için yasal onayların alınmaya çalışıldığını söylüyor. Tesla CEO'sunun istenildiği takdirde araç içindeki bu kameranın devre dışı bırakılabileceğini de sözlerine eklediğini de söyleyelim.
https://twitter.com/elonmusk/status/1113977924947009536 Yorum Yaz Paylaş Tweetle