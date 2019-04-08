Elon Musk, neden Tesla Model 3'ün içinde kamera olduğunu açıkladı

Tesla'nın kurucusu Elon Musk, neden Model 3'ün içine bir kamera yerleştirdikleri konusuna açıklık getirdi. Musk diki aynasına yerleştirilmiş bu kameranın, otomobilin bir taksi olarak kullanıldığı zamanlar için oraya konduğunu söylüyor. Bu kamera potansiyel bir tehlike durumunda otomobilin Nöbetçi Modu olarak adlandırabileceğimiz özelliğini devreye sokup, tüm kameraları açıyor.

Otonom taksi olarak kullanılabilir

https://twitter.com/elonmusk/status/1113977924947009536

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Geçtiğimiz günlerde bir kadın,otomobillerden birini kasıtlı olarak çizerken, aracın kameralarına yakalanmıştı ve bu özelliğin faydalı olabileceği ortaya koymuştu., araç içindeki kamera konusunda gizlilik endişeleri uyandıran tweet'e yanıt olarak ise, Tesla araçlarınvegibi taksi olarak kullanılabileceğini ve bu kameranın da o zamanlarda kullanılacağını ifade etti.Ayrıca takip eden tweet'lerde iseotomobillerin,olarak da kullanılabileceğini belirten Musk, bunun için yasal onayların alınmaya çalışıldığını söylüyor. Tesla CEO'sunun istenildiği takdirde araç içindeki bu kameranınbırakılabileceğini de sözlerine eklediğini de söyleyelim.