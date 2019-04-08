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Elon Musk, neden Tesla Model 3'ün içinde kamera olduğunu açıkladı

ABD merkezli elektrikli otomobil üreticisi Tesla'nın CEO'su Elon Musk, Tesla Model 3'ün içinde neden bir kamera olduğunu soran bir kullanıcıya, Twitter'dan yanıt verdi.
1 ay
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Tesla'nın kurucusu Elon Musk, neden Model 3'ün içine bir kamera yerleştirdikleri konusuna açıklık getirdi. Musk diki aynasına yerleştirilmiş bu kameranın, otomobilin bir taksi olarak kullanıldığı zamanlar için oraya konduğunu söylüyor. Bu kamera potansiyel bir tehlike durumunda otomobilin Nöbetçi Modu olarak adlandırabileceğimiz özelliğini devreye sokup, tüm kameraları açıyor.

Otonom taksi olarak kullanılabilir

Geçtiğimiz günlerde bir kadın, Tesla otomobillerden birini kasıtlı olarak çizerken, aracın kameralarına yakalanmıştı ve bu özelliğin faydalı olabileceği ortaya koymuştu. Musk, araç içindeki kamera konusunda gizlilik endişeleri uyandıran tweet'e yanıt olarak ise, Tesla araçların Uber ve Lyft gibi taksi olarak kullanılabileceğini ve bu kameranın da o zamanlarda kullanılacağını ifade etti.

Ayrıca takip eden tweet'lerde ise Tesla otomobillerin, otonom taksi olarak da kullanılabileceğini belirten Musk, bunun için yasal onayların alınmaya çalışıldığını söylüyor. Tesla CEO'sunun istenildiği takdirde araç içindeki bu kameranın devre dışı bırakılabileceğini de sözlerine eklediğini de söyleyelim.

https://twitter.com/elonmusk/status/1113977924947009536 Yorum Yaz
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aytmatfullemek 1 ay yeni yorumcu en beğenilen
Bant yapıştırsınlar üstüne :)
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OverClocK1ng 1 ay
Editör kardeş. Otonom taksi "aksi" olarak kullanmak istiyorum. Fakat aksi biri değilim. Ne yapmam lazım? Ekrem71 e bi sorar mısın, aksi neymiş diye?
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görkembi 1 ay yeni yorumcu
hem faydalı hem de gizlilik sorusunu akla getiriyor
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Ulfast 1 ay
Tesla'nın kurucusu Elon Musk değildi sanki.
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The Balance 1 ay Ulfast
Değil zaten paypalin kurucusu paypali sattı onun parasıyla aldı teslayı editör arkadaş pek bilmiyor halbuki bunu yüz defa okumuşumdur internette.
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yenerkml 1 ay
otonom taksi ayağına bizi mi yiyorsun Elon reis :))
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Spider_hip 1 ay
Yalnız kasten kendi Tesla 3 ünü çaktırmadan çizen manyak kadının videosunu izledim de, yuh yani. İyi ki tesla çaktırmadan yandan olayı çekmiş. Kadın tutuklanmış.
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MaDMaxiBo 1 ay
Üstünde kayar kapak var zaten, isteyen açar.
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The.Mafia 1 ay
Kamera devre dışı bırakılabiliyor ancak faydalı yönleri daha çok
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OverClocK1ng 1 ay
Editör kardeş. Otonom taksi "aksi" olarak kullanmak istiyorum. Fakat aksi biri değilim. Ne yapmam lazım? Ekrem71 e bi sorar mısın, aksi neymiş diye?
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aytmatfullemek 1 ay yeni yorumcu en beğenilen
Bant yapıştırsınlar üstüne :)
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