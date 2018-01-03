30$’a Android Go telefonlar geliyor

1GB RAM ve altındaki akıllı telefonlarda akıcı bir kullanıcı tecrübesi sunmayı hedefleyen Android Go sürümünü duyuran Google, yeni bir telefon segmenti oluşturmak üzere. 30$’lık Android Go telefonları geliyor.

Android Go neler sunuyor?

Android Go bilindiği üzere Android 8.0 işletim sisteminin biraz daha kırpılmış hali ve Android 7.0 sürümüne göre yüzde 50 daha az yer kapladığı belirtiliyor. Gelişmiş bellek yönetimi ve performans iyileştirmelerine sahip olan sürüm böylece 512MB-1GB RAM barındıran telefonlarda akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca sürüme uyumlu Go uygulama versiyonları da çok küçük boyutlarla orijinal tecrübeyi sunmayı vadediyor.

Gelişmekte olan ülke pazarlarında halen 1GB RAM taşıyan ucuz telefonların popüler olması Google’ın yeni bir stratejiye itti. Artık Android Go ile giriş seviyesinin de altında yeni bir segment ortaya çıkmış olacak.

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Google’ın Hindistan’daki faaliyetlerini yakından takip edenlerin verdikleri bilgilere göre önümüzdeki haftalarda 30$ civarında fiyat etiketi taşıyacak Android Go telefonları piyasaya çıkacak. Hintli Lava, Micromax, Karbonn ve Intex gibi devler kolları sıvamış durumda.

Bu ayın sonlarında ilk modelin Micromax tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sonrasında ise ismi geçen diğer üreticiler yavaş yavaş Android Go telefonlarını piyasaya sürmeye başlayacak.

Android One programının başlangıcı da ilk olarak Hindistan’da yapılmıştı. Ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde düşük bütçeli telefon programlarının ilk hedefi hep Hindistan oluyor.

Şimdilik telefonların özellikleri ne olacak bilinmiyor ancak Snapdragon 212 yonga seti, 720p ekran çözünürlüğü, 512MB/1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi akla ilk gelenler. 30$’a standart bir cep telefonu alınabildiği düşünüldüğünde akıcı bir Android deneyimi dengeleri alt üst edebilir.