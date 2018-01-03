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30$’a Android Go telefonlar geliyor

Google’ın sadeleştirilmiş işletim sistemi Android Go kısa süre içerisinde piyasaya çıkıyor. 30$ civarındaki akıllı telefonlar ile pazarda yeni bir trend başlayabilir.
1 yıl
2,8b
1
15
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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1GB RAM ve altındaki akıllı telefonlarda akıcı bir kullanıcı tecrübesi sunmayı hedefleyen Android Go sürümünü duyuran Google, yeni bir telefon segmenti oluşturmak üzere. 30$’lık Android Go telefonları geliyor.

Android Go neler sunuyor?

Android Go bilindiği üzere Android 8.0 işletim sisteminin biraz daha kırpılmış hali ve Android 7.0 sürümüne göre yüzde 50 daha az yer kapladığı belirtiliyor. Gelişmiş bellek yönetimi ve performans iyileştirmelerine sahip olan sürüm böylece 512MB-1GB RAM barındıran telefonlarda akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Ayrıca sürüme uyumlu Go uygulama versiyonları da çok küçük boyutlarla orijinal tecrübeyi sunmayı vadediyor.

Gelişmekte olan ülke pazarlarında halen 1GB RAM taşıyan ucuz telefonların popüler olması Google’ın yeni bir stratejiye itti. Artık Android Go ile giriş seviyesinin de altında yeni bir segment ortaya çıkmış olacak.

Ayrıca Bkz. "18:9 ekranlı ZTE Blade V9 geliyor"

Google’ın Hindistan’daki faaliyetlerini yakından takip edenlerin verdikleri bilgilere göre önümüzdeki haftalarda 30$ civarında fiyat etiketi taşıyacak Android Go telefonları piyasaya çıkacak. Hintli Lava, Micromax, Karbonn ve Intex gibi devler kolları sıvamış durumda.

Bu ayın sonlarında ilk modelin Micromax tarafından piyasaya sürülmesi bekleniyor. Sonrasında ise ismi geçen diğer üreticiler yavaş yavaş Android Go telefonlarını piyasaya sürmeye başlayacak.

Android One programının başlangıcı da ilk olarak Hindistan’da yapılmıştı. Ülkenin potansiyeli düşünüldüğünde düşük bütçeli telefon programlarının ilk hedefi hep Hindistan oluyor.

Şimdilik telefonların özellikleri ne olacak bilinmiyor ancak Snapdragon 212 yonga seti, 720p ekran çözünürlüğü, 512MB/1GB RAM, 8GB depolama kapasitesi akla ilk gelenler. 30$’a standart bir cep telefonu alınabildiği düşünüldüğünde akıcı bir Android deneyimi dengeleri alt üst edebilir. 

 

https://www.androidheadlines.com/2018/01/google-bringing-30-android-go-smartphones-to-india-report.html Yorum Yaz
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Böyle telefonlara özel vergi uygulanmalı. Normalden daha az alınsın yani. Fakir fukara da kullansın en azından.. 500 tl olduktan sonra bir anlamı kalmıyor
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nehuse 1 yıl
Haberdeki donanımdan çok çok iyi donanıma sahip bir çok telefon güncelleme almadığı için şu an çekmecelerde yatıyor.Birileri bu işe el atsa da bunlar 1-2 sene daha kullanılsa bir çok insan ucuza telefon sahibi olur yada değiştirme ihtiyacı duymaz .
Haberdeki donanımdan çok çok iyi donanıma sahip bir çok telefon güncelleme almadığı için şu an çekmecelerde yatıyor.Birileri bu işe el atsa da bunlar 1-2 sene d...
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1 Yanıt Yanıtla +8
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Kerim5100 1 yıl
Buraya 600-700TL'ye geldiği sürece bir anlamı yok şahsen :/
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KiriN 1 yıl
arkadaş yeni telefona çıkması bize yaramaz ki. Eski telefona rom olarak yüklensin bu işimize yarar.
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kadirirdem 1 yıl
Bizim ülkeye gelirse 500-800 bandına yerleşir büyük ihtimalle.
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Fashionality 1 yıl
bir cok kisi gereksiz diyerek elestirmisti yanlis hatirlamiyorsam bu android go'yu fakat ozellikle yasli ya da telefonunda cok fazla ucuk kacik ozellige gerek duymayan insanlar telefona binlerce lira dokmek istemiyorlar ve dusuk donanim ozelliklerine sahip bir android cihaz aliyorlar fakat bu cihazlar genellikle sistemi tam olarak kaldiramadigi ya da ilerleyen donemde sistemin sismeye baslamasindan dolayi hem cok yavas hem de cok sorunlu oluyor... bu yonde dusunuldugunde android go bir ilac gibi olacak bu insanlara yonelik pazarda
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DH Misafiri 1 yıl
Adamlar sürekli telefon satma derdinde. Fakirin cebindeki $30 doların peşine düşmüşler. Benimde çekmecemde 2 tane telefon yatıyor. Kullandığımda çekmeceye konacak duruma geldi. Planlı eskimenin yapıldığı şu günümüz dünyasında açgözlülük tavan yapmış durumda. Yerli telefon üretiyoruz ama onlarda tüketiciyi kandırmanın peşine düşmüşler. Montaj yapmaktan başka bir şey yaptıkları yok. Panelinden, işlemcisine.. yazılımından, belleğine kadar toplama gidiyoruz. O zaman alt seviye üretim yapıp yazılım desteği sunalım. Yerli firmaya sahip çıkıp $30 doları da elin yabancısına vermeyelim. Bugün $30 dolar olur yarın 500-1000$ olur. Biz bu kafayla gidersek bizi öpen çok olur.
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Kerim5100 1 yıl
Buraya 600-700TL'ye geldiği sürece bir anlamı yok şahsen :/
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gokhans19 1 yıl Kerim5100
Kerim5100

Buraya 600-700TL'ye geldiği sürece bir anlamı yok şahsen :/

Aynen. 50 euroluk 3310 vatanbilgisayarda 550 tlye satılıyor. Böyle olunca o ucuz kelimesinin bir anlamı olmuyor. Adamın öğle yemeği parasına aldığı telefona sen 10 gün çalışıyorsun.
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grafman09 1 yıl
3-4 yıl önce destekleyen chrome bile eskiyen telefonu artık desteklemiyor, Play store daki lite versiyon ugulamalara yöneliyoruz mecbur. Telefon bozulmasa bile değiştirmek zorunda bırakıyorlar.. Yenisini aldırma politikası bu..
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nehuse 1 yıl
Haberdeki donanımdan çok çok iyi donanıma sahip bir çok telefon güncelleme almadığı için şu an çekmecelerde yatıyor.Birileri bu işe el atsa da bunlar 1-2 sene daha kullanılsa bir çok insan ucuza telefon sahibi olur yada değiştirme ihtiyacı duymaz .
1 Yanıt Yanıtla +8
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For Mother Russia 1 yıl nehuse
Custom ROM diye birşey duydunuz mu,o "çekmecelerde yatan" telefonların çoğuna lineage os ile hayat verilebilir

(Bu mesaj CyanogenMod 13.1(6.0.1) yüklü Samsung Galaxy Tab 2 ile atıldı
,ek olarak LineageOS 14.1(7.1.2) ROM u da cihazda var ama üşenip kurmuyorum
)
2 Yanıt Yanıtla +1
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mu5tafa 1 yıl en beğenilen
Böyle telefonlara özel vergi uygulanmalı. Normalden daha az alınsın yani. Fakir fukara da kullansın en azından.. 500 tl olduktan sonra bir anlamı kalmıyor
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esmerbuyucu 1 yıl
Giriş seviyesinin altı mı? Bu Google'da seviyesizliğini göstermeye çok meraklı
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ardicli2000 1 yıl
Bizim ithalat vergisinden de ucuz :D
Çalışmaz o gibime geliyor :D :D
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