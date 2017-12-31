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18:9 ekranlı ZTE Blade V9 geliyor

Haftaya Las Vegas'ta başlayacak olan CES 2018 tüketici elektroniği fuarında ZTE’nin 18:9 görüntü oranına sahip akıllı telefonu Blade V9’u görme şansına sahip olacağız.
1 yıl (Son Güncelleme: 1 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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18:9 görüntü oranına sahip ekranlar akıllı telefon pazarında hızla yayılıyor. Üreticiler en az bir veya iki çerçevesiz modeli ürün gamına koymakta kararlı. ZTE de bunlardan birisi.

ZTE Blade V9 neler sunuyor?

Firmanın popüler Blade serisi yeni üyesiyle 18:9 görüntü oranına geçiş yapıyor. ZTE Blade V9 akıllı telefon modeli 5.7 inçlik ince çerçeveli ekranıyla yükselen trendde yerini alacak.

CES 2018 fuarında tanıtılması beklenen ZTE Blade V9 modelinde 5.7 inçlik 720x1440 piksel çözünürlüğünde bir ekran bizi karşılıyor. Ekranın kenar kısımları oldukça ince iken alt-üst kenarlar da belli bir incelik seviyesine ulaşmış. Arka kısım cam kaplama ile premium hissiyat yaratıyor.

Ayrıca Bkz. "LG ThinQ akıllı hoparlör duyuruldu"

8 adet Cortex-A53 çekirdekli Qualcomm Snapdragon 450 yonga setinin güç verdiği modelde 2GB RAM/16GB depolama kapasitesi, 3GB RAM/32GB depolama kapasitesi ve 4GB RAM/64GB depolama kapasitesi mevcut. Bu haliyle hem giriş seviyesi hem de orta seviye segmentte boy gösterecek.

Arka kısımda 13MP çözünürlüğünde otomatik odaklı ve 5MP çözünürlüğünde sabit odaklı çift kamera mevcut. Ön kısımda da 13MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. 3200mAh kapasiteli bataryaya sahip olan telefon kutudan Android 8.0 Oreo ile çıkacak. Detayların haftaya belli olması bekleniyor. 

 

https://www.stuff.tv/sg/news/ztes-blade-v9-leaked-shows-189-display Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
ÇatlakMerlin 11 ay
Açıkçası hoşuma gitti diyemem. Orta seviyede bir cihaz görünümünde. Beğenen arkadaşlar varsa tabii ki heveslerini de kırmak istemem...
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varol7 1 yıl
Turkcell T90 mu ne :)
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buraoca2 1 yıl
SD 450 ve 2/16 Gb varyasyonu nedir yani? SD 625 koy ve 2/16 Gb varyasyonunu kaldır. Ya da bu varyasyonu Xiaomi Redmi 5 ile aynı fiyatla çıkart.
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zaomss 1 yıl
valla öyle çerçevede 18:9 ekran oranı istiyorlarsa ışın kılıcı kadar uzun olur cihaz
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cngzmls 1 yıl
Orta seviye bile değil. Beğenmedim.
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