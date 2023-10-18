32 inç iMac Pro geliyor

Apple bir önceki iMac Pro bilgisayarını 2017 yılında tanıtmıştı. Intel Xeon işlemciyle gelen iş istasyonu üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yenilenmedi. Tüm Mac ailesi Apple'ın kendi geliştirdiği M serisi işlemcileriyle yenilenmişken gözler iMac Pro'ya çevrilmiş durumda. Gelen haberlere göre Apple hala bu model üzerinde çalışıyor ve 2025'den önce gelmesi beklenmiyor.

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32 inç ekrana sahip olacak

Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple üretimi durdurulan 27 inç iMac Pro'nun yerine 32 inç mini LED panele sahip bir bilgisayar üzerinde çalışıyor. Bunun yanında firma yeni iMac üzerinde de çalışıyor ve 2024 yılında piyasaya çıkması planlanıyor.

Geçenlerde Apple'ın M3 çip siparişlerini düşürdüğü rapor edilmişti. Sebep olarak da iPad ve Mac satışlarındaki düşüş gösterilmişti. Evden çalışmanın sona ermesi ve ofislere dönüşün gerçekleşmesiyle bilgisayar talebinde düşüş gerçekleşti. Aynı zamanda küresel enflasyon sorunu da iMac Pro gibi premium bir ürünü satmayı zorlaştırıyor. Dolayısıyla Apple iMac Pro'ya diğer ürünlerinden daha az kaynak ayırıyor. Bu nedenle bilgisayarın çıkışı pazarın toparlanmasının beklendiği 2025 tarihine ertelenmiş gözüküyor.

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