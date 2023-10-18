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    Anlık Bildirim

    32 inç iMac Pro geliyor

    Apple uzun süredir yenilemediği iMac Pro modelinin yeni modeli üzerinde çalışıyor. 32 inç mini LED ekrana sahip olması beklenen bilgisayarın 2025 yılından önce çıkması beklenmiyor.

    32 inç iMac Pro geliyor

    Apple bir önceki iMac Pro bilgisayarını 2017 yılında tanıtmıştı. Intel Xeon işlemciyle gelen iş istasyonu üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen yenilenmedi. Tüm Mac ailesi Apple'ın kendi geliştirdiği M serisi işlemcileriyle yenilenmişken gözler iMac Pro'ya çevrilmiş durumda. Gelen haberlere göre Apple hala bu model üzerinde çalışıyor ve 2025'den önce gelmesi beklenmiyor.

    32 inç ekrana sahip olacak

    Analist Ming-Chi Kuo'ya göre Apple üretimi durdurulan 27 inç iMac Pro'nun yerine 32 inç mini LED panele sahip bir bilgisayar üzerinde çalışıyor. Bunun yanında firma yeni iMac üzerinde de çalışıyor ve 2024 yılında piyasaya çıkması planlanıyor.

    Geçenlerde Apple'ın M3 çip siparişlerini düşürdüğü rapor edilmişti. Sebep olarak da iPad ve Mac satışlarındaki düşüş gösterilmişti. Evden çalışmanın sona ermesi ve ofislere dönüşün gerçekleşmesiyle bilgisayar talebinde düşüş gerçekleşti. Aynı zamanda küresel enflasyon sorunu da iMac Pro gibi premium bir ürünü satmayı zorlaştırıyor. Dolayısıyla Apple iMac Pro'ya diğer ürünlerinden daha az kaynak ayırıyor. Bu nedenle bilgisayarın çıkışı pazarın toparlanmasının beklendiği 2025 tarihine ertelenmiş gözüküyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 2 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 5 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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