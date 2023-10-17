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Apple bugün iPad'ler için geliştirilen Apple Pencil'ın uygun fiyatlı yeni sürümünü duyurdu. Yüksek piksel hassasiyeti, düşük gecikme ve eğime duyarlılık gibi özelliklere sahip olan yeni Apple Pencil mat yüzeye ve düz bir kenara sahip. Manyetik olarak iPad'e yapışabiliyor.

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USB-C bağlantı noktasına sahip

USB-C bağlantı noktasına sahip olan yeni kalemin USB-C portu sürgülü kapağın altına gizlenmiş vaziyette. USB-C ile şarj ve eşleşme olanağı sayesinde yeni Apple Pencil, iPad (10. nesil), iPad Pro, iPad Air ve iPad mini dahil olmak üzere USB-C bağlantı noktasına sahip tüm iPad modelleriyle çalışıyor. M1 çipli iPad Pro modelleriyle birlikte kullanıldığında ise dokunmadan algılama özelliğini de destekleniyor. Böylelikle daha yüksek hassasiyetle çizim ve illüstrasyon yapmak mümkün oluyor.

Basınca duyarlılık ve kablosuz şarj desteği yok

Yeni Apple Pencil daha uygun fiyatlı olması sebebiyle basınca duyarlılık, kablosuz eşleştirme, kablosuz şarj ve araçlar arasında geçiş yapmayı sağlayan çift tıklama özelliğine sahip değil.

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Kasım ayında satışa sunulacak olan yeni Apple Pencil 2699 TL fiyat etiketine sahip olacak.

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Apple uygun fiyatlı yeni USB-C Apple Pencil’ı tanıttı