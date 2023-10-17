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    Anlık Bildirim

    Apple uygun fiyatlı yeni USB-C Apple Pencil’ı tanıttı

    Apple uygun fiyatlı USB-C portuna sahip yeni Apple Pencil'ı duyurdu. 2699 TL fiyat etiketiyle Kasım ayında piyasaya çıkacak olan yeni kalem ne özellikler sunuyor?

    Apple uygun fiyatlı yeni USB-C Apple Pencil’ı tanıttı Tam Boyutta Gör

    Apple bugün iPad'ler için geliştirilen Apple Pencil'ın uygun fiyatlı yeni sürümünü duyurdu. Yüksek piksel hassasiyeti, düşük gecikme ve eğime duyarlılık gibi özelliklere sahip olan yeni Apple Pencil mat yüzeye ve düz bir kenara sahip. Manyetik olarak iPad'e yapışabiliyor. 

    Apple uygun fiyatlı yeni USB-C Apple Pencil’ı tanıttı Tam Boyutta Gör

    USB-C bağlantı noktasına sahip

    USB-C bağlantı noktasına sahip olan yeni kalemin USB-C portu sürgülü kapağın altına gizlenmiş vaziyette. USB-C ile şarj ve eşleşme olanağı sayesinde yeni Apple Pencil, iPad (10. nesil), iPad Pro, iPad Air ve iPad mini dahil olmak üzere USB-C bağlantı noktasına sahip tüm iPad modelleriyle çalışıyor. M1 çipli iPad Pro modelleriyle birlikte kullanıldığında ise dokunmadan algılama özelliğini de destekleniyor. Böylelikle daha yüksek hassasiyetle çizim ve illüstrasyon yapmak mümkün oluyor.

    Apple uygun fiyatlı yeni USB-C Apple Pencil’ı tanıttı

    Basınca duyarlılık ve kablosuz şarj desteği yok

    Yeni Apple Pencil daha uygun fiyatlı olması sebebiyle basınca duyarlılık, kablosuz eşleştirme, kablosuz şarj ve araçlar arasında geçiş yapmayı sağlayan çift tıklama özelliğine sahip değil.

    Apple uygun fiyatlı yeni USB-C Apple Pencil’ı tanıttı Tam Boyutta Gör

    Kasım ayında satışa sunulacak olan yeni Apple Pencil 2699 TL fiyat etiketine sahip olacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    S
    saçmalama gel buraya 1 gün önce

    hurca parca veya komple araç alınır

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    SupremeMasterr 4 gün önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 1 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 2 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 2 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 2 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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