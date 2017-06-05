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32-bit uygulamalar, App Store’un arama sonuçlarından kaldırıldı

Uzun bir süredir uygulama geliştiricilerini 64-bit uygulamalar geliştirmeye teşvik eden Apple, son olarak 32-bit uygulamaları App Store’un arama sonuçlarından kaldırdı.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Emre Karakullukçu
Yazar
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iOS uygulama geliştiricilerinin 64-bit uygulamalar geliştirmesi için uzun süredir çaba sarf eden Apple, 32-bit uygulamaların App Store arama sonuçlarında yer almamasına karar verdi. Arama sonuçlarına dahil olmamalarına rağmen  uygulamalar hala App Store’da bulunuyor ve direkt bağlantılar üzerinden uygulamalara ulaşılabiliyor.

Apple’ın bu kararı, bugün WWDC 2017’de tanıtılması beklenen iOS 11 ile de ilişkilendirildi. Tahminlere göre yeni iOS sürümü yalnızca 64-bit desteğine sahip olacak, yani 32-bit uygulamalar yeni sürümde çalıştırılamayacak. Apple’ın bu şekilde geliştiricileri son kez uyarmış olacağı düşünülüyor.

64-bit ile neler değişecek?

64-bit uygulamalar, performans konusunda 32-bit uygulamalardan kayda değer bir oranda üstün olmayacaklardır. 64-bit ve 32-bit arasındaki en büyük fark, 64-bit uygulamaların daha az depolama alanına ihtiyaç duyacak olması. Hafıza kartı desteğinin bulunmadığı iPhone modelleri için depolama alanının ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulursa, Apple’ın 64-bit konusunda ısrarcı olmasının hem kendileri, hem de müşterileri açısından faydalı olduğu söylenebilir.


https://www.engadget.com/2017/06/04/apple-stops-showing-32-bit-ios-apps-in-searches/?ncid=txtlnkusaolp00000595 Yorum Yaz
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kadirirdem 1 yıl
5s'in altında kü modellere yavaş yavaş elveda denecek gibi.
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axaxa 1 yıl
Depolama için faydalı olması da iyi bir şey sonuçta
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myhotyro 1 yıl
64-bit uygulamaların 32 bit uygulamalardan daha az depolama alanı ihtiyacı iOS için gerçek mi? Eğer öyle ise bu saçma durumun sebebi nedir? Bilen varsa açıklayabilir mi.
Normal şartlarda 64-bit compile edilmiş uygulama 32 bit compile edilmiş uygulamadan daha az yer kaplamaz. Hata 64 bit compile edilen uygulama biraz daha büyük olacaktır. Uygulamanın 64-bit ya da 32 bit olması kullanacağı verilerin, ek dosyaların kapladığı yeri de değiştirmemesi gerekir. Örneğin 64 bit Paint ya da 32 bit Paint kullanın, açacağınız işleyeceğiniz 1600x1200 pixel boyutundaki BMP, PNG ya da JPG'nin boyu değişmeyecektir.
Neden iOS'da 32 bit compile edilen uygulama daha çok depolama alanı istiyor?
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DSG1 1 yıl
"performans konusunda 32-bit uygulamalardan kayda değer bir oranda üstün olmayacaklardır."
Aldın bütün uygulamaları tek tek dendin mi, 64 bit zaten hard disklerde yer olmadığı için çıkmıştı, adamlar eski ayak bağlarını sistemde istemiyor daha yeni dosya sistemini değiştirdiler modern güncel bir sistem istiyorlar, 64 bit işlemci varken neden 32 bit yazılım çalıştırsın ki.
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Zuko 1 yıl DSG1
Yaziyor zaten dedigin devaminda, kafana gore yarim yamalak okumazsan gorursun.
64 bit isletim sistemi yerine 32 bit isletim sistemi kullansalar itirazini anlarim, eski ayak bagi falan diye ama 32 bitin neresi ayak bagi oluyor acep?
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