32-bit uygulamalar, App Store’un arama sonuçlarından kaldırıldı

iOS uygulama geliştiricilerinin 64-bit uygulamalar geliştirmesi için uzun süredir çaba sarf eden Apple, 32-bit uygulamaların App Store arama sonuçlarında yer almamasına karar verdi. Arama sonuçlarına dahil olmamalarına rağmen uygulamalar hala App Store’da bulunuyor ve direkt bağlantılar üzerinden uygulamalara ulaşılabiliyor.

Apple’ın bu kararı, bugün WWDC 2017’de tanıtılması beklenen iOS 11 ile de ilişkilendirildi. Tahminlere göre yeni iOS sürümü yalnızca 64-bit desteğine sahip olacak, yani 32-bit uygulamalar yeni sürümde çalıştırılamayacak. Apple’ın bu şekilde geliştiricileri son kez uyarmış olacağı düşünülüyor.

64-bit ile neler değişecek?

64-bit uygulamalar, performans konusunda 32-bit uygulamalardan kayda değer bir oranda üstün olmayacaklardır. 64-bit ve 32-bit arasındaki en büyük fark, 64-bit uygulamaların daha az depolama alanına ihtiyaç duyacak olması. Hafıza kartı desteğinin bulunmadığı iPhone modelleri için depolama alanının ne kadar önemli olduğu göz önünde bulundurulursa, Apple’ın 64-bit konusunda ısrarcı olmasının hem kendileri, hem de müşterileri açısından faydalı olduğu söylenebilir.

https://www.engadget.com/2017/06/04/apple-stops-showing-32-bit-ios-apps-in-searches/?ncid=txtlnkusaolp00000595