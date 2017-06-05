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iOS platformuna dosya yöneticisi geliyor

Bugün erken saatlerde App Store'da ortaya çıkan bir uygulama, Apple'ın sonunda iOS platformu için bir dosya yöneticisi sunacağını ortaya koydu. Detayların WWDC konferansında açıklanması bekleniyor.
1 yıl
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Mobil Uygulamalar
Onur Seven
Haber Editörü
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Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) başlamasına saatler kalırken, şirketin planlarıyla ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugün erken saatlerde App Store'da ortaya çıkan yeni bir uygulama, Apple'ın nihayet iOS platformuna bir dosya yöneticisi getirebileceğini ortaya koyuyor.
Dosya yöneticileri rakip platform Android'de uzun süredir var ancak Apple, iOS'ta böyle bir uygulama sunmuyordu. Şirket güvenliği gerekçe göstererek, üçüncü parti çözümlerin işletim sisteminin gizli alanlarına erişmesini engellemiş durumda. Ancak iOS 11'le birlikte Apple, nihayetinde işletim sistemindeki birkaç yasağı kaldıracak gibi görünüyor.

Android kadar özgürlük sunmayacak

Ortaya çıkan "Files" (Dosyalarım) uygulaması, kullanıcılara dosyalar üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayan bir dosya yöneticisi olabilir. Ancak  iOS kullanıcıları Android'deki kadar özgür olacaklarını düşünesinler. Zira uygulamanın hala bir dizi kısıtlamayla birlikte gelmesini bekleniyor.
Ayrıca Bkz. "iPhone 8 bu kez çok net şekilde görüntülendi"
İlk olarak Steve T-S tarafından fark edilen Files hakkında hiçbir detaylı bilgi yok. Açıklama kısmında sadece "iOS için Files uygulaması" yazıyor. Ayrıca uygulamanın hem iPhone'larda hem de iPad'lerde çalışacağı belirtilmiş durumda. Büyük olasılıkla Files, iOS 11'de bir sistem uygulaması olarak sunulacak. App Store'da yayınlanması da kullanıcıların uygulamayı kaldırabilecekleri ve daha sonra tekrar yükleyebilecekleri anlamına geliyor.
Files uygulamasının resmi tanıtımı bugün Apple'ın iOS 11 önizlemesi ve yenilenmiş donanım stratejisi hakkında detaylı bilgi vermesi beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında gerçekleşecek.

https://www.macrumors.com/2017/06/05/ios-11-files-app-placeholder/ Yorum Yaz
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Biggest Star 1 yıl en beğenilen
- Dosya yöneticisi gelmeden önce
>ne gerek var ki? kim kullanacak bunu
>android kullanıcıları korsan kullanabilmek için yapıyorlar bunu. *mp3 indiriyorlar vs.
>apple en iyisini düşünür. sistem daha optimize olsun diye yapmışlardır helal olsun

- Dosya yöneticisi geldikten sonra
>işte budur. ios'in android'den tek eksiği de kapanmış oldu. artık ios kullanmamak için neden kalmadı
- Dosya yöneticisi gelmeden öncene gerek var ki? kim kullanacak bunuandroid kullanıcıları korsan kullanabilmek için yapıyorlar bunu. *mp3 indiriyorla...
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kucukyenici 1 yıl
Sizce de çok komik değil mi? :-)
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Guest-8F2929295 1 yıl NakahNiyesuh
Hakan Akkır
Android telefonların en can sıkıcı yerlerinden biridir dosya yöneticisi. Bilgisayara bir android cihaz bağlayınca klasörlerine bir giriyorsun 30 tane farklı klasör. O klasörlerin içinde istediğini bulmak ölüm. Umarım o tarz bir şey gelmez, ben telefonu bilgisayara bağlayınca sadece fotoğraflar görünsün istiyorum.

Zaten kabloyu takınca MTP , PTP , şarj ve birçok seçenek sunuluyor. PTP seçerseniz sadece fotoğraflar gözükür.
Hakan AkkırAndroid telefonların en can sıkıcı yerlerinden biridir dosya yöneticisi. Bilgisayara bir android cihaz bağlayınca klasörlerine bir...
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folkeyno 1 yıl
Iphone 6s için dosya yöneticisi uygulaması için ne tavsiye edersiniz?
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SilverNitrate 1 yıl
Hahah bir yaşıma daha girdim. Dosya yöneticisiz mi kullanıyordunuz ya. Parayla rezillik bu olsa gerek :D
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Whippoorwill 1 yıl
Bir özellik gelince bu özellik çok eski istemem diyenler yokken de aynı havadaydınız. Pes doğrusu.
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FRAPS_TR 1 yıl Whippoorwill
Orijinalden alıntı: Whippoorwill
Bir özellik gelince bu özellik çok eski istemem diyenler yokken de aynı havadaydınız. Pes doğrusu.


3g ye gerek yok dediler iphone3g çıkınca havaya uçtular.
Ön kameraya gerek yok kro işi dediler , iphone 4de havaya uçtular.
Parmak izi ilkel , motorola atrixde zaten kim o özelliği kullanıyorki dediler , 5s de devrim yapıldı.
Büyük ekran istemeyiz dediler ,diyenlerin yarısı plus almak için kuyruğa girdi.
İphone ekranları bastırmatik değil , dokunmatiktir dediler , iphone 6s bastırmatik ekranla gelince devrim oldu.
İos12 de bluetooth devrimi
İos13 dede bildirim ışığı devrimi bekliyorum
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FRAPS_TR 1 yıl
İos12 dede bluetoothan dosya gönderme devrimini yapacaklarmış.
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ObjektifPoint.Net 1 yıl FRAPS_TR
anadolu86
İos12 dede bluetoothan dosya gönderme devrimini yapacaklarmış.

Apple yaparsa devrim olur. Şuan bluetooth gereksiz ama ios 12 ile bu dedigin gelsin en iyisini apple yapar. Tam bi komedi ya 😀😀
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drjacob 1 yıl
iOS 11 beta kurdum bir tek dosyalar app'ini sevemedim :)
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Cem 1 yıl
Symbian da kullaniyorduk bunlari.
Neyse dunyada ilk defa appleda diye bi kelime oynu yapayim.
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Turkforce 1 yıl
Hücresel veri kapatabilme, dosya yöneticisi derken çok yakında Android'e geçiş yaparsa şaşırmam.
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Puzzles 1 yıl
Çok gerekli bulmuyorum, şimdiye dek pek eksikliğini hissetmedim.
iPhone'da eksikliğini hissettiğim 3 şey var ; Kontrol ekranında hücresel butonu olmaması (geldi) , çabuk biten batarya ve itunes programına muhtaç bırakılmak.
Bunun dışında iphone kullanmamın başlıca sebepleri güvenlik hissi, stabilite, apple müşteri hizmetleri ve siri .
Android kullanıcıları telefonun herşeyine erişmek , kısıtlanmamak , görece daha uygun fiyat ve android ürünlerin tarzını sevdikleri vb. için android tercih ediyordur.
Ben ise karmaşaya gelemem, az ve özden yanayım. Bruce Lee'nin dediği gibi "Sadelik mükemmelliğe giden yoldur. "
Telefonda herşeyin derli toplu olmasına,takılmamasına ve güvenliğe çok önem veriyorum. Bunlar dışında pek bir beklentim yok.
Sonuç olarak herkesin öncelikleri ve seçimleri farklı. Birbirimizi kırmak, eleştirmek yerine saygı duymayı öğrensek çok daha güzel olacak...
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memnunov 1 yıl
iphone 6s plus kullanıcısı olarak, bu büyük yenilikten dolayı Sn. Tim Cook başta olmak üzere tüm apple ailesine teşekkürlerimi sunuyorum. (Getirecek özellik olmayınca eksiklikleri kapatacaklar napsınlar işte)
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kadirirdem 1 yıl
Ahahah Android'de yıllardır var.
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