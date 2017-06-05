iOS platformuna dosya yöneticisi geliyor

Apple Dünya Geliştiriciler Konferansı'nın (WWDC) başlamasına saatler kalırken, şirketin planlarıyla ilgili ayrıntılar da yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı. Bugün erken saatlerde App Store'da ortaya çıkan yeni bir uygulama, Apple'ın nihayet iOS platformuna bir dosya yöneticisi getirebileceğini ortaya koyuyor.

Dosya yöneticileri rakip platform Android'de uzun süredir var ancak Apple, iOS'ta böyle bir uygulama sunmuyordu. Şirket güvenliği gerekçe göstererek, üçüncü parti çözümlerin işletim sisteminin gizli alanlarına erişmesini engellemiş durumda. Ancak iOS 11'le birlikte Apple, nihayetinde işletim sistemindeki birkaç yasağı kaldıracak gibi görünüyor.

Android kadar özgürlük sunmayacak

Ortaya çıkan "Files" (Dosyalarım) uygulaması, kullanıcılara dosyalar üzerinde daha fazla kontrol imkanı sağlayan bir dosya yöneticisi olabilir. Ancak iOS kullanıcıları Android'deki kadar özgür olacaklarını düşünesinler. Zira uygulamanın hala bir dizi kısıtlamayla birlikte gelmesini bekleniyor.

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İlk olarak Steve T-S tarafından fark edilen Files hakkında hiçbir detaylı bilgi yok. Açıklama kısmında sadece "iOS için Files uygulaması" yazıyor. Ayrıca uygulamanın hem iPhone'larda hem de iPad'lerde çalışacağı belirtilmiş durumda. Büyük olasılıkla Files, iOS 11'de bir sistem uygulaması olarak sunulacak. App Store'da yayınlanması da kullanıcıların uygulamayı kaldırabilecekleri ve daha sonra tekrar yükleyebilecekleri anlamına geliyor.

Files uygulamasının resmi tanıtımı bugün Apple'ın iOS 11 önizlemesi ve yenilenmiş donanım stratejisi hakkında detaylı bilgi vermesi beklenen Dünya Geliştiriciler Konferansı (WWDC) kapsamında gerçekleşecek.

https://www.macrumors.com/2017/06/05/ios-11-files-app-placeholder/