360 derece 4K çekim yapabilen kamera Sphericam 2, Kickstarter'da büyük destek gördü

2016 yılı için 360 derece çekim yapabilen kameraların büyük bir önemi bulunuyor. Bildiğiniz üzere önümüzdeki yıl Oculus Rift gibi sanal gerçeklik donanımları satışa çıkıyor ve bu cihazlar 360 derecelik içeriklere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada kaba tasarımlı gövdesiyle 2013 yılında Kickstarter üzerinde destek arayan Sphericam, ikinci versiyonuyla hem daha şık görünüyor hem de teknik olarak çağı yakalıyor.

Hayata geçebilmek adına yine Kickstarter'ı ziyaret eden ve bitimine daha 27 gün kala koyduğu 150,000$ toplam bağış hedefinin 112,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Sphericam 2, yukarıda da belirttiğimiz üzere ilk versiyona oranla çok daha şık ve kompakt bir yapıda karşımıza çıkıyor. 400 gramlık alüminyum alaşım gövdesi sayede bu sefer her zaman taşınabilir bir seçenek oluşturan ürün, yerine geldiği modelin 1280x1024 piksellik video çözünürlüğünü ise 4096 x 204 piksel yani 4K seviyesine yükseltiyor.

360 derecelik çekimleri bünyesinde yer alan altı adet kamera birimiyle yerine getiren Sphericam 2, 60 kare saniye çekim hızıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve belirtildiği kadarıyla gerçek zamanlı otomatik işleme altyapısıyla oldukça yumuşak sonuçlar ortaya koyuyor. WiFi ve GPS kablosuz bağlantı teknolojileriyle gelen kamera, 2800 mAh gücündeki bataryasıyla 60 ila 90 dakika arası kayıt gerçekleştirebilirken, 4 adet mikrofonuyla da 360 derecelik görüntüyü sarmalayacak bir ses performansı vaat ediyor.

Yapılacak en az 1400$ gibi oldukça yüksek bir bağış miktarıyla elde edilen Sphericam 2'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/1996234044/sphericam-2-the-4k-360o-video-camera-for-virtual-r