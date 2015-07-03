Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Video Kameralar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

360 derece 4K çekim yapabilen kamera Sphericam 2, Kickstarter'da büyük destek gördü

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
4,1b
1
6
Video Kameralar
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
360 derece 4K çekim yapabilen kamera Sphericam 2, Kickstarter'da büyük destek gördü
 
2016 yılı için 360 derece çekim yapabilen kameraların büyük bir önemi bulunuyor. Bildiğiniz üzere önümüzdeki yıl Oculus Rift gibi sanal gerçeklik donanımları satışa çıkıyor ve bu cihazlar 360 derecelik içeriklere ihtiyaç duyuyor. Bu noktada kaba tasarımlı gövdesiyle 2013 yılında Kickstarter üzerinde destek arayan Sphericam, ikinci versiyonuyla hem daha şık görünüyor hem de teknik olarak çağı yakalıyor.
Hayata geçebilmek adına yine Kickstarter'ı ziyaret eden ve bitimine daha 27 gün kala koyduğu 150,000$ toplam bağış hedefinin 112,000$'lık bölümünü toplamayı başaran Sphericam 2, yukarıda da belirttiğimiz üzere ilk versiyona oranla çok daha şık ve kompakt bir yapıda karşımıza çıkıyor. 400 gramlık alüminyum alaşım gövdesi sayede bu sefer her zaman taşınabilir bir seçenek oluşturan ürün, yerine geldiği modelin 1280x1024 piksellik video çözünürlüğünü ise 4096 x 204 piksel yani 4K seviyesine yükseltiyor.
360 derecelik çekimleri bünyesinde yer alan altı adet kamera birimiyle yerine getiren Sphericam 2, 60 kare saniye çekim hızıyla dikkatleri üzerine çekiyor ve belirtildiği kadarıyla gerçek zamanlı otomatik işleme altyapısıyla oldukça yumuşak sonuçlar ortaya koyuyor. WiFi ve GPS kablosuz bağlantı teknolojileriyle gelen kamera, 2800 mAh gücündeki bataryasıyla 60 ila 90 dakika arası kayıt gerçekleştirebilirken, 4 adet mikrofonuyla da 360 derecelik görüntüyü sarmalayacak bir ses performansı vaat ediyor.
Yapılacak en az 1400$ gibi oldukça yüksek bir bağış miktarıyla elde edilen Sphericam 2'nin tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
360 derece 4K çekim yapabilen kamera Sphericam 2, Kickstarter'da büyük destek gördü
 

https://www.kickstarter.com/projects/1996234044/sphericam-2-the-4k-360o-video-camera-for-virtual-r Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 2 yıl
gece çekim netliği ve 60 fps hızı gerçekten de ihtiyacı karşılayacak gibi. Ancak sıkıntı şu; ne kadar net çekerse çeksin şuan mevcut Oculus Rift ve HTC Vive gibi gözlüklerin görüntüleme kalitesi ortada.
Önce daha kaliteli bir gözlük yapılması taraftarıyım...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
slckaydemir 4 yıl
mükemmel durmuyor mu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 4 yıl
Cokta gerekli degil..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor_bey 4 yıl
Çok iyi be
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
redoracle 4 yıl
Şimdi bu 36o derece her bakış açısından çekiyorsa bunu neresinden tutup kayıt yaptıracaz,adam çubuğa takmış.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Korkusuz Üye 4 yıl
Teknolojik durdu icat çıkmıyor derken böyle bir şey görmek sevindirici.Ekran görüntüsü nasıl olacak acaba , 360 dereceyi nasıl izlettirecekler bunu anlatmamışlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 4 yıl 2si1 "Gündemi Vergiler Olan'' Teknoloji ve Oyun Programı 4 yıl 11 Cydia Tweak İncelemesİ Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Huawei krizi çözülüyor olabilir: ABD'li
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim