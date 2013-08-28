360 derece ürün fotoğraf çekimleri hazırlamış Kickstarter projesi: Zcapture

Destek sağladığı donanımlar ile teknoloji dünyasına oldukça farklı ürünler katan Kickstarter üzerinde başlatılan güncel projelerden Zcapture, kişilere 360 derece ürün fotoğrafı çekme şansı tanıyor.

Son zamanlarda özellikle alışveriş sitelerinde kullanılan 360 derece fotoğraflar, satın alınmak istenen ürünlerin her noktasının görüntülenmesine imkan sağlıyor. Bu fotoğrafların hazırlanması için hazırlanan Zcapture, donanım ve yazılım olmak üzere iki farklı bölümden oluşuyor. Geliştirilen donanım ünitesi üzerine konulan ürünleri otomatik olarak döndürüyor ve Nikon ile Canon DSLR fotoğraf makinelerine kablo üzerinde bağlanarak fotoğrafların çekilmesini sağlıyor. Daha sonra devreye giren yazılım ise çekilen bu fotoğrafları birleştirerek 360 derece hareket ettirilebilir fotoğraflar ortaya çıkartıyor. Tüm işlemin 15 dakika sürdüğü belirtilen Zcapture sistemi, site üzerinde yapılacak 150$ (Amerika dışı 10$ kargo) bağış ile Aralık ayında elde edilebiliyor.

Kickstarter üzerinde başlatılırken konan 46,000$ hedefin bitimine daha 53 gün kalan 32 bağış ile 9,152$'lık kısmını toplayan Zcapture sistemi hakkında hazırlanmış açıklayıcı tanıtım videosunu direkt olarak aşağıda izleyebilirsiniz.

http://www.kickstarter.com/projects/jaredbouck/zcapture-open-source-360-product-photography