360 derecelik video uygulaması "Video 360" bugün için ücretsiz

Windows uygulama markete getirilen ilk 360 derece video uygulaması olma özelliğini taşıyan Video 360, temel olarak çekilen 360 derece videoların izlenmesine imkan tanıyor. Video içerisinde hareket etme deneyimini cihazların jiroskop ile ivmeölçer birimleri ya da sıradan parmak hareketleriyle yerine getiren uygulama, 4K çözünürlüğe kadar destek veriyor ve TubeCast bağlantısıyla içerisine atılan videolar yanında YouTube içerisinde yer alanları da gözler önüne serebiliyor.

Google Cardboard ya da benzeri sanal gerçeklik başlıklarına da destek veren Video 360, bu sayede olabilecek en gerçekçi 360 derece video deneyimlerinden birisini sunabiliyor. İki platformda da daha önce 4,50 TL'ye satılan Video 360, an itibariye buradan ve buradan ücretsiz elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/video-360-todays-myappfree-deal