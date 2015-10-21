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360 derecelik video uygulaması "Video 360" bugün için ücretsiz

Üçüncü parti YouTube istemcisi TubeCast'in geliştiricisi Webrox tarafından Windows ve Windows Phone cihazlar için hazırlanan 360 derecelik video uygulaması Video 360, bugüne özel olarak ücretsiz
4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
1,2b
1
Mobil Uygulamalar
Can Tunçer
Haber Editörü
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360 derecelik video uygulaması
Windows uygulama markete getirilen ilk 360 derece video uygulaması olma özelliğini taşıyan Video 360, temel olarak çekilen 360 derece videoların izlenmesine imkan tanıyor. Video içerisinde hareket etme deneyimini cihazların jiroskop ile ivmeölçer birimleri ya da sıradan parmak hareketleriyle yerine getiren uygulama, 4K çözünürlüğe kadar destek veriyor ve TubeCast bağlantısıyla içerisine atılan videolar yanında YouTube içerisinde yer alanları da gözler önüne serebiliyor.
Google Cardboard ya da benzeri sanal gerçeklik başlıklarına da destek veren Video 360, bu sayede olabilecek en gerçekçi 360 derece video deneyimlerinden birisini sunabiliyor. İki platformda da daha önce 4,50 TL'ye satılan Video 360, an itibariye buradan ve buradan ücretsiz elde edilebiliyor.

http://www.windowscentral.com/video-360-todays-myappfree-deal Yorum Yaz
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