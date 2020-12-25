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    39 TL değerindeki Darkest Dungeon, bugün Epic Store'da ücretsiz

    Sıra-tabanlı RPG oyunu Darkest Dungeon bugün Epic Store'da ücretsiz dağıtılıyor. Oyunu şimdi kütüphanenize eklerseniz sonsuza kadar sizde kalacak.
    3 sa. (Son Güncelleme: 3 sa.)
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    Oyunlar
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    Hasan Aygünoğlu
    Editör
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    39 TL değerindeki Darkest Dungeon, bugün Epic Store'da ücretsiz
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    Epic Games Store'un yıl sonu kampanyaları son sürat devam ediyor. Bugünün oyunu da nihayet indirmeye sunuldu. 39 TL değerindeki Darkest Dungeon oyununu hemen şimdi kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

    Karanlık fantezi temalı, sıra-tabanlı bir RPG oyunu olan Darkest Dungeon ilk olarak 2016 yılında piyasaya sürülmüştü. Türün sevilen örneklerinden birisi olan Darkest Dungeon şu anda Steam'de "Son Derece Olumlu" yorum ortalamasına sahip. Oyunun fragmanı aşağıda:

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    Tanıtım yazısı:

    Darkest Dungeon® macera ve psikolojik gerilim odaklı zorlu bir gotik roguelike sıra tabanlı rol yapma oyunu. Kusurlu kahramanlardan oluşan bir takımı topla, eğit ve korkunç varlıklar, stres, kıtlık, hastalık ve bitmek bilmeyen karanlık karşısında onlara öncülük et.

    ----

    Darkest Dungeon'i hemen şu anda Epic Games Store'dan edinebilir ve Epic Games Launcher yardımıyla da bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. Kampanya 26 Aralık 19.00 itibarıyla sona erecek ve yerine yeni bir oyun verilecek. Yarın verilecek oyun henüz belli değil ancak 'My Time in Portia' olması bekleniyor.

    Geçtiğimiz hafta sızan liste şu şekildeydi:

    • Cities Skylines - Steam Fiyat: 49.00
    • Oddworld New n Tasty - Steam Fiyat: 31.00
    • The Long Dark - Steam Fiyat: 50.00
    • Defense Grid 1 - Steam Fiyat: 18.50
    • Allien Isolation - Steam Fiyat: 59.00
    • Metro 2033 Steam - Fiyat: 31.00
    • Tropico 5 - Steam Fiyat: 69.00
    • Inside - Steam Fiyat: 31.00
    • Darkest Dungeon - Steam Fiyat: 39.00
    • My Time in Portia - Steam Fiyat: 89.00
    • Night in the woods - Steam Fiyat: 31.00
    • Stranded Deep - Steam Fiyat: 24.00
    • Solitairica - Steam Fiyat: 18.00
    • Torchlight 2 - Steam Fiyat: 31.00
    • Jurcassic World Evolution - Steam Fiyat: 17.00



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    BatuhanDN

    Ayn katlanabilir tabure hem dah basit ve her gelip geçende sana bakmaz

    1 gün önce
    mhzn

    Katlanır tabureyi akıl edememişler herhalde, koy çantana götür istediğin yere,

    1 gün önce
    Gulivers1

    beyin dalgalarıyla da kontrol edilebilseydi süper olurdu

    1 gün önce
    selcuk_

    O garip bacaklı aleti mankenlerin poposuna takınca işi kurtaracaklarını sanmışlar ama yemez.. Kim ister poposundan örümcek ayağı çıkmış gibi ortalıkta dolanmayı? Götürüsü getirisinden fazla.. Tutmaz bu.

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    omerfak 3 sa. ( Mesaj Silindi )
    Steam'de vardı ama yine de aldım. Oynadığım en iyi oyunlardan biri. Çok rahat 100+ saat oynanabilir.
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