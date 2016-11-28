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Savunma Sanayi ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası
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İHA’ların ve helikopterlerin gözü kulağı olacak yerli radar: MILDAR

İnsansız hava araçlarının ve helikopterlerin gözü kulağı olacak Milimetre Dalga Radarı projesi savunma sanayinde yerli üretim hava araçlarının saldırıcı gücü daha da artacak. İşte video ve detaylar:
2 yıl
4,6b
1
24
Savunma Sanayi
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Meteksan Savunma ve TAİ işbirliği ile geliştirilmesine başlanan Milimetre Dalga Radarı Geliştirme Projesi kapsamında helikopterler ve insansız hava araçları için saldırı gücünü daha da artıracak bir ekipman için 2013 yılından bu yana çalışmalar sürüyordu.

İlgili platformun görev alanı içerisinde kara ve hava hedeflerinin milimetre dalga bandında geliştirilen askeri radar sistemi, keşif gözetleme, atış kontrol ve izleme radarı, füze arayıcı başlığı ve yakın koruma silah sistemi sensörü olarak kullanılması yer alıyor.

Amerika’nın Apache helikopterlerinde yer alan Longbow radarının silah sistemleri ile entegre edildiğinde ilgili aracın saldırı gücünü 4 kat, aracın kendini savunma yeteneğini ise 7 kat artırdığı saha testlerinde ortaya konmuş. MİLDAR projesi de yerli yapım araçlara %100 yerli olanaklarla geliştirilmiş bir radarın entegre edilmesini olanaklı kılacak. İnsansız hava araçlarının iniş ve kalkış esnasında ihtiyaç duyduğu radar sistemi, özellikle gelecekte geliştirilecek araçların yerlilik oranına da ciddi bir katkı sağlayacak.

Çok Hafif ve Çok Az Enerji Tüketiyor

Milimetre dalga bandı 30GHz ile 300GHz frekansları aralığında görev yapıyor. Bu frekansta dalga boyu 10mm ile 1mm arasında değişiyor. Bu sayede üretilen radar, küçük boyutu ve düşük ağılığı ile her türlü araca kolaylıkla entegre edilebilir olacağı gibi düşük güç gereksinimi ile de özellikle insansız hava araçlarının menziline negatif bir etki yapmayacak.

Ayrıca diğer radarlar tarafından algılanma yüzdesi milimetre dalga radarlarında çok düşük olduğundan askeri anlamda kritik bir önem taşıyan görünmezlik konusuna da ciddi anlamda katkı yapıyor. Ayrıca milimetrik analiz yetenekleri sayesinde yüksek çözünürlüklü olarak istenen alanın SAR görüntüsü, ayrıntılı analize de olanak tanıyor.

Özellikle elektro optik sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda hava taşıtlarının gözü kulağı olacak olan radar sistemi, geniş bir alanda hızlı ve etkin arama yaparak hedefleri tespit edebiliyor, sonrasında da bu bilgiyi silah sistemine aktararak her koşulda etkin mücadeleye imkan tanıyor.

İHA’ların ve helikopterlerin gözü kulağı olacak yerli radar: MILDAR
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MILDAR’ın Geliştirilmesi ile Üç Farklı Çözüm Ortaya Çıkacak

MILDAR'da kullanılacak olan anten sistemi konusunda önemli çalışmalar yürüten Meteksan Savunma, işin en zorlu kısmındaki çalışmaları ile birçok ödüle layık görülmüş. Ürüne dökülme aşamasında dört farklı çözüm ortaya çıkacak. Bunlar şöyle:

Helikopter MILDAR: ATAK helikopteri ve diğer taarruz helikopterlerinde kullanılacak atış kontrol sistemi. 2.5km menzili ile gerçek zamanlı olarak arazi profili çıkarma yeteneğine sahip olacak. Ayrıca anti tank savunma sistemlerine entegre edilmesi durumunda füzelerin hedef tespit olanaklarına katkı sağlayacak.

İHA MILDAR: İnsansız hava araçları için atış kontrol sistemi. 15km menzile sahip olacak ve SAR modunda sabit hedeflerin üç boyutlu görüntüsünü çıkarabilecek.

OKİS: İnsansız hava araçlarının otomatik olarak hassas iniş ve kalkış yapabilmesine olanak tanıyacak olan sistem.

MILDAR’ın testleri TUSAŞ tarafından sağlanacak hava araçları ile gerçekleştirilecek. Bu noktada Helikopter MILDAR sistemi ATAK helikopterinde, OKIS ve İHA MILDAR ise Pelikan insansız hava aracı ile S2E sabit kanatlı hava platformunda test edilecek.

 

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Halilowich 2 yıl en beğenilen FatihAsl
FatihAsl
Ama motoru ithal :)

Mercedes Renault motoru kullanıyor diye laf atan kafanın aynısı
2 Yanıt Yanıtla +32
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karanlikmadde 2 yıl FatihAsl
FatihAsl
Ama motoru ithal :)

İroni değilse aptalsın.
3 Yanıt Yanıtla +21
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Speed-Step 2 yıl GreyParrot
GreyParrot

Orijinalden alıntı: Halilowich
Orijinalden alıntı: FatihAsl
Ama motoru ithal :)

Mercedes Renault motoru kullanıyor diye laf atan kafanın aynısı


Aynı şey değil mi? biri markların maliyetleri azaltıp karı arttırmak için yaptığı işbirliği buradaki ise tamamen elin kolun bağlı oluşundan dışa bağımlılık, en kötü yanı şavaşta mercesdesine binmezsin, bunda ise o helikopteri orada burada kullanamazsın diye herhangi bir sebepten sana ambargo koymaları, savaş sırasında yeni helikopter üretememen, belirledikleri dışında başka pazarlara satamaman


Çok şükür bu ülkede sizin gibilere rağmen yılmayıp çalışan, bir şeyler geliştirmeye çalışan ve başaranlar var.
Sizin gibilere kalsak klavye başından asıp keser sonrasında elin kapısında 2 İHA, 1 roket için yalvarırız.
Aklınız neden almıyor anlamak mümkün değil. Zirveye basamakları teker teker tırmanarak ulaşırsınız.
Bugün motor dışarıdan gelir yarın onu da üretirsin olur biter ki bu konuda ciddi çalışmalar devam ediyor. Gerçi sizi o da kesmez motoru yapsalar elbet bir şey bulur bilmişlik taslar yapılanı yermeye çabalarsınız ya neyse :)
İsrail'in Merkava tankları var bilir misiniz? Motorları Almanya'dan geliyor :) Halbu ki İsrail diyince nasıl da ağzın sulanmıştı değil mi şimdi bulursun bunu da savunacak bir şey yazarsın yine ama diyorum ya Allah'tan size rağmen bir şeyler yapanlar var bu ülkede yapmaya da devam ediyorlar.
GreyParrotOrijinalden alıntı: HalilowichOrijinalden alıntı: FatihAslAma motoru ithal :)Mercedes Re...
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1 Yanıt Yanıtla +21
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beyazsoy 2 yıl
bizim ile hiç alakası olmayan iki firma için elmacilar ve zamzungcular diye ayrılan arkadaşların bulunduğu forumda Türk teknolojini savunmak büyük suç oluyor . La oğlum Türk halkı size ne etti de böyle oldunuz.
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IraArel 2 yıl
Yavaş yavaş oluyor işte, gönül ister birden hepsini yerli üretelim ama olmuyor.
Hiç yoktan iyidir.
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kenbu 2 yıl
dahada geliştirilcek
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kadirirdem 2 yıl
güzel gelişmeler...
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ferfecir66 2 yıl
Istemezuk
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travers 2 yıl
Ah be motoru ithal diyen boş beyinsizler. Bi bakın boeing motor üretiyor mu?
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Civitas Terrana 2 yıl
%100 yerli olanaklarla geliştirilmiş

Yav he he.
İktidar medyası belli aralıklarda MHP’lilerin gazını almak için bu tip sözde millî projeleri gündeme getiriyor. Elbette biliniyor ki ağır sanayimiz ABD+Avrupa’ya bağlı. Biz sadece parçalarını birleştiriyoruz.
1 Yanıt Yanıtla +7
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ParaPalaZula 2 yıl Civitas Terrana
Civitas Terrana
%100 yerli olanaklarla geliştirilmiş

Yav he he.
İktidar medyası belli aralıklarda MHP’lilerin gazını almak için bu tip sözde millî projeleri gündeme getiriyor. Elbette biliniyor ki ağır sanayimiz ABD+Avrupa’ya bağlı. Biz sadece parçalarını birleştiriyoruz.

Hadi ya, kim soyledi bunu?

Americansky ! Americansky !
1 Yanıt Yanıtla +2
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napolyon94 2 yıl
ileride 1990-2025 arasindaki bu yerli silah sanayi dönemine acaba ne isim ile anacaklar. Devlet 170 yildir hic olmadigi kadar savunma sanayisinde bagimsiz
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dalavere34 2 yıl
Bunlar güzel projeler umarım kısıtlı sayıda üretilp bırakılmazlar. Yüzlerce üretilmeli ki , ihtiyacı karşılasın.
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Bualix 2 yıl
O değilde bu ülke gündemi bölümünden kim sorumlu ya da kime göre gündem konuların ömrü en fazla 3 gün bari siz yapmayın Allah aşkına
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