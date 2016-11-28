İHA’ların ve helikopterlerin gözü kulağı olacak yerli radar: MILDAR





Meteksan Savunma ve TAİ işbirliği ile geliştirilmesine başlanan Milimetre Dalga Radarı Geliştirme Projesi kapsamında helikopterler ve insansız hava araçları için saldırı gücünü daha da artıracak bir ekipman için 2013 yılından bu yana çalışmalar sürüyordu.

İlgili platformun görev alanı içerisinde kara ve hava hedeflerinin milimetre dalga bandında geliştirilen askeri radar sistemi, keşif gözetleme, atış kontrol ve izleme radarı, füze arayıcı başlığı ve yakın koruma silah sistemi sensörü olarak kullanılması yer alıyor.

Amerika’nın Apache helikopterlerinde yer alan Longbow radarının silah sistemleri ile entegre edildiğinde ilgili aracın saldırı gücünü 4 kat, aracın kendini savunma yeteneğini ise 7 kat artırdığı saha testlerinde ortaya konmuş. MİLDAR projesi de yerli yapım araçlara %100 yerli olanaklarla geliştirilmiş bir radarın entegre edilmesini olanaklı kılacak. İnsansız hava araçlarının iniş ve kalkış esnasında ihtiyaç duyduğu radar sistemi, özellikle gelecekte geliştirilecek araçların yerlilik oranına da ciddi bir katkı sağlayacak.

Çok Hafif ve Çok Az Enerji Tüketiyor

Milimetre dalga bandı 30GHz ile 300GHz frekansları aralığında görev yapıyor. Bu frekansta dalga boyu 10mm ile 1mm arasında değişiyor. Bu sayede üretilen radar, küçük boyutu ve düşük ağılığı ile her türlü araca kolaylıkla entegre edilebilir olacağı gibi düşük güç gereksinimi ile de özellikle insansız hava araçlarının menziline negatif bir etki yapmayacak.

Ayrıca diğer radarlar tarafından algılanma yüzdesi milimetre dalga radarlarında çok düşük olduğundan askeri anlamda kritik bir önem taşıyan görünmezlik konusuna da ciddi anlamda katkı yapıyor. Ayrıca milimetrik analiz yetenekleri sayesinde yüksek çözünürlüklü olarak istenen alanın SAR görüntüsü, ayrıntılı analize de olanak tanıyor.

Özellikle elektro optik sistemlerin yetersiz kaldığı durumlarda hava taşıtlarının gözü kulağı olacak olan radar sistemi, geniş bir alanda hızlı ve etkin arama yaparak hedefleri tespit edebiliyor, sonrasında da bu bilgiyi silah sistemine aktararak her koşulda etkin mücadeleye imkan tanıyor.

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MILDAR’ın Geliştirilmesi ile Üç Farklı Çözüm Ortaya Çıkacak

MILDAR'da kullanılacak olan anten sistemi konusunda önemli çalışmalar yürüten Meteksan Savunma, işin en zorlu kısmındaki çalışmaları ile birçok ödüle layık görülmüş. Ürüne dökülme aşamasında dört farklı çözüm ortaya çıkacak. Bunlar şöyle:

Helikopter MILDAR: ATAK helikopteri ve diğer taarruz helikopterlerinde kullanılacak atış kontrol sistemi. 2.5km menzili ile gerçek zamanlı olarak arazi profili çıkarma yeteneğine sahip olacak. Ayrıca anti tank savunma sistemlerine entegre edilmesi durumunda füzelerin hedef tespit olanaklarına katkı sağlayacak.

İHA MILDAR: İnsansız hava araçları için atış kontrol sistemi. 15km menzile sahip olacak ve SAR modunda sabit hedeflerin üç boyutlu görüntüsünü çıkarabilecek.

OKİS: İnsansız hava araçlarının otomatik olarak hassas iniş ve kalkış yapabilmesine olanak tanıyacak olan sistem.

MILDAR’ın testleri TUSAŞ tarafından sağlanacak hava araçları ile gerçekleştirilecek. Bu noktada Helikopter MILDAR sistemi ATAK helikopterinde, OKIS ve İHA MILDAR ise Pelikan insansız hava aracı ile S2E sabit kanatlı hava platformunda test edilecek.