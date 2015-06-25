3D yazıcıların son şaheseri: Süper araba "Blade"

Toplamda 630 kg ağırlığa sahip Blade 700 beygir gücünde CNG(sıkıştırılmış doğalgaz) ve benzin ile çalışabilen bir motora sahip. Şirket araçtan sınırlı sayıda üretmeyi planlarken fiyat konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.

2. Sanayi devrimi olarak anılan 3D yazıcılar ile birlikte ilerleyen dönemlerde her sektörde küçük ve bağımsız üreticilerin oluşacağını öngörebiliriz.

Bu konudaki en büyük adımlardan birisi ise San Francisco merkezli Divergent Microfactories'den geldi. Şirket 3D yazıcılar ile özel bir "süper araba" üretmeyi başardı. Blade adı verilen araç özel bir şaseye sahip. Birden fazla parçadan oluşan şasi, "düğüm" adı verilen bağlantı noktalarından özel bir şekilde birleştirilerek oluşturuluyor. Bu yöntem ile üretilen şasinin ise geleneksel üretilenlere göre hem %90'a varan oranda daha hafif olduğu hem de daha sağlam olduğu belirtiliyor. Aracın hafif olmasında alüminyum ve çelik gibi birleşenler yerine karbonfiber kullanması da oldukça önemli bir etken.