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3D yazıcıların son şaheseri: Süper araba "Blade"

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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3D yazıcıların son şaheseri: Süper araba
 
2015 yılının ilk günlerinde 3D yazıcı ile üretilen ilk araç Strati'yi sizlerle bu bağlantıda paylaşmıştık. Strati bu konudaki ilk denemelerden birisi olduğu için tasarımdan ziyade işlevselliğin arttırılması için daha çok çalışılmış bir modeldi. Ancak aradan çok fazla süre geçmemesine rağmen 3D yazıcı ile üretilen arabalarda ciddi bir gelişme kaydediliyor.
Bu konudaki en büyük adımlardan birisi ise San Francisco merkezli Divergent Microfactories'den geldi. Şirket 3D yazıcılar ile özel bir "süper araba" üretmeyi başardı. Blade adı verilen araç özel bir şaseye sahip. Birden fazla parçadan oluşan şasi, "düğüm" adı verilen bağlantı noktalarından özel bir şekilde birleştirilerek oluşturuluyor. Bu yöntem ile üretilen şasinin ise geleneksel üretilenlere göre hem %90'a varan oranda daha hafif olduğu hem de daha sağlam olduğu belirtiliyor. Aracın hafif olmasında alüminyum ve çelik gibi birleşenler yerine karbonfiber kullanması da oldukça önemli bir etken.

Toplamda 630 kg ağırlığa sahip Blade 700 beygir gücünde CNG(sıkıştırılmış doğalgaz) ve benzin ile çalışabilen bir motora sahip. Şirket araçtan sınırlı sayıda üretmeyi planlarken fiyat konusunda ise henüz bir bilgi paylaşılmadı.
2. Sanayi devrimi olarak anılan 3D yazıcılar ile birlikte ilerleyen dönemlerde her sektörde küçük ve bağımsız üreticilerin oluşacağını öngörebiliriz.

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nightdrive 4 yıl en beğenilen MrKemal17
MrKemal17
Monokok karbon fiber şase olsaydı, daha sağlam olurmuş.

Şirketin yönetim kurulu başkanlığı için aday ol,söz oyum sana
MrKemal17Monokok karbon fiber şase olsaydı, daha sağlam olurmuş.Şirketin yönetim kurulu başkanlığı için aday ol,söz oyum sana ...
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1 Yanıt Yanıtla +9
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hlksnrr 4 yıl
Vay be... millet 3D yazıcılar ile araba üretmeye başladı biz daktilo seviyesindeyiz.
1 Yanıt Yanıtla +5
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2 Avatar Avatar
zkan034 3 yıl
ben evde f-16 ürettim arkadaşlar 3d yazıcımla , tek bilmen gereken modelleme bilgisine sahip olman gerisi geliyor süper bi teknoloji , im kanım olsa 3d yazıcının metal yazıcı versiyonunuda alırım ,
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sosisvesalam 4 yıl
%100 San Francisco malı mı?
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Elsa 4 yıl
One:1 (1340HP - 1340KG) gibi tasarım yapamadıkları sürece çoğu kişi yönelmez.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


(Fiyatı varsaymazsak)
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Guest-D7F4BA6BC 4 yıl
çabuk
passat varken 'ciler gelmeden
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michael01 4 yıl
Birinci Sanayi Devriminden sonra 1870-1913 arasında özellikle çelik üretim yöntemlerinin geliştirildiği, elektrik, içten patlamalı motorlar, Atlantik-ötesi telgraf, radyo vs. gibi buluşların ortaya çıktığı döneme "İKİNCİ sanayi Devrimi" derler. Bunun gibi II. Dünya Savaşı'ndan sonra teknolojide görülen şaşırtıcı buluşlar da "Üçüncü Sanayi Devrimi olarak nitelendirilmektedir. Bu dönemin belli başlı buluşları arasında nükleer enerji, sentetik mallar, bilgisayar teknolojisi, mikroelektronik teknoloji gibi yenilikler sayılabilir. Ayrıca fiber optikler ve telekonmünikasyon,biyogenetikler, biyotarım, lazerler ve holografi başlıca buluşlardır.
3 veya 4. sanayi devrimi olabilir 2 değil :)
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michael01 4 yıl
senin 630 kg ağırlığının sanmıyorum benim 700 beygir gücüme yetebileceğini.
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Pandemic 4 yıl
600 kg arabaya 700 beygir çok fazla, gaza bastığın an araba savrulur sağa sola :) Ayrıca o güce dayanacak mı o malzemeler?
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doctor_bey 4 yıl
Müthiş duruyor be
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fatihcanery 4 yıl
ben matematik öğretmeniyimi,eğitim içler acısı işin acı yanı hiç bir hükümet bize tam değer vermiyor.bu ülkede çözüm süreci şu bundan daha önemli aslında eğitim sistemi,inşallah en yakın zamanda görünüşte değil çekirdekte oynama yaparak eğitim sistemini düzeltir.bu eğitim sistemiyle bu ülkede başarı beklemek hayal,ben elimden geleni yapıyorum ama sistem bozuk olunca çocuklar kırılıp dökülüyor belli noktadan sonra.
biz bu tür seyleri yapmamız için çok fırın ekmek yememiz lazım,inşallah o günleri görürüm ama zor gibi
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ogameci 4 yıl
bilgisayar çıktı mertlik bozuldu
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murat-smsk 4 yıl
İleride bu yazıcılar yaygınlaştığında maliyetten kaynaklı istenilen ürünler daha uygun fiyatlara temin edilebilecek.
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