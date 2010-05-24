3DMark 11 tanıtıldı

Hazırladığı performans ölçüm yazılımlarıyla sektörün lider isimlerinden biri olan Futuremark, uzunca bir süredir merakla beklenen yeni nesil 3DMark uygulamasının üzerindeki örtüyü kaldırdı. İlk detayları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni sürümün 3DMark 11 olarak isimlendirildiği ve üçüncü çeyrekte kullanıma sunulacağı, Futuremark tarafından bugün yapılan açıklamayla resmi olarak doğrulanmış oldu. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının rekabetine hız kazandırmas ve ATi-Nvidia düellosuna yeni bir boyut kazandırması beklenen 3DMark 11, yayımlanan video ve görselleriyle göz kamaştırmayı başarıyor.

Önümüzdeki birkaç sene için ekran kartı testlerinde sektörün gidişatını belirleyen en önemli ölçüm yazılımı olacağı düşünülen 3DMark 11'in sistem ihtiyaçları da yeni nesil donanımlar üzerine kurulmuş durumda. Kullandığı motor itibariyle sadece DirectX 11 desteği sunan 3DMark 11, ATi Radeon HD 5000 ve Nvidia GeForce 400 serisi masaüstü ve mobil GPU'lar ile kullanılabilecek. DirectX 11 gereksiniminden ötürü işletim sistemi bazında Windows Vista veya Windows 7 ile kullanılabilecek 3DMark 11, Tesselation ve Compute Shaders gibi DirectX 11 odaklı özellikleri öne plana çıkarırken, en güçlü işlemciler (CPU) için çoklu izlek (multithread) desteği de sunacak.

Deep Sea isimli teknoloji demosu yayımlanan 3DMark 11'in, 1-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'ın Taipei kentinde gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarı kapsamında MSI standında katılımcıların beğenisine sunulacak. Önceki sürümlerden farklı olarak Sapphire yerine MSI ile iş birliğine giden Futuremark, yapılan bu özel anlaşmanın ücretsiz 3DMark 2011 için stratejik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Yine daha önceki sürümler gibi farklı versiyonlarının olması beklenen 3DMark 11'in, ekran kartlarıyla "bundle" olarak verilmesi beklenirken, bu konuda adım atacak ilk üreticinin MSI olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.