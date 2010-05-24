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3DMark 11 tanıtıldı

3DMark 2011 tanıtıldı. DirectX 11 destekli uygulama, yeni nesil ekran kartlarını terletmek için geliyor.
9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Hazırladığı performans ölçüm yazılımlarıyla sektörün lider isimlerinden biri olan Futuremark, uzunca bir süredir merakla beklenen yeni nesil 3DMark uygulamasının üzerindeki örtüyü kaldırdı. İlk detayları geçtiğimiz günlerde ortaya çıkan yeni sürümün 3DMark 11 olarak isimlendirildiği ve üçüncü çeyrekte kullanıma sunulacağı, Futuremark tarafından bugün yapılan açıklamayla resmi olarak doğrulanmış oldu. DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarının rekabetine hız kazandırmas ve ATi-Nvidia düellosuna yeni bir boyut kazandırması beklenen 3DMark 11, yayımlanan video ve görselleriyle göz kamaştırmayı başarıyor.

3DMark 11 tanıtıldı
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Önümüzdeki birkaç sene için ekran kartı testlerinde sektörün gidişatını belirleyen en önemli ölçüm yazılımı olacağı düşünülen 3DMark 11'in sistem ihtiyaçları da yeni nesil donanımlar üzerine kurulmuş durumda. Kullandığı motor itibariyle sadece DirectX 11 desteği sunan 3DMark 11, ATi Radeon HD 5000 ve Nvidia GeForce 400 serisi masaüstü ve mobil GPU'lar ile kullanılabilecek. DirectX 11 gereksiniminden ötürü işletim sistemi bazında Windows Vista veya Windows 7 ile kullanılabilecek 3DMark 11, Tesselation ve Compute Shaders gibi DirectX 11 odaklı özellikleri öne plana çıkarırken, en güçlü işlemciler (CPU) için çoklu izlek (multithread) desteği de sunacak.

3DMark 11 tanıtıldı
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Deep Sea isimli teknoloji demosu yayımlanan 3DMark 11'in, 1-5 Haziran tarihleri arasında Tayvan'ın Taipei kentinde gerçekleştirilecek Computex 2010 fuarı kapsamında MSI standında katılımcıların beğenisine sunulacak. Önceki sürümlerden farklı olarak Sapphire yerine MSI ile iş birliğine giden Futuremark, yapılan bu özel anlaşmanın ücretsiz 3DMark 2011 için stratejik öneme sahip olduğunu belirtiyor. Yine daha önceki sürümler gibi farklı versiyonlarının olması beklenen 3DMark 11'in, ekran kartlarıyla "bundle" olarak verilmesi beklenirken, bu konuda adım atacak ilk üreticinin MSI olacağı da gelen haberler arasında yer alıyor.

3DMark 11 tanıtıldı
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3DMark 11 tanıtıldı
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siLahsz 9 yıl
10 numara video olmuş.Ayrıntılar güzel bir de oyunlarda görebilsek
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metallurgy 9 yıl
görüntüler dehşet. sanki tv'de full hd belgesel izliyorsun.
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sertacaygun 9 yıl
Çok beğendim. Çok hoş. DX11 desteği tam bir harika.
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fero01 9 yıl
asla böle grafikler olmaz oyunlarda
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stradivardi 9 yıl
önemli olan 3dmark11 in ne kadar gerçekçi göründüğü değil oyunların ne kadar gerçekçi yapıldığı kart almak için elbette ekran kartı testlerine bakılır ama oyun tesyleri varken bu teste kulak asmak zaten anlamsız insanlar bu testide resmen ego tatmini için kullanıyor nereye gidiyor bu insanlar
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trooper27 9 yıl
2. nesil dx11 ati kartlar yine nvidia dan önce çıkarsa iyi puanlar alır ati 5xxx serisi dx 11 de fermiye göre bir adım geride
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mavizaman 9 yıl
benim emektar 7900gsyi çökertir diyecem de sokmaz bile içeri:D
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Batuist 9 yıl
sanırım yüzeylerdeki grinti çıkıntı, yosun, pas gibi kabartmalar tesselation performansı ile direkt etkili olacak.. o yüzden fermi 5x serisine en fazla bu testte fark atabilir...
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HiqhWoltage 9 yıl
Şimdi bu sadece dx11 kartların testimi, diğer kartlar kullanamayacaksa kötü.
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captanico 9 yıl
dns ayarlarını degistirince izleyebildim demoyu.gercekten harika olmus o degilde 3d vision ile izlemek ne guzeldu olur kim bilir bu demoyu
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CeFurkan 9 yıl

NiKIL

dns ayarlarını degistirince izleyebildim demoyu.gercekten harika olmus o degilde 3d vision ile izlemek ne guzeldu olur kim bilir bu demoyu



hakikaten şimdi bende dikkat ettimde youtube a yuklenmis


bu kadar ayaga dustu bu youtube işi artık açsalar bare boşu boşuna yasaklı
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captanico 9 yıl
benmi goremiyorum yoksa video mu yok:)
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CaSsErDoDo 9 yıl
helal olsun bence çok iyi olmuş
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tiger cage 9 yıl
helalinden 250-300 puan kopartırız her halde
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F@ruk 9 yıl
Mükemmel gözüküyor, bu sefer aşmış mı ne?
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