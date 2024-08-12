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    3D X-AI çip teknolojisi: HBM belleklerden 100 kat daha fazla performans veriyor

    Mevcut HBM belleklerinin yerini alması ve veri yolu darboğazını çözmesi beklenen 3D X-AI çipi NEO Semiconductor tarafından duyuruldu. Yeni çip 100 kat performans artışı vadediyor.
    3D X-AI: HBM belleklerden 100 kat daha fazla performans veriyor Tam Boyutta Gör
    3D NAND flash bellek ve 3D DRAM için yenilikçi teknolojiler geliştiren NEO Semiconductor, kısa bir süre önce 3D DRAM aracılığıyla yapay zeka işlemeyi mümkün kılarak veri yolu darboğazlarını çözmek için HBM içindeki DRAM yongalarının yerini almayı amaçlayan yeni 3D X-AI yonga teknolojisinin geliştirildiğini açıkladı.

    3D X-AI büyük potansiyeli ortaya koyuyor

    Ortaya konan 3D X-AI, yapay zeka iş yükleri sırasında HBM ve GPU'lar arasında aktarılan büyük miktarda veriyi azaltmayı amaçlıyor. NEO'nun çözümü, üretken yapay zeka gibi yapay zeka uygulamaları için yapay zeka çiplerinin performansında, güç tüketiminde ve maliyetinde bir sıçrama yaratma potansiyeline sahip. Zira firmaya göre yeni 3D X-AI teknolojisi sayesinde yeni yapay zeka çiplerinde 100 kat performans artışı, yüzde 99 güç tasarrufu ve 8 kat bellek yoğunluğu vadediyor.

    NEO Semiconductor’a göre mevcut yapay zeka çipleri, mimari ve teknolojik verimsizlikler nedeniyle önemli miktarda performans ve güç israfına neden oluyor. Mevcut yapay zeka çip mimarisi verileri HBM'de depoluyor ve tüm hesaplamaları gerçekleştirmek için bir GPU'yu kullanıyor. Bu ayrılmış veri depolama ve veri işleme mimarisi, veri yolunda kaçınılmaz bir darboğaz yaratıyor.

    3D X-AI tarafında ise her HBM çipinde yapay zeka işlemesi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede HBM ve GPU arasında aktarılan veriler büyük ölçüde azaltılarak performans iyileştirilebiliyor ve güç tüketimi önemli ölçüde azaltılabiliyor. Tek bir 3D X-AI kalıbı 128 Gb kapasiteli 300 katman 3D DRAM hücresi ve 8.000 nöronlu bir nöral devre katmanı içeriyor.

    NEO'nun tahminine göre bu, kalıp başına 10 TB/s'ye kadar yapay zeka işleme kapasitesini destekleyebiliyor. HBM paketiyle istiflenmiş on iki 3D X-AI kalıbı kullanıldığında 120 TB/s işlem hacmi elde edilerek 100 kat performans artışı sağlanabiliyor. Buna ek olarak veri yolu tarafından güç tüketimini ve ısı üretimini azaltılarak yüzde 99’luk enerji tasarrufu ve bahsedilen 300 katman ile 8 kat yoğunluk elde ediliyor.

    Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99836/neo-semiconductors-new-3d-ai-chip-tech-replace-hbm-used-in-gpus-with-100x-more-perf/index.html https://neosemic.com/wp-content/uploads/2024/08/3D-X-AI-Brochure.pdf
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 ay önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 4 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 6 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 7 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 8 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 9 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 9 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 11 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 11 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 11 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 12 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 12 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 12 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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