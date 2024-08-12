3D X-AI çip teknolojisi: HBM belleklerden 100 kat daha fazla performans veriyor

3D X-AI büyük potansiyeli ortaya koyuyor
Ortaya konan 3D X-AI, yapay zeka iş yükleri sırasında HBM ve GPU'lar arasında aktarılan büyük miktarda veriyi azaltmayı amaçlıyor. NEO'nun çözümü, üretken yapay zeka gibi yapay zeka uygulamaları için yapay zeka çiplerinin performansında, güç tüketiminde ve maliyetinde bir sıçrama yaratma potansiyeline sahip. Zira firmaya göre yeni 3D X-AI teknolojisi sayesinde yeni yapay zeka çiplerinde 100 kat performans artışı, yüzde 99 güç tasarrufu ve 8 kat bellek yoğunluğu vadediyor.
NEO Semiconductor’a göre mevcut yapay zeka çipleri, mimari ve teknolojik verimsizlikler nedeniyle önemli miktarda performans ve güç israfına neden oluyor. Mevcut yapay zeka çip mimarisi verileri HBM'de depoluyor ve tüm hesaplamaları gerçekleştirmek için bir GPU'yu kullanıyor. Bu ayrılmış veri depolama ve veri işleme mimarisi, veri yolunda kaçınılmaz bir darboğaz yaratıyor.
3D X-AI tarafında ise her HBM çipinde yapay zeka işlemesi gerçekleştirebiliyor. Bu sayede HBM ve GPU arasında aktarılan veriler büyük ölçüde azaltılarak performans iyileştirilebiliyor ve güç tüketimi önemli ölçüde azaltılabiliyor. Tek bir 3D X-AI kalıbı 128 Gb kapasiteli 300 katman 3D DRAM hücresi ve 8.000 nöronlu bir nöral devre katmanı içeriyor.
NEO'nun tahminine göre bu, kalıp başına 10 TB/s'ye kadar yapay zeka işleme kapasitesini destekleyebiliyor. HBM paketiyle istiflenmiş on iki 3D X-AI kalıbı kullanıldığında 120 TB/s işlem hacmi elde edilerek 100 kat performans artışı sağlanabiliyor. Buna ek olarak veri yolu tarafından güç tüketimini ve ısı üretimini azaltılarak yüzde 99’luk enerji tasarrufu ve bahsedilen 300 katman ile 8 kat yoğunluk elde ediliyor.Kaynakça https://www.tweaktown.com/news/99836/neo-semiconductors-new-3d-ai-chip-tech-replace-hbm-used-in-gpus-with-100x-more-perf/index.html https://neosemic.com/wp-content/uploads/2024/08/3D-X-AI-Brochure.pdf Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.