OpenAI’ın 500 milyar dolarlık Stargate projesinde kriz

The Information’ın aktardığı bilgilere göre proje, başlangıçta yapay zeka altyapısında büyük bir sıçrama yaratacak stratejik bir hamle olarak sunulsa da kısa sürede üç ortak arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Görüş ayrılıklarının ana nedeni ise kontrol ve sahiplik anlaşmazlıkları.
OpenAI tek başına ilerlemek istedi
Sürecin başında OpenAI’ın veri merkezlerini doğrudan sahiplenmek ve işletmek istediği belirtiliyor. Şirket, uzun vadede üçüncü taraf bulut sağlayıcılarına bağımlılığı azaltarak maliyet avantajı elde etmeyi hedefliyordu. Ancak yapay zeka altyapısının gerektirdiği yüksek başlangıç yatırımı yatırımcılar nezdinde riskli bulundu.
Projede ilk somut ilerleme Oracle cephesinde yaşandı. 2025’in ikinci yarısına girilirken Oracle, Stargate kapsamında yaklaşık 2 milyon çip kapasiteli büyük bir veri merkezi inşa edeceğini açıkladı. Bu tesis, projenin en büyük altyapı adımlarından biri olarak konumlanıyor.
Bunun ardından OpenAI, Oracle’dan beş yıl içinde 300 milyar dolarlık işlem gücü satın almayı taahhüt etti. Ancak bu büyüklükteki bir yükümlülüğün nasıl finanse edileceği netlik kazanmış değil.
Oracle ile yapılan anlaşmalar SoftBank’ı kapsamazken, Japon teknoloji ve finans deviyle görüşmeler ayrı bir kulvarda ilerledi. OpenAI’ın Texas’ta planladığı 1 GW kapasiteli veri merkezi projesi bir süre askıya alındıktan sonra SoftBank ortaklığıyla yeniden gündeme geldi.
Taraflar arasında tesisin kontrolü konusunda anlaşmazlık yaşansa da görüşmeler sonucunda bir uzlaşmaya varıldı. Buna göre SoftBank tesisin sahibi ve geliştiricisi olacak, OpenAI ise tasarım kontrolünü elinde tutacak ve uzun vadeli kiracı olarak konumlanacak.
Hedef büyük, finansman belirsiz
Yaşanan gecikmelere rağmen Stargate projesinin yeniden ivme kazandığı belirtiliyor. Ancak OpenAI için ideal senaryo olan tam sahiplik modeli, mevcut finansal koşullarda mümkün görünmüyor. Şirketin altyapıyı tamamen kendi bünyesinde toplaması, kârlılığa ulaşmadan oldukça zor.
Buna rağmen OpenAI'ın yeni yatırım turunda 100 milyar dolar fon toplamak ve 800 milyar dolar değerlemeye ulaşmak istediği ifade ediliyor. Bu hedefler gerçekleşirse, şirketin veri merkezi stratejisinde daha bağımsız bir konuma geçmesi mümkün olabilir.