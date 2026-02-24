Giriş
    OpenAI’ın 500 milyar dolarlık Stargate projesinde kriz

    OpenAI, Oracle ve SoftBank’ın ABD genelinde yapacakları 500 milyar dolarlık yapay zeka veri merkezi yatırımların, sahiplik ve kontrol anlaşmazlıkları nedeniyle yavaşladığı bildirildi.

    OpenAI’ın 500 milyar dolarlık Stargate projesinde kriz Tam Boyutta Gör
    ABD Başkanı Donald Trump, Ocak 2025’te yaptığı açıklamada OpenAI, Oracle ve SoftBank ortaklığında hayata geçirilecek “Stargate” yapay zeka girişimini duyurmuştu. Proje, ABD genelinde çok sayıda veri merkezi kurulmasını ve toplam yatırımın 500 milyar dolara ulaşmasını öngörüyordu. Ancak dev yatırım planı beklenen hızda ilerlemedi ve ciddi sorunlar ortaya çıktı.

    The Information’ın aktardığı bilgilere göre proje, başlangıçta yapay zeka altyapısında büyük bir sıçrama yaratacak stratejik bir hamle olarak sunulsa da kısa sürede üç ortak arasında ciddi görüş ayrılıkları ortaya çıktı. Görüş ayrılıklarının ana nedeni ise kontrol ve sahiplik anlaşmazlıkları.

    OpenAI tek başına ilerlemek istedi

    Sürecin başında OpenAI’ın veri merkezlerini doğrudan sahiplenmek ve işletmek istediği belirtiliyor. Şirket, uzun vadede üçüncü taraf bulut sağlayıcılarına bağımlılığı azaltarak maliyet avantajı elde etmeyi hedefliyordu. Ancak yapay zeka altyapısının gerektirdiği yüksek başlangıç yatırımı yatırımcılar nezdinde riskli bulundu.

    OpenAI’ın 500 milyar dolarlık Stargate projesinde kriz Tam Boyutta Gör
    Şirketin henüz kârlılığa ulaşmamış olması ve analistlerin 2027 ortasına doğru nakit baskısı oluşabileceğine yönelik öngörüleri bu planı engelledi. Böylece OpenAI, Stargate ortaklarıyla müzakerelere devam etmek zorunda kaldı. Bu durum, önümüzdeki üç yıl içinde 10 gigawatt (GW) işlem kapasitesine ulaşma hedefini de yavaşlattı.

    Projede ilk somut ilerleme Oracle cephesinde yaşandı. 2025’in ikinci yarısına girilirken Oracle, Stargate kapsamında yaklaşık 2 milyon çip kapasiteli büyük bir veri merkezi inşa edeceğini açıkladı. Bu tesis, projenin en büyük altyapı adımlarından biri olarak konumlanıyor.

    Bunun ardından OpenAI, Oracle’dan beş yıl içinde 300 milyar dolarlık işlem gücü satın almayı taahhüt etti. Ancak bu büyüklükteki bir yükümlülüğün nasıl finanse edileceği netlik kazanmış değil.

    Oracle ile yapılan anlaşmalar SoftBank’ı kapsamazken, Japon teknoloji ve finans deviyle görüşmeler ayrı bir kulvarda ilerledi. OpenAI’ın Texas’ta planladığı 1 GW kapasiteli veri merkezi projesi bir süre askıya alındıktan sonra SoftBank ortaklığıyla yeniden gündeme geldi.

    Taraflar arasında tesisin kontrolü konusunda anlaşmazlık yaşansa da görüşmeler sonucunda bir uzlaşmaya varıldı. Buna göre SoftBank tesisin sahibi ve geliştiricisi olacak, OpenAI ise tasarım kontrolünü elinde tutacak ve uzun vadeli kiracı olarak konumlanacak.

    Hedef büyük, finansman belirsiz

    Yaşanan gecikmelere rağmen Stargate projesinin yeniden ivme kazandığı belirtiliyor. Ancak OpenAI için ideal senaryo olan tam sahiplik modeli, mevcut finansal koşullarda mümkün görünmüyor. Şirketin altyapıyı tamamen kendi bünyesinde toplaması, kârlılığa ulaşmadan oldukça zor.

    Buna rağmen OpenAI’ın yeni yatırım turunda 100 milyar dolar fon toplamak ve 800 milyar dolar değerlemeye ulaşmak istediği ifade ediliyor. Bu hedefler gerçekleşirse, şirketin veri merkezi stratejisinde daha bağımsız bir konuma geçmesi mümkün olabilir.

