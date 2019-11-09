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    3D yazıcı ile vasküler deri üretildi

    New York's Rensselaer Polytechnic Institute Initially kurumundan bir grup araştırmacı ''bio-inks'' olarak adlandırılan ve 2 farklı hücre türünün karışımı ile oluşturulan ''biyo mürekkep'' hazırladı.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Tuğrul Güven Erturun
    Haber Editörü
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    3D yazıcı ile vasküler deri üretildi
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    Bir doku travmatize olduğunda veya dokuların herhangi bir nedenden ötürü yenilenmesi gerektiğinde genellikle kişinin kendi bedeninden kalıcı deri greftleri veya flepleri alınıyor ve bu yapılar ile onarım sağlanıyor. Ancak greftler veya flepler alındığı bölgede skar oluşumuna sebebiyet verebiliyor, bu durum sonucunda  da estetik olarak hoş olmayan bir görünüm oluşabiliyor.

    Bu durumun çözümü arayan bir grup araştırmacı, canlı kan damarları içeren deri dokusu üretmeyi başardı.

    Şu anda 3 boyutlu olarak üretilen deri greftleri ticari olarak kullanılabiliyor ancak kullanılan greftler vaskulariteden yoksun halde bulunuyor yani greftler hastanın kanı ile sulanamıyor; bunun sonucunda da greftler zaman içerisinde nekroza uğruyor ve hastanın cildinden sıyrılarak ölüyor.

    2 farklı türde canlı hücre içeren biyo mürekkep

    3D yazıcı ile vasküler deri üretildi
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    New York's Rensselaer Polytechnic Institute Initially kurumundan bir grup araştırmacı bu durumların üstesinden gelmek amacıyla kolları sıvadı ve ''bio-inks'' olarak adlandırılan ve 2 farklı hücre türünün karışımı ile oluşturulan bir çeşit ''biyo mürekkep'' hazırladı.

    Yeni mürekkep ile vasküler sistemden yoksun olmasına karşın cilt benzeri iskelete yani yapıya sahip deri dokusu üretildi.

    Yale University kurumu araştırmacıları yeni biyo mürekkepe bazı  ''anahtar maddeler'' ekledi. Anahtar maddeleri insana ait endotelyal hücreler ( kan damarları içerisinde bir hat şeklinde sınırlanmış hücreler ) ile perisit ( endotelyal hücrelerin etrafını saran hücreler) olarak adlandırılan adventisya hücreleri oluşturuyor. Hücrelerin; hayvanlarda bulunan kollejen ile diğer yapısal elemanlar ile kombine edilerek yapısal bütünlük oluşturacak şekilde düzenlendiği belirtiliyor.

    Üretilen deride vaskülarite gözlendi

    3D yazıcı ile vasküler deri üretildi
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    Araştırmacılar elde edilen yeni mürekkep ile deri dokusu üretti; birkaç hafta sonra ise üretilen deride vaskülarite artışı yani yeni damarların oluşmaya başladığı görüldü. Üretilen deri açık yarası olan farelerde greft olarak kullanıldı ve farelerin kan damarlarının yeni dokuyla bağ kurduğu, dokunun başarılı bir şekilde perfüze olduğu yani kan ile sulandığı gözlendi.

    Ayrıca Bkz. "Elektronik sigara ile ilişkili akciğer hasarı vakası 2000'i aştı"

    Yeni araştırma Tissue Enginerring Part A dergisinde yayımlandı.



    https://newatlas.com/medical/bioprinted-skin-blood-vessels/ Yorum Yaz
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    DH Misafiri 1 hf.
    Sıradan bir insan için makalenizde kullanılan dil gereksiz yere terimlerle dolu. Direk yabancı makaleyi çevirip koyun daha mantıklı.
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    Foxxxxxx 1 hf.
    Orta Doğu seyrediyor herkesi kendimiz gibi yapacaz house md pazarlıyoruz sanki sen anlat Karadenizi hangi ortadoğu ülkesi hangi şive ile izler
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    TheStarBox 1 hf.
    20 yıl sonra insanlar yaşlanma karşıtı işlemler için yüzlerini bile degistirebilecek. Organ nakli tarihe karışacak ve en önemlisi insan ömrü 200 yıl olacak.

    Bu söylediklerim şimdi size hayal gibi gelebilir ancak herşey bir anda değişir. Bir bilim adamının dokunduğu domino bütün dünyayı değiştirebilir. Gen modifikasyonu ve yapay doku üretimi bu domino taşları bence.

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    Biyturs_OnSr 1 hf.
    Yeşil, mavi, sarı, kırmızı, pembe galiba yakında istediğimiz renk ve desende deriyi vücudumuza nakil ettirebileceğiz :)
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    Son Witcher Bükücü 1 hf.
    Bilim adına çok büyük bir adım.
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    ÖzgünK 1 hf. Son Witcher Bükücü
    @TheStarBox

    Sürekli bu tür haberler görüyoruz. Diş çürüğü içinde çözüm bulmuşlardı. Hani nerede? Hala diş dolgusu yaptırıyoruz.
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