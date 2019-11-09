3D yazıcı ile vasküler deri üretildi

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Bir doku travmatize olduğunda veya dokuların herhangi bir nedenden ötürü yenilenmesi gerektiğinde genellikle kişinin kendi bedeninden kalıcı deri greftleri veya flepleri alınıyor ve bu yapılar ile onarım sağlanıyor. Ancak greftler veya flepler alındığı bölgede skar oluşumuna sebebiyet verebiliyor, bu durum sonucunda da estetik olarak hoş olmayan bir görünüm oluşabiliyor.

Bu durumun çözümü arayan bir grup araştırmacı, canlı kan damarları içeren deri dokusu üretmeyi başardı.

Şu anda 3 boyutlu olarak üretilen deri greftleri ticari olarak kullanılabiliyor ancak kullanılan greftler vaskulariteden yoksun halde bulunuyor yani greftler hastanın kanı ile sulanamıyor; bunun sonucunda da greftler zaman içerisinde nekroza uğruyor ve hastanın cildinden sıyrılarak ölüyor.

2 farklı türde canlı hücre içeren biyo mürekkep

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New York's Rensselaer Polytechnic Institute Initially kurumundan bir grup araştırmacı bu durumların üstesinden gelmek amacıyla kolları sıvadı ve ''bio-inks'' olarak adlandırılan ve 2 farklı hücre türünün karışımı ile oluşturulan bir çeşit ''biyo mürekkep'' hazırladı.

Yeni mürekkep ile vasküler sistemden yoksun olmasına karşın cilt benzeri iskelete yani yapıya sahip deri dokusu üretildi.

Yale University kurumu araştırmacıları yeni biyo mürekkepe bazı ''anahtar maddeler'' ekledi. Anahtar maddeleri insana ait endotelyal hücreler ( kan damarları içerisinde bir hat şeklinde sınırlanmış hücreler ) ile perisit ( endotelyal hücrelerin etrafını saran hücreler) olarak adlandırılan adventisya hücreleri oluşturuyor. Hücrelerin; hayvanlarda bulunan kollejen ile diğer yapısal elemanlar ile kombine edilerek yapısal bütünlük oluşturacak şekilde düzenlendiği belirtiliyor.

Üretilen deride vaskülarite gözlendi

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Araştırmacılar elde edilen yeni mürekkep ile deri dokusu üretti; birkaç hafta sonra ise üretilen deride vaskülarite artışı yani yeni damarların oluşmaya başladığı görüldü. Üretilen deri açık yarası olan farelerde greft olarak kullanıldı ve farelerin kan damarlarının yeni dokuyla bağ kurduğu, dokunun başarılı bir şekilde perfüze olduğu yani kan ile sulandığı gözlendi.

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Yeni araştırma Tissue Enginerring Part A dergisinde yayımlandı.

https://newatlas.com/medical/bioprinted-skin-blood-vessels/