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    3D yazıcılar kullanılarak üretilen tanksavarlar geliştiriliyor

    Son yıllarda 3D baskılı silahların üretiminde bir artış söz konusu. Bu teknikle üretilen silahlar arasına şimdi de tanksavar füzeler katılmış görünüyor ancak teknoloji henüz emekleme aşamasında.
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    3D yazıcılarla üretilen tanksavarlar geliştiriliyor Tam Boyutta Gör
    3D yazıcılar ve 3D baskı teknolojilerinin gelişimiyle birlikte ateşli silahların yapılmaya başlanması tartışmalara neden olsa da teknoloji, bu yönüyle kullanılmaya devam ediyor. Şimdi bazı gruplar ve şirketler patlayıcı yükleri ateşleyebilen 3D baskılı silahlar geliştiriyor ve bunlar potansiyel olarak ciddi tehditler oluşturabilir.

    3D yazıcılar ile tanksavar roketler geliştiriliyor

    D&S Creations adlı bir şirket, YouTube'da AT-4 geri tepmesiz tanksavar roketatarıyla ilgili bir video yayınladı. Tasarımcılar, bir tankı etkisiz hale getirebilecek patlayıcı “mermileri” 3D olarak yazmayı başardı ancak bunları doğru ve güvenli bir şekilde ateşlemek için 3D baskılı roketatarları kullanmaktan uzaklar. Buna rağmen D&S’in tasarladıkları ürünlerin insansız hava araçlarına eklenebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.

    Bununla birlikte, 3D baskılı silah planları yayınlayan bazı grupların aksine, D&S tüm çalışmalarını halka açık olarak yayınlamayı planlamıyor. Elbette 3D baskılı silahlar üzerinde çalışan tek şirket D&S Creations değil. Birçok farklı grup bu teknik ile çeşitli patlayıcı silahlar yapmaya çalışıyor.

    Bu yöntem ile geliştirilen silahların ucuz olması yeterli kaynağı olmayan ordular için bir alternatif olarak görülüyor. D&S’in ekibinden birisi hükümetlerin bunları daha ucuz mühimmat için kullanabileceğini veya Ukrayna ordusunun Rusya'nın işgaline karşı savaşmasına yardım edebileceğini öne sürüyor. Ek olarak 3D yazıcılar sadece silahlar için kullanılmıyor. Relativity Space şirketi, 3D baskı malzemelerinden yapılmış bir uzay roketini fırlatmaya çalışıyor. Terran 1 olarak adlandırılan bu roket şimdiye kadar iki kez erteleme görse de bir sonraki fırlatma penceresinde roketin fırlatılacağı söyleniyor.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

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    ugah6aiw 9 saat önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

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    ugah6aiw 9 saat önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

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    belen1998 11 saat önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

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    belen1998 11 saat önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

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    ugah6aiw 1 gün önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 2 gün önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

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    alfa-x 2 gün önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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