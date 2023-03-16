3D yazıcılar kullanılarak üretilen tanksavarlar geliştiriliyor

3D yazıcılar ile tanksavar roketler geliştiriliyor
D&S Creations adlı bir şirket, YouTube'da AT-4 geri tepmesiz tanksavar roketatarıyla ilgili bir video yayınladı. Tasarımcılar, bir tankı etkisiz hale getirebilecek patlayıcı “mermileri” 3D olarak yazmayı başardı ancak bunları doğru ve güvenli bir şekilde ateşlemek için 3D baskılı roketatarları kullanmaktan uzaklar. Buna rağmen D&S’in tasarladıkları ürünlerin insansız hava araçlarına eklenebilecek potansiyele sahip olduğu belirtiliyor.
Bununla birlikte, 3D baskılı silah planları yayınlayan bazı grupların aksine, D&S tüm çalışmalarını halka açık olarak yayınlamayı planlamıyor. Elbette 3D baskılı silahlar üzerinde çalışan tek şirket D&S Creations değil. Birçok farklı grup bu teknik ile çeşitli patlayıcı silahlar yapmaya çalışıyor.
Bu yöntem ile geliştirilen silahların ucuz olması yeterli kaynağı olmayan ordular için bir alternatif olarak görülüyor. D&S’in ekibinden birisi hükümetlerin bunları daha ucuz mühimmat için kullanabileceğini veya Ukrayna ordusunun Rusya'nın işgaline karşı savaşmasına yardım edebileceğini öne sürüyor. Ek olarak 3D yazıcılar sadece silahlar için kullanılmıyor. Relativity Space şirketi, 3D baskı malzemelerinden yapılmış bir uzay roketini fırlatmaya çalışıyor. Terran 1 olarak adlandırılan bu roket şimdiye kadar iki kez erteleme görse de bir sonraki fırlatma penceresinde roketin fırlatılacağı söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)