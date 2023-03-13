Yenilenen BMC Amazon 4x4 zırhlı kara aracı göreve hazırlanıyor

Amazon 4x4’ün yenilikleri neler?
BMC Amazon 4x4’ün ilk versiyonu 2017 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet ediyor. Sahadan gelen talepler doğrultusunda Amazon 4x4’te çeşitli geliştirmeler yapıldı. Aracın taşıma kapasitesi artırıldı. Teknolojik iyileştirmeler yapıldı. Gösterge paneli tamamen dijital hale getirildi. Görünüşte de çeşitli makyajlar yapılarak daha keskin ve güçlü bir görünüme kavuştu. İç tasarımda yapılan değişiklikler sayesinde personele daha ergonomik bir alan sağlandı.
Yüksek manevra kabiliyetiyle avantaj sağlıyor
Amazon 4x4'ün, BMC'nin zırhlı araç ailesinin en küçük aracı olduğunu dile getiren Altınhan, "Dolayısıyla manevra kabiliyeti daha yüksek, meskun mahallerde kullanımı diğer araçlara göre çok daha avantajlı. Özellikle polisimizin, Özel Harekatımızın, Jandarma Genel Komutanlığımızın meskun mahal operasyonları için çok önemli bir araç." diye konuştu.
Mayın ve el el yapımı patlayıcı korumasına sahip Amazon 4x4, balistik tehditlere karşı önemli bir koruma sağlıyor. Araçta, yangın söndürme ve iklimlendirme sistemleri, soğuk iklim paketi, patlak gider, merkezi lastik şişirme sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor. Araçta, kendini kurtarma vinci, siren anons sistemi, sis havanı, iç konuşma sistemi gibi görev donanımları da yer alıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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umarım yakında umduğumuz aleti de çıkarmazlar. [resim]
bu zaten yapıldı big bang theory Howard Wolowitz saygılar
lan bunu zamanında bigbang teoty de
bu haber yıllardır belli bir gün yayınlanıyor sürekli :D
bize gelse bunu öpmek için kullanmazlar
@Mylevi ay iğrendin mi... daha iğrenç şeyler görmemişsin...
kaldırın şunu yau bitcoin reklamı koyun razıyız
covid ile mücadele yeni yöntemi
Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez