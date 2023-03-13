Yenilenen BMC Amazon 4x4 zırhlı kara aracı göreve hazırlanıyor

Tam Boyutta Gör Birleşik Arap Emirlikleri’nde düzenlenen IDEX Uluslararası Savunma Fuarı ve Konferansı’na katılan BMC Savunma, Amazon 4x4 MPAV kara aracının yeni versiyonunu tanıttı. Yenilenen Amazon 4x4’ün testlerinde sona gelindiği açıklandı.

Amazon 4x4’ün yenilikleri neler?

BMC Amazon 4x4’ün ilk versiyonu 2017 yılından beri Türk Silahlı Kuvvetleri’ne hizmet ediyor. Sahadan gelen talepler doğrultusunda Amazon 4x4’te çeşitli geliştirmeler yapıldı. Aracın taşıma kapasitesi artırıldı. Teknolojik iyileştirmeler yapıldı. Gösterge paneli tamamen dijital hale getirildi. Görünüşte de çeşitli makyajlar yapılarak daha keskin ve güçlü bir görünüme kavuştu. İç tasarımda yapılan değişiklikler sayesinde personele daha ergonomik bir alan sağlandı.

Tam Boyutta Gör Yenilenen Amazon 4x4’ün test ve kalifikasyonlarının kısa sürede tamamlanacağını ifade eden BMC Savunma Sanayi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Altınhan, “İç testlerimizi tamamladık. Savunma Sanayii Başkanlığımızla yürüttüğümüz bazı projelerimiz var. Bu projeler kapsamında test ve kalifikasyonları devam etmekte. Kritik testleri atlattı. Çok kısa süre içerisinde test ve kalifikasyonları tamamlamış olacağız.” dedi. Testler tamamlandıktan sonra Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girecek.

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Yüksek manevra kabiliyetiyle avantaj sağlıyor

Amazon 4x4'ün, BMC'nin zırhlı araç ailesinin en küçük aracı olduğunu dile getiren Altınhan, "Dolayısıyla manevra kabiliyeti daha yüksek, meskun mahallerde kullanımı diğer araçlara göre çok daha avantajlı. Özellikle polisimizin, Özel Harekatımızın, Jandarma Genel Komutanlığımızın meskun mahal operasyonları için çok önemli bir araç." diye konuştu.

Tam Boyutta Gör Amazon’un beygir gücü ve menzilinde herhangi bir değişiklik yapılmazken azami yüklü ağırlığı 16 tona yükseltildi. 360 beygir güç, 800 kilometre menzil ve saatte 110 kilometre maksimum hız sunuyor.

Mayın ve el el yapımı patlayıcı korumasına sahip Amazon 4x4, balistik tehditlere karşı önemli bir koruma sağlıyor. Araçta, yangın söndürme ve iklimlendirme sistemleri, soğuk iklim paketi, patlak gider, merkezi lastik şişirme sistemi gibi standart donanımlar bulunuyor. Araçta, kendini kurtarma vinci, siren anons sistemi, sis havanı, iç konuşma sistemi gibi görev donanımları da yer alıyor.

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