3DMark 11 tamamlandı, 7 Aralık'ta çıkıyor

Futuremark merakla beklenen yeni test uygulaması 3DMark 11 için hazırlık çalışmalarının tamamladığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Finlandiya merkezli firma, zorlu bazı sorunları çözebilmek için 30 Kasım olarak belirlenen lansman tarihini ileri bir tarihe ötelemişti. DirectX 11 destekli yeni performans ölçüm uygulaması 3DMark 11, 7 Aralık'ta yani GeForce GTX 570 ile aynı tarihte lanse edilerek kullanıma sunulacak. Yeni uygulamayı çalıştırabilmek için DirectX 11 destekli bir ekran kartı, Intel veya AMD'nin en az 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisi, 1GB bellek ve 1.5GB boş disk alanıyla birlikte Windows Vista veya Windows 7 işletim sistemi isteniyor.

Futuremark, 3DMark 11'in ücretsiz versiyonuyla birlikte 19.95 dolara Advanced, 995 dolara da Professional versiyonlarını sunacak. Ayrıca ilk etapta EVGA ve MSI olmak üzere bazı üreticiler, DirectX 11 destekli üst seviye ekran kartlarıyla birlikte 3DMark 11'i kullanıcılara ücretsiz olarak sunacaklar.