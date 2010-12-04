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3DMark 11 tamamlandı, 7 Aralık'ta çıkıyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
12,7b
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37
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark merakla beklenen yeni test uygulaması 3DMark 11 için hazırlık çalışmalarının tamamladığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Finlandiya merkezli firma, zorlu bazı sorunları çözebilmek için 30 Kasım olarak belirlenen lansman tarihini ileri bir tarihe ötelemişti. DirectX 11 destekli yeni performans ölçüm uygulaması 3DMark 11, 7 Aralık'ta yani GeForce GTX 570 ile aynı tarihte lanse edilerek kullanıma sunulacak. Yeni uygulamayı çalıştırabilmek için DirectX 11 destekli bir ekran kartı, Intel veya AMD'nin en az 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisi, 1GB bellek ve 1.5GB boş disk alanıyla birlikte Windows Vista veya Windows 7 işletim sistemi isteniyor.

Futuremark, 3DMark 11'in ücretsiz versiyonuyla birlikte 19.95 dolara Advanced, 995 dolara da Professional versiyonlarını sunacak. Ayrıca ilk etapta EVGA ve MSI olmak üzere bazı üreticiler, DirectX 11 destekli üst seviye ekran kartlarıyla birlikte 3DMark 11'i kullanıcılara ücretsiz olarak sunacaklar.


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Acerium 8 yıl
forumlarda konu açarız artık seninki kaç çıktı die
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DH Misafiri 8 yıl
arkadaşlar bu bir yazılım ekran kartlarını test etmek için siz neyi oynamayı bekliyorsunuz ben hala anlamadım
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MaTaDoR 8 yıl
İnsanlar acaba bu testin bazı benchlerini oynayabiliyor muyuz? gibi bir fikre kapılacak. 3DMark 2001'i bilenler hatırlıyordur, ilk bench demosundaki pick-up'u kullanabiliyorduk. Bir nevi oyun modu gibi birşeydi. Ama bunda öyle birşey yok bildiğim kadarıyla. Yani sadece bench yapılabilecek. DX11 kartları yok sattırmak için güzel bir hamle.
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CrySystem 8 yıl

DH Misafiri

arkadaşlar bu bir yazılım ekran kartlarını test etmek için siz neyi oynamayı bekliyorsunuz ben hala anlamadım


ince düşün...
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maliaslaner 8 yıl
Ne bu heyecan anlamadım ki çıksada neyi oynasak diyorsunuz?
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Hk@n 8 yıl

maliaslaner

Ne bu heyecan anlamadım ki çıksada neyi oynasak diyorsunuz?

hocam dalga geçiyorlar
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Hicks 8 yıl
EVGA'nin GTX 580 ile "Advanced" versiyon key'i veriyor... Ciksin da oynayalim bakalim, basinda en cok vakit gecirdigim oyun...
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UzmaN345 8 yıl
5800 kartımızı bir test edelim xd
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ozkan_tpc 8 yıl
Pro fiyatı ne öyle ya? Yanında Gtx 570 mi verecek :)
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fx57 8 yıl
3DMark 11'in kurumları hedef alan Professional versiyonunun fiyatı 995 dolardır, yazım hatası yoktur. Ticari kullanım için geliştirilen Professional sürümü, tüm online ve offline özelliklerin yanı sıra öncelikli müşteri desteği gibi ekstra özellikler de içermektedir.
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maliahmet1 8 yıl
hadi bakalım beklemekteyim hayırlısı
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H.E.B Sup 8 yıl
"Çıksada oynasak"
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cavador 8 yıl

fx57

Futuremark merakla beklenen yeni test uygulaması 3DMark 11 için hazırlık çalışmalarının tamamladığını açıkladı. Hatırlanacağı üzere Finlandiya merkezli firma, zorlu bazı sorunları çözebilmek için 30 Kasım olarak belirlenen lansman tarihini ileri bir tarihe ötelemişti. DirectX 11 destekli yeni performans ölçüm uygulaması 3DMark 11, 7 Aralık'ta yani GeForce GTX 570 ile aynı tarihte lanse edilerek kullanıma sunulacak. Yeni uygulamayı çalıştırabilmek için DirectX 11 destekli bir ekran kartı, Intel veya AMD'nin en az 1.8GHz'de çalışan çift çekirdekli işlemcisi, 1GB bellek ve 1.5GB boş disk alanıyla birlikte Windows Vista veya Windows 7 işletim sistemi isteniyor.


Futuremark, 3DMark 11'in ücretsiz versiyonuyla birlikte 19.95 dolara Advanced, 995 dolara da Professional versiyonlarını sunacak. Ayrıca ilk etapta EVGA ve MSI olmak üzere bazı üreticiler, DirectX 11 destekli üst seviye ekran kartlarıyla birlikte 3DMark 11'i kullanıcılara ücretsiz olarak sunacaklar.


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gercekten pro su bu kadar pahalı olucakmı yoksa ufak bi hatamı oldu yazarken !
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MMX 166 8 yıl
atı x1900xt sm2 mı sm3 mu?
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Sunbuloglu 8 yıl
O kadar yeni ve güçlü DX11 destekli ekran kartı çıktı. Hala doğru dürüst DX11 destekli adam gibi bir oyun çıkmadı. Mesela GTA 5 çıksada şu ekran kartlarını performansını bi görsek. Mutemelen GTA 5 DX11 destekli olur.
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napolyon94 8 yıl
Çiksada oynasak :D
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Hk@n 8 yıl
tamda doğum günümde çıkıyormuş
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