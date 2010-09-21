3DMark 11'in çıkışı ertelendi

Futuremark'ın çıkışı merakla beklenen yeni nesil test uygulaması 3DMark 11 ertelendi. Demo gösterimi Computex 2010 fuarında yapılan DirectX 11 odaklı test uygulamasının, üçüncü çeyrekte yani Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde hazır olacağı ve kullanıma sunulacağı açıklanmıştı. Ancak Finlandiya merkezli yazılım firmasından yapılan yeni açıklamaya göre 3DMark 11'in çıkışında ufak bir ertelemeye gidildi ve daha önce üçüncü çeyrek olarak açıklanan çıkış tarihi, yıl sonuna kaydırıldı.

2011 öncesinde pazara sunulması beklenen 3DMark 11'in mevcut sürümler gibi ücretsiz olarak dağıtılacağı firma tarafından doğrulanırken, Computex 2010'da 3DMark 11 gösterimi yapan MSI başta olmak üzere bazı üreticilerin, ekran kartlarının kutu içeriğinde 3DMark 11'i yer vereceği de daha önce gündeme gelen detaylar arasında yer alıyor.