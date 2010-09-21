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3DMark 11'in çıkışı ertelendi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
5,1b
1
19
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Futuremark'ın çıkışı merakla beklenen yeni nesil test uygulaması 3DMark 11 ertelendi. Demo gösterimi Computex 2010 fuarında yapılan DirectX 11 odaklı test uygulamasının, üçüncü çeyrekte yani Temmuz-Ağustos-Eylül döneminde hazır olacağı ve kullanıma sunulacağı açıklanmıştı. Ancak Finlandiya merkezli yazılım firmasından yapılan yeni açıklamaya göre 3DMark 11'in çıkışında ufak bir ertelemeye gidildi ve daha önce üçüncü çeyrek olarak açıklanan çıkış tarihi, yıl sonuna kaydırıldı.

2011 öncesinde pazara sunulması beklenen 3DMark 11'in mevcut sürümler gibi ücretsiz olarak dağıtılacağı firma tarafından doğrulanırken, Computex 2010'da 3DMark 11 gösterimi yapan MSI başta olmak üzere bazı üreticilerin, ekran kartlarının kutu içeriğinde 3DMark 11'i yer vereceği de daha önce gündeme gelen detaylar arasında yer alıyor.


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Source 9 yıl
AMD'nin bu işte parmağı olabilirmi sizce?
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Man From Atlantis 9 yıl
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AMD'nin bu işte parmağı olabilirmi sizce?


amd'den böyle bir teklif gelse hayır demez heralde futuremark, ikisi için de kazan kazan
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cengizhan72 9 yıl
En güçlü ekran kartı benim programı...:) 3D Mark
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adacay 9 yıl
FutureMark ismini değiştirip PastMark yapsa yeri.
DX 11 çıkalı 1,5 sene olmuş, ATI'nin DX 11 kartları çıkalı 1 sene olmuş,hala test programı yapacak.
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M@U 9 yıl
Vantage'ın ne kadar geç geldiğini ve berbat olduğunu düşünürsek, çok sorun değil. Adam akıllı bir test çıksın da 2-3 ay daha bekleriz, n'olacak...
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heatblast 9 yıl
hd68xx serisi ile birlikte çıkacak heralde
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Batuist 9 yıl
sanki biraz gecikti gibi.. DX11 çıkalı epey zaman oldu ama test uygulamasını yetiştiremediler.. Umarım vantage gibi olmaz...
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hellteam 9 yıl
Hergün 3d mark oynayanlar için kötü bi haber
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unixslax 9 yıl
eylul bittikten sonra yıl sonu diyorlar yılsonuna

da ekim kasim aralik derler aralik in sonunda da 2011 de çikar artik
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The@Thing 9 yıl
çıksada bi makina yı teste soksak
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