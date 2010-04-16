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3DMark 2005 testinde 60k barajı aşıldı, dünya rekoru el değiştirdi

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
12,8b
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25
Ekran Kartı
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan AndreYang, 3DMark 2005'de zirveye adını yazdırmayı başardı. ATi Radeon HD 5800 serisi ve HD 5970 ekran kartlarının domine ettiği 3DMark 2005 testinde, 60.000 puan barajını geçmeyi baran ilk isim olarak AndreYang, dünya rekorunun da sahibi oldu.

Sıvı Soğutma yani LN2 ile soğutulan rekortment sistemde 6.5GHz'e hız aşırtılmış 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisine, Asus'un hız aşırtmacılar için hazırladığı yeni anakartı Rampage III Extreme'e ve 950MHz GPU/5800MHz bellek hızlarında çalışan HD 5870'in dört tanesine yer veriliyor.

Test sonucunda 60150 puanlık skor elde eden AndreYang en yakın rakibine 2000 puan fark atmış durumda. Bu arada yukarıda da belirttiğimiz gibi 3DMark 2005 testinde AMD'nin hakim olduğunu görüyoruz zira en iyi 20 skorun tamamı Radeon HD 4000 ve 5000 serisi kartlarla alınmış durumda.

Yeni dünya rekorunun detayları hakkında bilgi almak için buraya, 3DMark 2005'de en iyi 20 skoru görmek içinseburaya tıklayabilirsiniz.


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alpa07 9 yıl
performans için inteli tek geçerim ama artık insanlar parasına göre hareket ediyor.yakında beklyın amd işlmecileri dümyadaki pc lerde %50 olarak kullanılsın intel daha ucuza işlmeci satmassa neyım
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sahafiec 9 yıl
...
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H.E.B Sup 9 yıl
Atinin 5970 diye bi kartı vardı her halde yoksa vianınmıydı bu kart ney.
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thengir 9 yıl
@xiva
fehmiler tatilde :) bu sıcakta uğraşamıyorlar rekorla falan :)))

Kartlar zaten sıcak :) rekora eriyerek gidebilirler
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XivA 9 yıl
fehmiler tatilde :) bu sıcakta uğraşamıyorlar rekorla falan :)))
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DavutGENC 9 yıl
Arkadaşlar Gercekten AMD Parası yetmiyen kesimler için ideal olabilir
ama performans için aynı şeyi diyemiyorum bi kullanıcı olarak
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KANUNI61 9 yıl
syler23
16.04.2010 Saat: 13:26
hani gtx4xxler nerdeee??? onların sonuçlarını görmeden bi yorum yapmak yanlışolur herhalde
göremiyorsan gtx 4xxx sorunu kardeş atinin deyil adamlar ilk 20 sıra ati
farkındaysan
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Nevi şahsına münhasır 9 yıl
Testte nükleer santral kullanmışlardır artık.

4 tane 5870i olup 2005deki oyunları oynamak isteyenler için de en güzel haber diyebiliriz.
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RaptorFX 9 yıl
Nuhtan kalma 05le rekorlar ne kadar anlamlı...
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doctorfizik 9 yıl

RaptorFX

Nuhtan kalma 05le rekorlar ne kadar anlamlı...

ne yani, 05 skorları senin için bir anlam ifade etmiyor diye kimse ati kart almasın mı, onu mu demek istiyorsun!??
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syler23 9 yıl
hani gtx4xxler nerdeee??? onların sonuçlarını görmeden bi yorum yapmak yanlışolur herhalde
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DH Misafiri 9 yıl
@censef57 dostttttttttttttttttum çokk haklısın hay ağzından öpim seni ya :D sana aynen katılıyorum... AMD her zaman yeteri kadar performans veriyor ve verdiği bu performansa göre uygun fiyat politikası güdüyor. ---FOREVER AMD+++ :D
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KANUNI61 9 yıl
1. Taiwan 60150 marks AndreYang Ati 4x Radeon HD 5870 @ 950/1250MHz »
2. Finland 58150 marks SF3D Ati 2x Radeon HD 5970 @ 900/1150MHz »
3. Taiwan 57224 marks NickShih Ati 3x Radeon HD 5870 @ 1270/1250MHz »
4. Greece 56986 marks hipro5 Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1001/1150MHz »
5. Hong Kong 54768 marks TinTin@OCQQ Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1000/1150MHz »
6. Italy 54661 marks Hiwa Ati 3x Radeon HD 5870 @ 1000/1270MHz »
7. Denmark 53030 marks Nanok Ati Radeon HD 5970 @ 1000/1200MHz »
8. Russian Federation 53025 marks slamms Ati Radeon HD 5970 @ 1000/1150MHz »
9. unknown 52721 marks anonymous Ati Radeon HD 5970 @ 980/1250MHz »
10. Japan 52998 marks futto-kun Ati 2x Radeon HD 5870 @ 1100/1250MHz »
11. Russian Federation 52844 marks DeDaL Ati 2x Radeon HD 5870 @ 1400/1300MHz »
12. United States 52115 marks Gunslinger Ati 2x Radeon HD 5870 @ 1010/1250MHz »
13. Norway 51861 marks **dp** Ati 3x Radeon HD 5870 @ 1000/1300MHz »
14. United States 51377 marks k|ngp|n Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1100/1150MHz »
15. Germany 51284 marks masterchorch Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1060/1150MHz »
16. Spain 51228 marks [DRACO] (Sabiosdelpc.net) Ati 3x Radeon HD 4890 @ 1010/1150MHz »
17. Italy 51037 marks [Shark OC Team] Naka Ati 3x Radeon HD 5870 @ 850/1200MHz »
18. Germany 51036 marks stummerwinter Ati 2x Radeon HD 5970 @ 950/1150MHz »
19. Sweden 50696 marks Mean Machine Ati 3x Radeon HD 5870 @ 850/1200MHz »
20. United States 50951 marks Gautam
oha diyorum başka birşey demiyorum
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selmand 6 yıl KANUNI61
KANUNI61

1. Taiwan 60150 marks AndreYang Ati 4x Radeon HD 5870 @ 950/1250MHz »
2. Finland 58150 marks SF3D Ati 2x Radeon HD 5970 @ 900/1150MHz »
3. Taiwan 57224 marks NickShih Ati 3x Radeon HD 5870 @ 1270/1250MHz »
4. Greece 56986 marks hipro5 Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1001/1150MHz »
5. Hong Kong 54768 marks TinTin@OCQQ Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1000/1150MHz »
6. Italy 54661 marks Hiwa Ati 3x Radeon HD 5870 @ 1000/1270MHz »
7. Denmark 53030 marks Nanok Ati Radeon HD 5970 @ 1000/1200MHz »
8. Russian Federation 53025 marks slamms Ati Radeon HD 5970 @ 1000/1150MHz »
9. unknown 52721 marks anonymous Ati Radeon HD 5970 @ 980/1250MHz »
10. Japan 52998 marks futto-kun Ati 2x Radeon HD 5870 @ 1100/1250MHz »
11. Russian Federation 52844 marks DeDaL Ati 2x Radeon HD 5870 @ 1400/1300MHz »
12. United States 52115 marks Gunslinger Ati 2x Radeon HD 5870 @ 1010/1250MHz »
13. Norway 51861 marks **dp** Ati 3x Radeon HD 5870 @ 1000/1300MHz »
14. United States 51377 marks k|ngp|n Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1100/1150MHz »
15. Germany 51284 marks masterchorch Ati 4x Radeon HD 4890 @ 1060/1150MHz »
16. Spain 51228 marks [DRACO] (Sabiosdelpc.net) Ati 3x Radeon HD 4890 @ 1010/1150MHz »
17. Italy 51037 marks [Shark OC Team] Naka Ati 3x Radeon HD 5870 @ 850/1200MHz »
18. Germany 51036 marks stummerwinter Ati 2x Radeon HD 5970 @ 950/1150MHz »
19. Sweden 50696 marks Mean Machine Ati 3x Radeon HD 5870 @ 850/1200MHz »
20. United States 50951 marks Gautam

oha diyorum başka birşey demiyorum

neden yeni kartlarla denemiyorlar bende onu anlamadım?

yani bu scoru 7870le deneseler daha kötü bir sonuçmu çıkardı?
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