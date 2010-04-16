3DMark 2005 testinde 60k barajı aşıldı, dünya rekoru el değiştirdi

Dünyaca ünlü hız aşırtmacılardan AndreYang, 3DMark 2005'de zirveye adını yazdırmayı başardı. ATi Radeon HD 5800 serisi ve HD 5970 ekran kartlarının domine ettiği 3DMark 2005 testinde, 60.000 puan barajını geçmeyi baran ilk isim olarak AndreYang, dünya rekorunun da sahibi oldu.

Sıvı Soğutma yani LN2 ile soğutulan rekortment sistemde 6.5GHz'e hız aşırtılmış 6 çekirdekli Core i7 980X işlemcisine, Asus'un hız aşırtmacılar için hazırladığı yeni anakartı Rampage III Extreme'e ve 950MHz GPU/5800MHz bellek hızlarında çalışan HD 5870'in dört tanesine yer veriliyor.

Test sonucunda 60150 puanlık skor elde eden AndreYang en yakın rakibine 2000 puan fark atmış durumda. Bu arada yukarıda da belirttiğimiz gibi 3DMark 2005 testinde AMD'nin hakim olduğunu görüyoruz zira en iyi 20 skorun tamamı Radeon HD 4000 ve 5000 serisi kartlarla alınmış durumda.

Yeni dünya rekorunun detayları hakkında bilgi almak için buraya, 3DMark 2005'de en iyi 20 skoru görmek içinseburaya tıklayabilirsiniz.