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    3DXPoint teknolojisinin de başı dertte

    Bellek teknolojilerinde bir devrim olarak lanse edilen Intel ve Micron ortaklığındaki 3DXPoint teknolojisinin aslında ilk olarak Stanford Ovshinsky adındaki mucit tarafından bulunduğu ortaya çıktı.
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    HDD / SSD
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    3DXPoint teknolojisinin de başı dertte
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    Kısa süre önce kurumsal yonga tasarımında yeni bir devrim yapmayı amaçlayan NUVIA girişiminin Apple ile sorun yaşamaya başladı gündeme gelmişti. Şimdi ise 3DXPoint teknolojisinin üzerinde kara bulutlar dolaşıyor.

    Lanse edildiğinden çok farklı

    Intel ve Micron tarafından 2015 yılında duyurulan 3DXPoint bellek teknolojisi, mevcut NAND belleklere göre 1000 kat daha fazla performans iddiasıyla dikkatleri üzerine çekmişti. İki firma ortak bir Ar-Ge şirketi kurarken geçtiğimiz dönemde ticari olarak ilk 3DXPoint ürünlerini piyasaya sürmüştü.

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    Ne var ki açılan bir lisans davası aslında devrim olarak adlandırılan 3DXPoint teknolojisinin köklerinin çok eskilere gittiğini ve yıllar önce hayatını kaybeden ünlü bir mucidin çalışmalarını temel aldığını ortaya çıkardı.

    Dava için hazırlanan binlerce sayfalık suçlamada önemli bilgiler yer alıyor. 3DXPoint olarak bildiğimiz yenilikçi bellek tekolojisi Stanford Ovshinsky tarafından 1960'lı yıllarda gündeme getirildi. Ovshinsky kalkojenit materyali ve kendi adını verdiği bir anahtar kullanarak çok daha verimli bellekler elde etmeyi başardı.

    Ovshinsky bu icadı lisanslayabilmek için Energy Conversion Devices adındaki şirketinden ayrı olarak bir Micron yöneticisi ile birlikte 1998 yılnda Ovshinsky girişimini kurdu. 2012 yılına kadar girişim lisans işlerinden 58 milyon dolar gelir elde etti.

    3DXPoint teknolojisinin de başı dertte
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    Ne varki 2012 yılında ECD firması battı. Çok kısa süre sonra Ovshinsky de hayata veda etti. Intel 2000 yılında girişimin hisse ve gözlemci haklarını satın almıştı. Micron da 2012 yılında Ovshinsky'nin girişimdeki hisselerini satın aldı. Sonrasında Intel Optane ve Micron X100 bellekler piyasaya çıktı. Ortaklığın uzun bir süre 3DXPoint teknolojisinin arkasında kimin olduğundan bahsetmediği ve baskılar sonucunda Ovshinsky'nin çalışmalarına atıfta bulunduğu ifade ediliyor.

    Lisans davasını açan ECD firmasını tasfiye ile sorumlu olan yöneticiler. Yöneticiler bazı satın alım sözleşmeleri yapılmasına rağmen Ovshinsky'nin patentlerine bu şekilde sahip olunamayacağını ve 3DXPoint teknolojisinden ticari olarak faydalanan firmaların lisans bedeli ödemesi gerektiğini iddia ediyor. Suçlamaların odağında Micron var. Intel'in ise bu hukuksuzluğa yardım ettiği ve ECD firmasına ait olan paraları gizlediği iddia ediliyor. Oldukça kapsamlı ve karmaşık olan bu hukuk mücadelesinin önümüzdeki dönemde daha net bir tablo ortaya koyması bekleniyor.



    https://www.pcgamer.com/intel-and-micron-sued-for-not-paying-royalties-on-3d-xpoint-technology/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    eskibirkurt 4 sa.
    tipik edison uyanıklıkları ( böyle yumuşatarak yazdım ) . arkasındaki firmada şaşırtmadı.
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    interwap 4 sa.
    1960
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    V4LKyR 7 sa.
    Para... insana herşeyi yaptırır.

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