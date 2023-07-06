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    Samsung TV'lerin %60'ında artık Çin malı LCD ekran kullanıyor

    Samsung Display'in TV'ler için LCD ekran üretimini bırakması ile birlikte Samsung Electronics, Çinli tedarikçilere yönelmişti. Şirketin ürettiği TV'lerde Çin malı LCD ekran kullanımı %60'a ulaştı.
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    Samsung TV'lerin %60'ında artık Çin malı LCD ekran kullanıyor Tam Boyutta Gör
    Samsung Display, geçtiğimiz yıl itibariyle televizyonlar için LCD panel üretimini tamamen sonlandırmıştı. Bu kararın ardından Samsung Electronics de Çinli ekran üreticilerine yöneldi. Firma her ne kadar tedarikçilerini çeşitlendirmeye çalşsa da Çin malı LCD ekran kullanımı %60'a ulaşmış durumda.

    Samsung, QD-OLED gibi yeni teknolojileri öne çıkarmasına rağmen TV'lerinin büyük çoğunluğunda hala geleneksel LCD panellere yer veriyor. Samsung Display 2022'nin Haziran ayında LCD üretimini durdurduğı için artık bu ekranları üçüncü taraf üreticilerden satın almak zorunda.

    Güney Koreli The Elec'in raporuna göre şirket 2023'te TV'lerinin %26'sının LCD panellerini Çinli TCL CSoT firmasından temin ediyor. TCL üretimi panellerin aynı zamanda TCL'nin kendi TV'lerinde, Sony'lerde ve diğer büyük markalarda da kullanıldığını da belirtelim.

    Samsung TV'lerin %60'ında artık Çin malı LCD ekran kullanıyor Tam Boyutta Gör

    LG panellerin payı %8

    İkinci sırada %21 ile HKC, üçüncü sırada ise %11 ile BOE bulunuyor. Diğer bir deyişle Samsung LCD ekran üretimini durdurduktan sonraki ilk yılda ekranların yaklaşık %60'ını Çin'den almaya başladı. Şirket ayrıca LCD panelleri AUO, Innolux ve uzun süredir Foxconn'a ait olan Sharp gibi Tayvanlı şirketlerden de tedarik ediyor.

    Tüm bunlar Çin yapımı panellerle birlikte Samsung marka LCD TV'lerin %90'ından fazlasına tekabül ediyor. LG Display'in panelleri ise sadece %8'lik bir paya sahip. Samsung Electronics bu yıl TV'leri toplam 38 milyon LCD panel satın almayı planlıyor. 

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    mk148a 8 saat önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 gün önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 2 gün önce

    Fururlar oni purada :)

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