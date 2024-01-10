Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi

Dünyanın ilk güneş enerjili iletişim kulaklığı 3M tarafından tasarlanırken cihaz, kendini şarj edebiliyor ve mevcut ışığı temiz elektrik enerjisine dönüştürerek iç mekanlarda da aynı şekilde çalışıyor. Yani illa da güneş ışığına ihtiyaç duyulmuyor, ortam ışığının bulunması enerji için yeterli.
Bu kaulaklığın şarjı bitmiyor
Kulaklıktaki Bas-Dinle (PTL) düğmesi, kullanıcıların kulaklığı çıkarmak zorunda kalmadan çevrelerini dinlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik Bluetooth akışını duraklatıyor ve iş arkadaşlarının veya çevrenin sesini dinlemek için ortam mikrofonlarının devreye girmesini sağlıyor.
Powerfoyle, geleneksel olarak tek kullanımlık piller kullanan herhangi bir elektronik cihaza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bununla birlikte şirket daha da ileri giderek Powerfoyle'u her türlü elektronik cihaza entegre etmek için çalışıyor ve bu sayede kablolu şarj cihazı ihtiyacını da ortadan kaldırmayı hedefliyor.Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/3m-to-unveil-worlds-first-self-charging-protective-communications-headset-at-ces-2024-302024871.html https://www.tweaktown.com/news/95491/worlds-first-game-changer-headset-that-never-runs-out-of-battery-unveiled-at-ces-2024/index.html Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.