Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi

Tam Boyutta Gör CES 2024 kapsamında 3M, dış ve iç mekan ışığını sürekli şarja dönüştürmek için güneş pili teknolojisini kullanan dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kulaklığını tanıttı. Cihaz kısmen geri dönüştürülmüş plastik ve elektronikten yapılırken, güneş pili tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir tesiste üretiliyor.

Dünyanın ilk güneş enerjili iletişim kulaklığı 3M tarafından tasarlanırken cihaz, kendini şarj edebiliyor ve mevcut ışığı temiz elektrik enerjisine dönüştürerek iç mekanlarda da aynı şekilde çalışıyor. Yani illa da güneş ışığına ihtiyaç duyulmuyor, ortam ışığının bulunması enerji için yeterli.

Bu kaulaklığın şarjı bitmiyor

Tam Boyutta Gör 3M PELTOR WS ALERT XPV olarak adlandırılan kulaklık, aşırı gürültülü ortamlarda çalışanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış olup iletişim kurmak, üretken kalmak ve güvende olmak için bir araç görevi görüyor. Cihaz Bluetooth ile donatıldığından diğer Bluetooth özellikli cihazlara bağlanabiliyor ve ayrıca, gürültüyü önlemek için dahili mikrofona da sahip.

Kulaklıktaki Bas-Dinle (PTL) düğmesi, kullanıcıların kulaklığı çıkarmak zorunda kalmadan çevrelerini dinlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik Bluetooth akışını duraklatıyor ve iş arkadaşlarının veya çevrenin sesini dinlemek için ortam mikrofonlarının devreye girmesini sağlıyor.

Tam Boyutta Gör 3M, yukarıda da dediğimiz gibi bu kulaklığındaki tüm enerji ihtiyacını güneş pilleriyle karşılıyor. Bunlar ise İsveçli Exeger firması tarafından üretilen Powerfoyle’lardan oluşuyor. Powerfoyle güneş pilleri, cihazın içinde bulunan 1000mAh’lık lityum bataryayı sürekli olarak dolu halde tutuyor. Böylelikle de ürünün şarjı hiç bitmemiş oluyor. Kulaklığın fiyatı ise 600 dolar. Ürünün mart ayında piyasaya çıkması hedefleniyor.

Devrim niteliğindeki iç mekan güneş enerjisi teknolojisi tanıtıld 1 gün önce eklendi

Powerfoyle, geleneksel olarak tek kullanımlık piller kullanan herhangi bir elektronik cihaza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bununla birlikte şirket daha da ileri giderek Powerfoyle'u her türlü elektronik cihaza entegre etmek için çalışıyor ve bu sayede kablolu şarj cihazı ihtiyacını da ortadan kaldırmayı hedefliyor.

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Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi