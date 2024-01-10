Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi

    3M, dış ve iç mekan ışığını sürekli şarja dönüştürmek için güneş pili teknolojisini kullanan dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kulaklığını CES 2024 kapsamında duyurdu.
    Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    CES 2024 kapsamında 3M, dış ve iç mekan ışığını sürekli şarja dönüştürmek için güneş pili teknolojisini kullanan dünyanın ilk kendi kendini şarj eden kulaklığını tanıttı. Cihaz kısmen geri dönüştürülmüş plastik ve elektronikten yapılırken, güneş pili tamamen güneş enerjisiyle çalışan bir tesiste üretiliyor.

    Dünyanın ilk güneş enerjili iletişim kulaklığı 3M tarafından tasarlanırken cihaz, kendini şarj edebiliyor ve mevcut ışığı temiz elektrik enerjisine dönüştürerek iç mekanlarda da aynı şekilde çalışıyor. Yani illa da güneş ışığına ihtiyaç duyulmuyor, ortam ışığının bulunması enerji için yeterli.

    Bu kaulaklığın şarjı bitmiyor

    Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    3M PELTOR WS ALERT XPV olarak adlandırılan kulaklık, aşırı gürültülü ortamlarda çalışanlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış olup iletişim kurmak, üretken kalmak ve güvende olmak için bir araç görevi görüyor. Cihaz Bluetooth ile donatıldığından diğer Bluetooth özellikli cihazlara bağlanabiliyor ve ayrıca, gürültüyü önlemek için dahili mikrofona da sahip.

    Kulaklıktaki Bas-Dinle (PTL) düğmesi, kullanıcıların kulaklığı çıkarmak zorunda kalmadan çevrelerini dinlemelerine olanak tanıyor. Bu özellik Bluetooth akışını duraklatıyor ve iş arkadaşlarının veya çevrenin sesini dinlemek için ortam mikrofonlarının devreye girmesini sağlıyor.

    Şarjı hiç bitmeyen dünyanın ilk kulaklığı geliştirildi Tam Boyutta Gör
    3M, yukarıda da dediğimiz gibi bu kulaklığındaki tüm enerji ihtiyacını güneş pilleriyle karşılıyor. Bunlar ise İsveçli Exeger firması tarafından üretilen Powerfoyle’lardan oluşuyor. Powerfoyle güneş pilleri, cihazın içinde bulunan 1000mAh’lık lityum bataryayı sürekli olarak dolu halde tutuyor. Böylelikle de ürünün şarjı hiç bitmemiş oluyor. Kulaklığın fiyatı ise 600 dolar. Ürünün mart ayında piyasaya çıkması hedefleniyor.

    Powerfoyle, geleneksel olarak tek kullanımlık piller kullanan herhangi bir elektronik cihaza sorunsuz bir şekilde entegre edilebilir. Bununla birlikte şirket daha da ileri giderek Powerfoyle'u her türlü elektronik cihaza entegre etmek için çalışıyor ve bu sayede kablolu şarj cihazı ihtiyacını da ortadan kaldırmayı hedefliyor.

    Kaynakça https://www.prnewswire.com/news-releases/3m-to-unveil-worlds-first-self-charging-protective-communications-headset-at-ces-2024-302024871.html https://www.tweaktown.com/news/95491/worlds-first-game-changer-headset-that-never-runs-out-of-battery-unveiled-at-ces-2024/index.html
    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 3 saat önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

    Profil resmi
    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Profil resmi
    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

    Profil resmi
    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    operatör değişikliğinde otomatik ödeme talimatı dalin şampuan saç döker mi the godfather 2 türkçe yama yabancı dizi indir hogwarts legacy siyah ekran

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    6000 - 8000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Mobile Spark 10C
    Tecno Mobile Spark 10C
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    9.000-10.000 TL Arası Laptoplar
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
    Asus Notebook Laptop, E510MA-BR580W
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    MUZISYEN-BRIGHT
    MUZISYEN-BRIGHT
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız