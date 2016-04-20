4. Nesil Moto G yeniden sızdırıldı

Lenovo bünyesinde hayatına devam eden Motorola miadı dolan akıllı telefonlarını yenilemek için kolları sıvıyor. Son sızıntılara konu olan model ise 4. Jenerasyon Moto G oldu. Sızıntı kaynağı modelin tüm detaylarıyla gösterildiği videoyu kısa bir süre içerisinde Youtube'dan kaldırdı ancak binlerce kişi çoktan izlemiş ve ekran görüntülerini kaydetmişti.

Yeni sızıntı büyük ölçüde eskileri ile uyuşuyor. Fark olarak ön kısımda ekranın altındaki parmak izi sensörünün videoda görülmemesini söyleyebiliriz. Bu durumu, sızdırılan ürünün eski bir prototip versiyonu olduğu şeklinde yorumlayabiliriz.

Moto G 4. Jenerasyon (Solda) / Moto G 3. Jenerasyon (Sağda)

Genel tasarıma baktığımızda da cihaz eski nesil Moto G'lerin mirasını bir adım daha ileri taşıyarak devam ettiriyor. Yine de arka kısımda kameranın bir miktar çıkıntı yapması gözlerden kaçmıyor. Güç ve ses tuşları ise sağ tarafta toplanmış, kulaklık girişinin aşağıda mı yoksa yukarıda mı olacağı ise henüz netleştirilmiş değil gibi.

Şimdilik sızıntıların yeni nesil Moto G hakkında verdiği detaylar bu şekilde. Tasarımın yanı sıra donanım ve fiyatlandırma da merak konusu. Modelin orta sınıfı hedef aldığını düşünürsek Snapdragon 650 çözümlerinin tercih etmesi performans konusunda hanesine artı puan yazdırabilir. Lenovo'nun ülkemizdeki faaliyetlerini arttırması da yeni Moto G modelinin Türkiye pazarında satışa sunulması için umutları arttırıyor.

Sızıntı videosu kaynaktan kaldırıldığı için habere eklenmemiştir.

http://www.gsmarena.com/moto_g_4th_gen_now_leaks_in_handson_video-news-17840.php