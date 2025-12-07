Katlanabilir iPhone, yalnızca eSIM ile gelecek

Tam Boyutta Gör Bu yılki iPhone Air, kalınlığı azaltmanın yanı sıra iPhone serisi için yeni bir tasarım trendi de getirdi. Apple'ın en ince telefonu, dünyanın her yerinde yalnızca eSIM özellikli bir model olarak piyasaya sürüldü. Şimdi, Apple’ın ilk katlanabilir telefonu olacak iPhone Fold'un da aynı yaklaşımı benimseyeceği söyleniyor. Instant Digital, katlanan iPhone’un yalnızca eSIM özellikli bir cihaz olarak piyasaya sürüleceğini iddia ediyor.

Katlanabilir iPhone 2027'de bekleniyor

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone’u gelecek yılın sonlarında veya 2027 başlarında piyasaya sürmesi bekleniyor. "iPhone Fold" olarak adlandırılan cihazın 5.5 inç dış ekrana, açıldığında iPad mini'yi andıran yaklaşık 7.8 inçlik bir iç ekrana sahip olacağı söyleniyor. Katlanabilir cihazın iPhone Air inceliğinde olması bekleniyor. Bu nedenle iç hacim oldukça kısıtlı olacak. Cihazın SIM kart yuvası olmadan gelmesi, yalnızca eSIM’i desteklemesi oldukça olası.

iPhone Fold fiyatı ne kadar olacak?

Katlanabilir iPhone'un 24 megapiksel ekran altı kamera ve kırışıksız iç panel gibi çeşitli yeni teknolojiler sunacağı söyleniyor. Apple, özellikle eSIM kullanımının yaygın olmadığı ülkelerde kullanılabilirlik konusundaki endişeleri gidermek için bu gelişmelere güvenecek. Cihazın 2.000 - 2.500 dolar fiyat aralığında olması bekleniyor. iPhone Fold, bugüne kadarki en pahalı iPhone olacak gibi gözüküyor.

iPhone Air tutmadı

Bu arada, Apple’ın dünya genelinde yalnızca eSIM’i destekleyen tek telefonu iPhone Air. iPhone Air satışları, şirketin beklentilerinin çok altında kaldı. Birçok tüketici, cihazın ince profilinden çok pil ömrünün kısalması ve tek arka kamera gibi getirdiği dezavantajlara odaklandı. Çin'de ise eSIM kısıtlaması nedeniyle Apple, China Mobile, China Telecom ve China Unicom ile ortaklık kurmak zorunda kaldı. Ancak Çin’de de şu sorun var; eSIM’i etkinleştirmek için operatörlerin mağazalarına gitmeniz gerekiyor.

