4 çekirdekli BlackBerry Aristo'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı









BlackBerry 10 işletim sisteminin hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ve ilk modelleri gelecek yıl beklenen RIM firmasına ait olduğu iddia edilen bir modelin özellik sayfası internete sızdırıldı.





BlackBerry 10 L serisi olarak adlandırılan Laguna, Lisbon ve London modellerinin kullanım kılavuzlarının ardından ortaya çıkan yeni model R081 Aristo kod adını taşıyor. Aristo Yunanca bir kelime ve en iyisi anlamına geliyor.





Rapidberry sitesi tarafından sızdırılan özellik listesine bakıldığında modelde; Padfone 2, Optimus G ve Mi2 modellerinde karşımıza çıkan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisinin bulunduğu görülüyor. İlk olarak Android cihazlarında boy gösteren bu işlemci, yönünü BlackBerry cihazlarına çevirmiş durumda. Grafik birimi ise Adreno 320'ye emanet edilmiş.





Ana bant modemi MDM9x15. Qualcomm üretimi bu modem LTE FDD/TDD CAT3, SVLTE-DB, Release 8 DC-HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE, EGAL, 1x Adv., EV-DO Rev. A/B şeklinde 3G ve 4G ağlarına destek veriyor.





Ekran tarafında 4.65 inç boyutunda ve 720p çözünürlükte OCTA Glass OLED panel bulunuyor. OCTA paneller Samsung tarafından üretiliyor ve Hücre Üzeri Dokunmatik Aktif Matriks OLED şeklinde açıklanabilir. Bu paneller aradaki katmanları kaldırdığı için hassasiyeti yüksek ancak çok ince ekranlara imkan tanıyor. Böylece modelin kalınlığı da 8.85mm boyutuna düşüyor.





8MP çözünürlükteki arka kamera 30 kare/saniye hızında 1080p video çekebilirken, 2MP ön kamera da 720p kayıt yapabiliyor.





RAM miktarı olarak 2GB'a yer verilmiş. 16GB depolama belleği bulunuyor. 16GB microSD kart da kutuya dahil. Çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC, gürültü engelleme için 4 mikrofon, 2800mAh değiştirilemez batarya, gelen çağrılarda yüz tanıma sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.





İddia doğruysa batarya ve işlemci özellikleri ile Aristo modelinin 2013 yılındaki en iyi modellerden birisi olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Ayrıca firmanın da şimdiye kadar çıkardığı en güçlü modeli olacak. Uzun süredir kan kaybeden firmaya bu modelin moral kaynağı olacağı açık.





L serisi modellerde ise Qualcomm'un çift çekirdekli MSM8960 işlemcisi ve TI OMAP 4 serisi işlemcisi kullanılıyor. 4.2 inçlik 1280 x 768 piksellik ekran ise üç modelde de ortak. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 16GB microSD kart, 1800mAh değiştirilebilir batarya, NFC, DLNA, WiFi, Bluetooth 2.1, WiFi Direct yine modellerin ortak özellikleri arasında.





L serisi modellerin ABD ve Kanada operatörleri ile satılacağı belirtiliyor. Global olarak piyasaya sunulup sunulmayacağı belirsiz. Aristo ise göründüğü kadarıyla uluslararası bir model olacak.