4 çekirdekli BlackBerry Aristo'ya ait olduğu iddia edilen bir görsel internete sızdı

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BlackBerry 10 işletim sisteminin hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden ve ilk modelleri gelecek yıl beklenen RIM firmasına ait olduğu iddia edilen bir modelin özellik sayfası internete sızdırıldı.
BlackBerry 10 L serisi olarak adlandırılan Laguna, Lisbon ve London modellerinin kullanım kılavuzlarının ardından ortaya çıkan yeni model R081 Aristo kod adını taşıyor. Aristo Yunanca bir kelime ve en iyisi anlamına geliyor.
Rapidberry sitesi tarafından sızdırılan özellik listesine bakıldığında modelde; Padfone 2, Optimus G ve Mi2 modellerinde karşımıza çıkan 4 çekirdekli Snapdragon S4 Pro APQ8064 işlemcisinin bulunduğu görülüyor. İlk olarak Android cihazlarında boy gösteren bu işlemci, yönünü BlackBerry cihazlarına çevirmiş durumda. Grafik birimi ise Adreno 320'ye emanet edilmiş.
Ana bant modemi MDM9x15. Qualcomm üretimi bu modem LTE FDD/TDD CAT3, SVLTE-DB, Release 8 DC-HSPA+, TD-SCDMA, GSM/GPRS/EDGE, EGAL, 1x Adv., EV-DO Rev. A/B şeklinde 3G ve 4G ağlarına destek veriyor.
Ekran tarafında 4.65 inç boyutunda ve 720p çözünürlükte OCTA Glass OLED panel bulunuyor. OCTA paneller Samsung tarafından üretiliyor ve Hücre Üzeri Dokunmatik Aktif Matriks OLED şeklinde açıklanabilir. Bu paneller aradaki katmanları kaldırdığı için hassasiyeti yüksek ancak çok ince ekranlara imkan tanıyor. Böylece modelin kalınlığı da 8.85mm boyutuna düşüyor.
8MP çözünürlükteki arka kamera 30 kare/saniye hızında 1080p video çekebilirken, 2MP ön kamera da 720p kayıt yapabiliyor.
RAM miktarı olarak 2GB'a yer verilmiş. 16GB depolama belleği bulunuyor. 16GB microSD kart da kutuya dahil. Çift bant WiFi, Bluetooth 4.0, DLNA, NFC, gürültü engelleme için 4 mikrofon, 2800mAh değiştirilemez batarya, gelen çağrılarda yüz tanıma sistemi şeklinde özelliklerini saymak mümkün.
İddia doğruysa batarya ve işlemci özellikleri ile Aristo modelinin 2013 yılındaki en iyi modellerden birisi olacağına kesin gözüyle bakabiliriz. Ayrıca firmanın da şimdiye kadar çıkardığı en güçlü modeli olacak. Uzun süredir kan kaybeden firmaya bu modelin moral kaynağı olacağı açık.
L serisi modellerde ise Qualcomm'un çift çekirdekli MSM8960 işlemcisi ve TI OMAP 4 serisi işlemcisi kullanılıyor. 4.2 inçlik 1280 x 768 piksellik ekran ise üç modelde de ortak. 1GB RAM, 16GB depolama kapasitesi, 16GB microSD kart, 1800mAh değiştirilebilir batarya, NFC, DLNA, WiFi, Bluetooth 2.1, WiFi Direct yine modellerin ortak özellikleri arasında.
L serisi modellerin ABD ve Kanada operatörleri ile satılacağı belirtiliyor. Global olarak piyasaya sunulup sunulmayacağı belirsiz. Aristo ise göründüğü kadarıyla uluslararası bir model olacak.
http://rapidberry.net/blackberry-10-aristo-specifications/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Nerenizle okuyorsunuz bilmiyorum ki...
Orada yazıyor zaten ne için olduğu...
"4 Microphones for Noise Reduction."
Bundan ne anlaşılıyorsa o..
Açın translate i bakın. Alın link:
translate.google.com.tr/...
Fakat aynısını Nokia için söylememiştim. Bu piyasada kısıtlamalar hoş karşılanmaz. Microsoft Nokia'yı her açıdan frenlediği için kısıtladığı için Nokia'nın kurtulması zor. Anca Android tabanlı bir telefon üretirse ve çok iyi donanım kullanırsa, istediği gibi telefona da kendi özelleştirmelerini yükleyebileceği için gayet başarılı olur. Mesela bakın HTC ye. Sense ile istediği gibi özelleşmeye gidebiliyor. Samsung da kendi arayüzünü kullanıyor. Sony Timescape miydi neydi yine kendi arayüzünü kullanıyor. LG de yeni incelenen Optimus 4XHD modelinde yine gayet güzel bir arayüz geliştirmiş. Blackberry ile keza öyle istediği gibi dizayn edebilecek.
Ama MicroFos öyle mi. Yok o yasak yok bu yasak. Yok bu kadar çok özellik koyarsan hafıza kartı slotu koyamazsın. Daha düşük özellikli olursa hafıza kartı kullanabilirsin. Bu ne ya. Telefon üreticisi miyiz, cezaevi mahkumu mu?
Ulan 5-6 yıllık teknoloji olan micro sd kart slotunu koymak yasak. Bu şirketle iş mi yapılır.
Nokia'yı severim. Her ne kadar öyle gözükmesem de. 2 tane telefonum var ikisi de Nokia. Bugün telefoncuya gittim. Kendime Nokia telefon almaya. Nokia marka Bluetooth kulaklıklardan şu an kadar 9 tane sattım. Bir tane de evimde var satılık. 2 tane de arkadaşın telefoncu dükkanına bıraktım.
Nokia salak salak telefonlar üretmekten, kendisine hiç bir faydası olmayacak olan Microsoft ile ortaklıktan, eski teknolojileri ısıtıp ısıtıp önümüze yüksek fiyattan sürmekten, bir telefon modeline bir özelliği eklediği zaman başka bir özelliği çıkartmaktan vaz geçmediği sürece batmaya mahkumdur.
Bak o çok güvendiği bel bağladığı Microsoft, kendi telefonunu üretiyormuş. E belliydi zaten. Kaymağını da kendim yiyeyim diyor. Ne güzel. Nokia nın telefonlarında sistemini denedi, sistem oturduktan sonra niye Nokia'ya ucuz fiyattan Windows verip parayı ona kazandırayım ki diyor. Kendi telefonunu kendisi üretecek, Nokia da dımdızlak ortada kalacak. Olacağı zaten buydu.
Zira aynı Microsoft şimdi de ultrabook işine de el atmadı mı? Acer ile araları bu yüzden gerilmedi mi? Acer ve diğer üreticileri zor durumda bırakmadı mı? Bıraktı..
Eee Nokia yı niye bırakmasın ki? Babasının oğlu mu? Nokia sadece kullanıp kenara atacağı bir basamak MicroFos a göre.
Pardon. Çok çakal firma. En iyisi ben MicfoFOS yerine MicroFOX diyeyim.
Daha yerinde olur...
söz konusu kısıtlama ise kimse iPhone kadar kısıtlayıcı telefon yapmadı...
4 mikrofon olunca ne oluyor 4 kişiyle mi konuşuyorsun (biraz iphonedoluk)
Önemini merak ettim.
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