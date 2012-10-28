4 çekirdekli Huawei Honor 2 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı





Kendi tasarımı 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi ile Ascend D Quad ve Ascend D Quad XL modellerini piyasaya süren Huawei, iddialara göre üçüncü 4 çekirdekli akıllı telefonunu da hazırlıyor.





Huawei patronu Richard Yu Cehngdong tarafından “4 çekirdekli Huawei” cihazı olarak tanımlanan modelin Huawei Honor 2 olacağı tahmin ediliyor.





Huawei tarafından yapılan bir ankete dayandırılan bilgilere göre, Huawei Honor 2 modelinde 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi yer alırken, 4.5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük sunuluyor. Diğer modellerin aksine RAM miktarı 2GB'a yükseltilmiş. İşlemci hızı ise 1.2GHz'de tutulmuş.





48 saat konuşma süresi sunan modelde Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve Emotion UI arayüzüne yer veriliyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi mevcut değil.





Modelin lansman tarihi olarak ise 29 Ekim günü gösteriliyor.

http://www.gsminsider.com/2012/10/mysterious-huawei-phone-in-china-could.html