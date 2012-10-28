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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4 çekirdekli Huawei Honor 2 ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıktı

6 yıl
3,3b
1
49
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Kendi tasarımı 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi ile Ascend D Quad ve Ascend D Quad XL modellerini piyasaya süren Huawei, iddialara göre üçüncü 4 çekirdekli akıllı telefonunu da hazırlıyor.

Huawei patronu Richard Yu Cehngdong tarafından “4 çekirdekli Huawei” cihazı olarak tanımlanan modelin Huawei Honor 2 olacağı tahmin ediliyor. 

Huawei tarafından yapılan bir ankete dayandırılan bilgilere göre, Huawei Honor 2 modelinde 4 çekirdekli K3V2 işlemcisi yer alırken, 4.5 inçlik IPS ekranda 720p çözünürlük sunuluyor. Diğer modellerin aksine RAM miktarı 2GB'a yükseltilmiş. İşlemci hızı ise 1.2GHz'de tutulmuş.

48 saat konuşma süresi sunan modelde Android 4.1 Jelly Bean işletim sistemi ve Emotion UI arayüzüne yer veriliyor. Bunun haricinde herhangi bir bilgi mevcut değil.

Modelin lansman tarihi olarak ise 29 Ekim günü gösteriliyor.

http://www.gsminsider.com/2012/10/mysterious-huawei-phone-in-china-could.html Yorum Yaz
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mangdasire 6 yıl en beğenilen Okan9455
Okan9455

f.donanımx5

Okan9455 android telefon alınacaksa samsungdan,karışıklığı ve kullanım zorluğunu sevmiyorsanız iphone dan şaşılmamalı.bunu birçok telefon kullanmış biri olarak söylüyorum.sony,htc,huawei,lg vs tamamen enkaz.bu söylediklerimi satış rakamları ve pazar payıda doğruluyor.
Kardes herkeste sendeki kadar para yok malesef


yani şunu demek istedim.parasının karşılığını tam olarak veren iki firma samsung ve iphone.bazı firmalarının telefonların özellikleri iyi oluyor ama yazılım desteği sınıfta kalıyor.htc gibi firmalar yazılıma önem versede özellikler iyi olmuyor.ör:tegra 3 yerlerde sürünüyor.samsung telefonları zaten android telefonlar içinde performansı en yüksek telefonlardır.yazılım desteğide üretici tarafından kesilse bile çok popüler telefonlar olduğu için custom romlarla çok güzel performans ve stabilite sağlanabiliyor.iphone un zaten performans ve yazılım sıkıntısı yok.şu sıralar snapdragon s4 pro çoğu alanda exynos işlemcileri geçsede üreticiler yazılım konusunda sıkıntı çıkaracağı için durum eşitleniyor.


Hocam muhalefet olmak gibi olmasın ama benim sony neo v cihazım ics güncellemesini zorla da olsa aldı,stabil jb desteği de xda da var.ama aynı donanımdaki galaxy w samsungtan ics yi alamadı,jb portları da daha ortalarda yok diye biliyorum.yani genel anlamda kıyaslamayın.samsungtan da güncelleme alamayan cihazlar var,sony den de,htc den de vs.. den de.
Okan9455f.donanımx5Okan9455 android telefon alınacaksa samsungdan,karışıklığı ve kullanım zorlu...
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qazrfv 6 yıl
Bazıları huawei yazılım destegi vermiyor diyor.
ama ics çıktıgı zaman ilk ics güncellemesini alan telefon
huawei honor idi. Yani huawei iyi telefonlarına yazılım destegi veriyor. Yeni çıkan telefonlarına da yazılım destegini verirler. Boşunamı o kadar arge yatırımı yapıyorlar.
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f.donanımx5 6 yıl
Kardes s2 ile iPhone 4 aynimi... S2 nin 4s den daha iyi olduğu belli
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nurettinaz 6 yıl
Telefonlara neden bu kadar çok çekirdek koyduklarına bir anlam veremiyorum. Hadi tabletlere koysan anlarım çünkü bence onlar artık bir bilgisayar oldu. Ama benim şu an kullandığım ve her işimde hatta çok grafik istemeyen oyunlarda bile kasma yapmayan bilgisayarım c2duo çift çekirdekli kaldı ki şu an piyasadaki i5 işlemciler ve bazı i7ler bknz.macbook pro nun bir modeli çift çekirdekli iken bir telefona 4 çekirdek koymak sadece hava atmaktan öteye gitmezki o da sadece lise çağında üreticileri anlamak çok zor. Ama windows kanadı kesinlikle benimle aynı fikirde telefon konusunda.
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Okan9455 6 yıl nurettinaz
nurettinaz

Telefonlara neden bu kadar çok çekirdek koyduklarına bir anlam veremiyorum. Hadi tabletlere koysan anlarım çünkü bence onlar artık bir bilgisayar oldu. Ama benim şu an kullandığım ve her işimde hatta çok grafik istemeyen oyunlarda bile kasma yapmayan bilgisayarım c2duo çift çekirdekli kaldı ki şu an piyasadaki i5 işlemciler ve bazı i7ler bknz.macbook pro nun bir modeli çift çekirdekli iken bir telefona 4 çekirdek koymak sadece hava atmaktan öteye gitmezki o da sadece lise çağında üreticileri anlamak çok zor. Ama windows kanadı kesinlikle benimle aynı fikirde telefon konusunda.

çok çekirdek koymaları işlemci mimarisinden ve android in verimsizliğinden kaynaklanıyor.yeni çıkan cortex a-15 mimarili çift çekirdekler cortex-a9 mimarili 4 çekirdekli işlemcilerden daha performanslı çalışıyor.seneye cortex a-15 tasarımlı çift çekirdekli işlemcilere geçilecek.
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Armin van Buuren* 6 yıl
Okan9455
android telefon alınacaksa samsungdan,karışıklığı ve kullanım zorluğunu sevmiyorsanız iphone dan şaşılmamalı.bunu birçok telefon kullanmış biri olarak söylüyorum.sony,htc,huawei,lg vs tamamen enkaz.bu söylediklerimi satış rakamları ve pazar payıda doğruluyor.

Şöyle saçma sapan yorumlar atmayın kardeşim ya. Adam pazar payına göre telefon seçiyor. Samsung'dan al diyor bir de. Sanki launcher v.s yüklemek zor.
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Okan9455 6 yıl Armin van Buuren*
FilozofTR

Okan9455

android telefon alınacaksa samsungdan,karışıklığı ve kullanım zorluğunu sevmiyorsanız iphone dan şaşılmamalı.bunu birçok telefon kullanmış biri olarak söylüyorum.sony,htc,huawei,lg vs tamamen enkaz.bu söylediklerimi satış rakamları ve pazar payıda doğruluyor.


Şöyle saçma sapan yorumlar atmayın kardeşim ya. Adam pazar payına göre telefon seçiyor. Samsung'dan al diyor bir de. Sanki launcher v.s yüklemek zor.

sadece launcher yüklemeyle bu iş oluyor mu ?pazar payı müşterilerin bir şirkete ne kadar güvendiğini ve alışveriş yaptığını gösterir.pazar payı bir anda oluşmaz.samsung un 2009 daki pazar payıyla 2012 deki pazar payı arasında dağlar kadar fark var.buralara nasıl geldi samsung ? apple ve samsung dışındaki bütün firmalar müşteri gözünde yerlerde sürünüyor.samsungun kullandığı donanım kalitesi,ekran kalitesi hiçbir firmada yok.sadece malzeme kalitesi biraz vasat.oda kullanılan donanım ve ekrana bakıldığında makul kabul edilebilir.diğer firmalar donanımdan kısarken,malzeme kalitesine önem veriyor.samsung donanıma önem veriyor,malzemeden kısıyor.bunlar normal şeyler.isteyen istediği telefonu alır.
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bozcan 6 yıl
ne s3'ler gördüm sadece alo deniliyor ve mesaj çekiliyor
ne s3'ler gördüm sahipleri ne root biliyor ne rom biliyor
ülkemizde üst düzey telefon sadece (%90) gösteriş anlamında satılıyor
her başlık altında ios ve android tartışmaları oluyor
ios, andorid'ten daha iyidir bunu kabul etmek lazım lakin fiyatı o kadar uçuk ki Trükiye'de alınması çoğu kullanıcı için makul olamıyor malesef
neyse
huawei'yi bilen bilir sağlamdır offical yazılım desteği kısıtlıdır (en azından x5 te pek yoktu ama offical 2.3.5 gelmişti)
ucuzdur f/p'dir
x5 teki gibi forum ve custom rom desteği olursa ki olur diye düşünüyorum güzel şeyler vaade de bilir.
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cumur 6 yıl bozcan
bozcan61

ne s3'ler gördüm sadece alo deniliyor ve mesaj çekiliyor
ne s3'ler gördüm sahipleri ne root biliyor ne rom biliyor
ülkemizde üst düzey telefon sadece (%90) gösteriş anlamında satılıyor
her başlık altında ios ve android tartışmaları oluyor
ios, andorid'ten daha iyidir bunu kabul etmek lazım lakin fiyatı o kadar uçuk ki Trükiye'de alınması çoğu kullanıcı için makul olamıyor malesef
neyse
huawei'yi bilen bilir sağlamdır offical yazılım desteği kısıtlıdır (en azından x5 te pek yoktu ama offical 2.3.5 gelmişti)
ucuzdur f/p'dir
x5 teki gibi forum ve custom rom desteği olursa ki olur diye düşünüyorum güzel şeyler vaade de bilir.

ben sadece şuna katılmıyorum muhalefet olsun diye yazmıyorum, androidle iosun arasındaki fark nerdeyse kapandı gibi bakın kapandı demiyorum jely bean le bu çok açık gözüküyor, ama hangisi iyi hangisi kötüden ziyade ihtiyaçlar önem kazınıyor özgürlükçü bir yapı isteyen androide kayabilir bu onu ucuz olduğu için seçiyor anlamına gelmez ki son teknoloji androidli telefonlar gerçekten uçuk fiyatlı, neyse uzatmıyacam demek istediğim ihtiyaçlar ne doğrultudayda sistem ona göre tercih rdilmeli genelde öylede oluyor
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mixdye0602 6 yıl

Korku iyi bir makale!
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Reddemon35 6 yıl mixdye0602
mixdye0602
Korku iyi bir makale!
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honor hocam horor degil adamlar onur diyor korku değil
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sertacarslan 6 yıl
48 saat telefon görüşmesi doğru mu? Doğruysa 3-4 gün ortalama kullanım süresine falan denk geliyor. Sırf bu yüzden bile bulunur ve alınır...
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aceleciburak 6 yıl
adgd
Huawei Honoru gören varmıki honor 2 kim öle kim kala

bknz: Huawei Honor = Turkcell MaxiPRO5
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Alibrk 6 yıl
Huawei Honor'u gören varmıki honor 2 kim öle kim kala
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ali19841984 6 yıl
4 çigitli telefon..
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