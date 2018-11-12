4 katmanlı ilk Blu-ray diskler Sony’den geldi

Günümüzde veri taşımak için flash bellek veya taşınabilir depolama çözümleri sıkça kullanılıyor. Bununla birlikte belirli nedenlerden ötürü optik medya ortamlarına halen ihtiyaç var. Artan medya boyutları nedeniyle de bu ortamların kapasiteleri de gelişiyor.

BDXL nedir?

Genelde film veya oyunların dağıtımında ve medikal sektörde sıkça karşılaştığımız Blu-ray diskler de gelişmelerden payını alıyor. Sektörün ilk 4 katmanlı Blu-ray diski Sony tarafından piyasaya sürülüyor.

2010 yılında sorumlu endüstri birliği Blu-ray disklerde kapasiteyi artırmak amacıyla çok katmanlı ve tek yazımlık BDXL diskleri duyurmuştu. Maksimum muhtemel sekans tahmini – MLSE teknolojisini temel alan bu disklerde katman başına 25GB veya 33.4GB mümkün oluyordu.

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O günden sonra üreticiler 64GB kapasiteye kadar çıkabilen iki katmanlı ve 100GB kapasiteye kadar çıkabilen 3 katmanlı Blu-ray disklerini piyasaya sürdüler. 128GB kapasiteye kadar çıkabilen 4 katmanlı diskler ise bazı geliştirilmesi gereken noktalar nedeniyle 8 yıl sonra kendisine pazarda yer bulabildi.

Sony yeni 4 katmanlı Blu-ray diskleri için 3 önemli teknoloji geliştirmiş. Bunların ilki katmanların hem veri bitlerini yansıtması hem de lazer kafasının diğer katmana sorunsuz bir şekilde geçmesi için yeni bir kayıt alaşımı.

İkincisi ışık dalgalarını yayması için dielektrik adı verilen bir iç katman malzemesi. Üçüncüsü ise ilk katmanın disk yüzeyine en yakın olması gerektiği için geliştirilen yeni bir koruma kaplaması. BU da tabii fiyata etki ediyor.

4 katmanlı BDXL disk Japonya’da 13$ üzerinden satışa çıktı. 3 diskli paket 34$, 5 diskli paket ise 53$ etikete sahip. Günümüzde hemen tüm BD oynatıcılar BDXL uyumlu ancak bir yazılım güncellemesi gerekebilir.