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4 katmanlı ilk Blu-ray diskler Sony’den geldi

Blu-ray disklerde kapasiteleri birkaç artıran BDXL formatında sıra 4 katmanlı yapılara geldi. Sektörün ilk 4 katmanlı BDXL diski Sony tarafından piyasaya sürülüyor. Kapasite ise 128GB seviyesinde.
6 ay
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Diğer Elektronik Cihazlar
Ekrem71
Haber Editörü
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4 katmanlı ilk Blu-ray diskler Sony’den geldi

Günümüzde veri taşımak için flash bellek veya taşınabilir depolama çözümleri sıkça kullanılıyor. Bununla birlikte belirli nedenlerden ötürü optik medya ortamlarına halen ihtiyaç var. Artan medya boyutları nedeniyle de bu ortamların kapasiteleri de gelişiyor.

BDXL nedir?

Genelde film veya oyunların dağıtımında ve medikal sektörde sıkça karşılaştığımız Blu-ray diskler de gelişmelerden payını alıyor. Sektörün ilk 4 katmanlı Blu-ray diski Sony tarafından piyasaya sürülüyor.

2010 yılında sorumlu endüstri birliği Blu-ray disklerde kapasiteyi artırmak amacıyla çok katmanlı ve tek yazımlık BDXL diskleri duyurmuştu. Maksimum muhtemel sekans tahmini – MLSE teknolojisini temel alan bu disklerde katman başına 25GB veya 33.4GB mümkün oluyordu.

Ayrıca Bkz. "Samsung’un 2700$’lık kapaklı telefonu duyuruldu"

O günden sonra üreticiler 64GB kapasiteye kadar çıkabilen iki katmanlı ve 100GB kapasiteye kadar çıkabilen 3 katmanlı Blu-ray disklerini piyasaya sürdüler. 128GB kapasiteye kadar çıkabilen 4 katmanlı diskler ise bazı geliştirilmesi gereken noktalar nedeniyle 8 yıl sonra kendisine pazarda yer bulabildi.

Sony yeni 4 katmanlı Blu-ray diskleri için 3 önemli teknoloji geliştirmiş. Bunların ilki katmanların hem veri bitlerini yansıtması hem de lazer kafasının diğer katmana sorunsuz bir şekilde geçmesi için yeni bir kayıt alaşımı.

İkincisi ışık dalgalarını yayması için dielektrik adı verilen bir iç katman malzemesi. Üçüncüsü ise ilk katmanın disk yüzeyine en yakın olması gerektiği için geliştirilen yeni bir koruma kaplaması. BU da tabii fiyata etki ediyor.

4 katmanlı BDXL disk Japonya’da 13$ üzerinden satışa çıktı. 3 diskli paket 34$, 5 diskli paket ise 53$ etikete sahip. Günümüzde hemen tüm BD oynatıcılar BDXL uyumlu ancak bir yazılım güncellemesi gerekebilir.

 

https://www.tweaktown.com/news/63784/sony-launches-quad-layer-128gb-blu-ray-discs/index.html Yorum Yaz
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murdocklawless 6 ay en beğenilen
53 dolar mı? 1 tb seagate hdd amazon.com da 44 dolar be. kafayı yemiş bunlar.
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DH Misafiri 6 ay
Arkadaş, neden tüm dünyayı kendi 3-4 mt2 odanız gibi görüyorsunuz? Yedekleme, arşivleme mekanik disklere mi yapılır? BD arşiv için geliştirilen ve sanırım optik medyada geliştirilen son ürün olarak kalacak. Merak etmeyin, Sony size yapmadı bunu.
Arkadaş, neden tüm dünyayı kendi 3-4 mt2 odanız gibi görüyorsunuz? Yedekleme, arşivleme mekanik disklere mi yapılır? BD arşiv için geliştirilen ve sanırım optik...
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smart1978 6 ay
Dusuk okuma ve yazma hizlari ile portatif 2.5 " lik HDD lerin pabucunu dama atamaz keza portatif SSD ler de var .. Hatta M.2 PCI-E NVMe SSD liler okuma yazma hizlari 3 GB saniyelerde oldugu su donemde ki daha da hizlanacaklar ... Video medya tuketimlerinde de pek bir anlami kalmiyor insanlar artik internetten satin alip indiriyor arsivse zaten HDD arsivler icin en ideali ... Sony bence bosuna bir adim atmistir geriye donuk uyumlulugu da akillica bir sure daha ilgi gorebilir ama trend belli ....
Dusuk okuma ve yazma hizlari ile portatif 2.5 " lik HDD lerin pabucunu dama atamaz keza portatif SSD ler de var .. Hatta M.2 PCI-E NVMe SSD liler okuma yazma hi...
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1 Yanıt Yanıtla +6
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Lumibrite 6 ay
Yok Usb bellekler daha ucuzmuş, bilmem ne!

E, o zaman adamlara söyleyelim boşa geliştirmesinler.

Bu mantıkla ilerlense teknoloji gelişir miydi? İlk etapta fiyat yüksek olur,sonradan iyice düşer.

O bahsettiğiniz usb bellekler ilk çıktığında ne kadardı?
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ssbrutality 6 ay
Düzenli saklama koşullarında 100 yıl ömrü var bunların. HDD yada SSD nin ömrü ne peki? dahası Pioneer bluray yazıcımı 89 TL etiketiye iyi almışım indirimden şimdi aklıma geldi :D
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exoss 6 ay
bu ne arkadaş :S 128 lik usb bellek daha ucuza geliyor :S
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Onurmsq 6 ay exoss
Usb bellekler 20 - 35 dolar arasinda bu bd xl 4 katmanlinin tek disk fiyati 13 dolar
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PRAN 6 ay
Yakında 8k içerikli blu-ray oynatıcıları da görürüz. Artık 100$ fiyat etiketi olur)
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DH Misafiri 6 ay
Arkadaş, neden tüm dünyayı kendi 3-4 mt2 odanız gibi görüyorsunuz? Yedekleme, arşivleme mekanik disklere mi yapılır? BD arşiv için geliştirilen ve sanırım optik medyada geliştirilen son ürün olarak kalacak. Merak etmeyin, Sony size yapmadı bunu.
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hacı.basat 6 ay
Tek katmanda 300 gb olan Freeze-Ray'i 25'lik paketlerde 50-100 lira gibi fiyatlara piyasaya çıkarabilselerdi arşivciler bayram ederdi, bu fiyatlara sadece bluray var ve arşiv için yetersiz kalıyor.
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burakdc 6 ay
Kutulu oyun alan arkadaslar için konusuyorum yakın gelecekte kutunun ıcınden oyun cıkmayacak sadece oyunun haritası, heykelcıklerı, fıgurlerı, stıckerları,vb, vs cıkacak
oyun içinde bir kod cıkacak; O kodu da magazaya yazarak oyunu ındırıyor olacaksınız bır sure sonra. Bu 4 katmanlı dısk olayı sadece hakemın uzatmaları ısaret etmesı demektır. optık dısklerde 3,5 ve 5,25 hatta 7 inchlık dısketler gıbı olu bır teknolojıdır. Sadece profesyonel amacla backup ısınde bır sure daha gıdebılır ama oda dayanıklı modellerle olur. Standart cd ler gunluk kullanımda cızık ıcınde kalıyorlar. Özellıkle blurayler bu konuda daha dez avantajlı durumdalar.
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ipli jeton 6 ay burakdc
Optik diskler PC sektöründe bitmiş olabilir, ama film sektörü için henüz bitmedi.
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esmerbuyucu 6 ay
4K Blu-ray film-diziler için mantıklı.
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darkaura 6 ay
ilk bluray disklerin ciktigi siralarda flash belleklerin ve harici disklerin ucuzlamasiyla optik disklerin onemini yitirdigini, blueray in muhtemelen son optik disk formati oldugunu soyledigimde ufak capta bir linc yemistim.
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mementopolis 6 ay
Yeni Konsolar ve Boyutlarini gördügümüzde pekte bosuna olmadigi anlasilacaktir diye düsünüyorum. Kutulu alan insanlar var hâlâ en azindan.
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