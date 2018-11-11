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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Samsung’un 2700$’lık kapaklı telefonu duyuruldu

Çin’de kendine özel bir yeri olan Samsung W serisi yenilendi. Her yıl olduğu gibi ünlü isimlerin katıldığı basın afişleriyle Samsung W2019 duyuruldu. Samsung W2019 özellikleri ve fiyatı haberimizde.
6 ay
16,2b
1
24
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Özellikle Asya kıtasında kapaklı telefonlara olan ilgi üreticileri de fazlasıyla memnun ediyor. Bu sınıfın lideri konumundaki Samsung da amiral gemi modellerle hakimiyetini korumaya çalışıyor. W2019 bu sınıftaki en güçlü ve en pahalı telefon oldu.

Samsung W2019 özellikleri ve fiyatı

Telefonda iki adet 4.2 inçlik Super AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. İç ve dış kapaktaki bu ekranların çözünürlüğü Full HD seviyesinde. Standart bir yapı kullanıldığı için kavisli veya ince çerçeve tasarımını bu telefonda göremiyoruz.

Dış kapak çizilmelere karşı Gorilla Glass ile korunurken iç kısımda ise yön tuşları ve numerik tuşlar yer alıyor. Geleneksel tasarımı bozmamak adına Samsung parmak izi okuyucusunu yan kısma almış.

Ayrıca Bkz. "S Pen Remote özelliği geliştiricilere açılıyor"

Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB/256GB artırılabilir depolama seçenekleri sunulmuş. Boyut küçük olduğu için batarya da 3070mAh kapasiteli. Kapak kapandığında kalınlık 17.3mm oluyor.

Kamera tarafında telefon oldukça başarılı. Galaxy serilerinden gelen 12MP+12MP çözünürlüğündeki çift ana kamera; OIS, 2x optik yakınlaştırma, dinamik diyafram aralığı, Full HD 960fps ve 4K 60fps özellikleri sunuyor.

Telefonda dikkat çeken diğer bir nokta ise 3.5mm kulaklık girişinin olmaması. Samsung’un gelecek yıl amiral gemilerinden 3.5mm girişini kaldıracağı dile getiriliyordu. Bu ilk adımı oldu. Telefonda Bixby için atanmış bir tuş da yer alıyor.

Samsung W2019 biraz lüks bir telefon olduğu için 7/24 özel müşteri hizmetleri, belirli aralıklarla yazılım güncellemesi, dezenfekte hizmeti gibi avantajlar sunuluyor. Çin’de satışa sürülecek olan telefonun başlangıç fiyatı 2730$ civarında.

 

https://www.gizmochina.com/2018/11/09/samsung-w2019-flip-phone-is-official-with-dual-screens-dual-cameras-and-snapdragon-845/ Yorum Yaz
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NOSTOY 6 ay en beğenilen
Bu takoza 2700 usd verenin aklına yanarım.
1 Yanıt Yanıtla +19
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OverClocK1ng 6 ay matrix52
Çinyarderler.
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hazarRS 6 ay
Tasarımın bize kaba gelmesi çok normal. Uzak doğu ülkeleri için tasarlanmış bir telefon çünkü. Oralarda garip şekilde böyle kapaklı, hatta tv anteni olan telefonlar hala çok moda. Her bölge için farklı tasarımlar yapılıyor bir çok firma tarafından, her yörenin belli bir tasarım geleneği var çünkü. Nasıl ki araplar bol şatafatlı şeyleri severken almanlar sadelikten hoşlanırlar, bu telefon da buna benzer sebepten ötürü bu şekilde görünüyor.
Şahsi kanaatim bence gayet güzel bir telefon.
Tasarımın bize kaba gelmesi çok normal. Uzak doğu ülkeleri için tasarlanmış bir telefon çünkü. Oralarda garip şekilde böyle kapaklı, hatta tv anteni olan telefo...
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innformatics 6 ay
Herşeyi ile KAPAKLI olmuş, kapak severlere özel.
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DH Misafiri 6 ay
Sizde haklısınız zenginin garibana el açmadığı bu zamanda birilerinin o zenginleri bir şekilde ütmesi lazım tabi
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BlueDay_86 6 ay
Çok kaba duruyor
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ssonerb 6 ay
alın gücü ile kıyaslandıgında cin degil de abd pazarı ve belli avrupa ülkelerinde sırıtmadan farklılık arayanlar alır. biz 10 bin i standart telefonlara veriyorken adam 3 bin dolara telefon cıkarmıs cokmu
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Kara_06 6 ay
2700 birim de ne var ki , ülkemizde bir telefona 8 k veren var. Üreticiler bizi kıskanıyor.
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WB 6 ay
Tam bir ucube
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SEHZADE63 6 ay
Hemm sammisungggg hemçikk anroiddd hemide 2730$ çikk hadi ordann absürtttt yelpaze seniii. Yürü gitttt ZiiBiiiDiiii:)
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Bay Robot 6 ay
Ben beğendim. Parmak izi okuyucusu tam olarak nerede onu merak ediyorum...
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SHADOW 6 ay
gereksiz yatırımlarda bu hafta...
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Emin KOÇ 6 ay
Yıllardır beklediğim telefon(!) nerede satılıyorsa hemen gidip almalıyım.
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