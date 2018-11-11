Samsung’un 2700$’lık kapaklı telefonu duyuruldu

Özellikle Asya kıtasında kapaklı telefonlara olan ilgi üreticileri de fazlasıyla memnun ediyor. Bu sınıfın lideri konumundaki Samsung da amiral gemi modellerle hakimiyetini korumaya çalışıyor. W2019 bu sınıftaki en güçlü ve en pahalı telefon oldu.

Samsung W2019 özellikleri ve fiyatı

Telefonda iki adet 4.2 inçlik Super AMOLED dokunmatik ekran bulunuyor. İç ve dış kapaktaki bu ekranların çözünürlüğü Full HD seviyesinde. Standart bir yapı kullanıldığı için kavisli veya ince çerçeve tasarımını bu telefonda göremiyoruz.

Dış kapak çizilmelere karşı Gorilla Glass ile korunurken iç kısımda ise yön tuşları ve numerik tuşlar yer alıyor. Geleneksel tasarımı bozmamak adına Samsung parmak izi okuyucusunu yan kısma almış.

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Snapdragon 845 yonga setinden gücünü alan telefonda 6GB RAM ve 128GB/256GB artırılabilir depolama seçenekleri sunulmuş. Boyut küçük olduğu için batarya da 3070mAh kapasiteli. Kapak kapandığında kalınlık 17.3mm oluyor.

Kamera tarafında telefon oldukça başarılı. Galaxy serilerinden gelen 12MP+12MP çözünürlüğündeki çift ana kamera; OIS, 2x optik yakınlaştırma, dinamik diyafram aralığı, Full HD 960fps ve 4K 60fps özellikleri sunuyor.

Telefonda dikkat çeken diğer bir nokta ise 3.5mm kulaklık girişinin olmaması. Samsung’un gelecek yıl amiral gemilerinden 3.5mm girişini kaldıracağı dile getiriliyordu. Bu ilk adımı oldu. Telefonda Bixby için atanmış bir tuş da yer alıyor.

Samsung W2019 biraz lüks bir telefon olduğu için 7/24 özel müşteri hizmetleri, belirli aralıklarla yazılım güncellemesi, dezenfekte hizmeti gibi avantajlar sunuluyor. Çin’de satışa sürülecek olan telefonun başlangıç fiyatı 2730$ civarında.