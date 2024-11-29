4 metrelik dalgalara dayanabilen yüzer GES sistemi geliştirildi

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Tam Boyutta Gör Çin’in Jiangsu Bilim ve Teknoloji Üniversitesi’nden bir araştırma ekibi, açık denizlerde kullanılmak üzere tasarlanmış yenilikçi bir yüzer güneş enerjisi sistemi (GES) geliştirdi. Bu sistem, yüksek dalga stabilitesi ve agresif deniz koşullarına dayanıklılık sunarak yenilenebilir enerji teknolojilerinde önemli bir zorluğu aşmayı hedefliyor.

Dev dalgalara dayanıklı GES'ler geliyor

Araştırma ekibinin açıklamasına göre, tasarlanan sistem, 4 metreye kadar dalga yüksekliklerine dayanabiliyor ve zorlu deniz koşullarında bile istikrarını koruyor. Sistem, yüzer pontonlardan oluşan bir yapı ile güneş panellerini destekleyen kafes çerçeve tasarımını bir araya getiriyor. Araştırmacılar, bu tasarımı 1:20 ölçekli bir model üzerinde test etti. Üniversitenin dalga havuzunda düzenli ve düzensiz dalga koşulları altında gerçekleştirilen testler, sistemin deniz koşullarına karşı dayanıklılığını kanıtladı.

Tam Boyutta Gör Elde edilen verilere göre, sistem en çok dalgaların yandan geldiği koşullarda hassasiyet gösteriyor. Bu kritik bulgu, gelecekte yapılacak tasarım değişikliklerine yön verecek. Araştırmacılar, sistemin performansını aşırı deniz koşullarında değerlendirmek için onaylanmış bir sayısal model kullandı. Bu model, sistemin hidro-dinamik tepkilerini ve demirleme gerilimlerini simüle ederek, pratik uygulamalar için optimize edilmesine olanak tanıdı. Araştırma ekibi, bu bütüncül yaklaşımın gelecekte yüzer GES sistemlerinin daha maliyet etkin ve dayanıklı hale getirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

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Araştırmanın yazarı Sheng Xu, yaptığı açıklamada “Çalışmamız, zorlu deniz ortamlarında performansı ve dengeyi optimize etmek için tasarlanan yeni bir açık deniz yüzer fotovoltaik sistemin (FPV) hidrodinamik tepkilerini anlamada önemli ilerleme kaydetti.” dedi. Yüzer güneş enerjisi sistemleri genellikle daha sakin ve durgun sulara konumlandırılıyor. Veya bu durgunluk dalga kıranlar yapılarak sağlanıyor. Agresif dalgalara dayanıklı sistemlerin yapılması yüzer sistemlerin potansiyelini daha da artırabilir.

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4 metrelik dalgalara dayanabilen yüzer GES sistemi geliştirildi