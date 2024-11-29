Dev dalgalara dayanıklı GES'ler geliyor
Araştırma ekibinin açıklamasına göre, tasarlanan sistem, 4 metreye kadar dalga yüksekliklerine dayanabiliyor ve zorlu deniz koşullarında bile istikrarını koruyor. Sistem, yüzer pontonlardan oluşan bir yapı ile güneş panellerini destekleyen kafes çerçeve tasarımını bir araya getiriyor. Araştırmacılar, bu tasarımı 1:20 ölçekli bir model üzerinde test etti. Üniversitenin dalga havuzunda düzenli ve düzensiz dalga koşulları altında gerçekleştirilen testler, sistemin deniz koşullarına karşı dayanıklılığını kanıtladı.
Araştırmanın yazarı Sheng Xu, yaptığı açıklamada “Çalışmamız, zorlu deniz ortamlarında performansı ve dengeyi optimize etmek için tasarlanan yeni bir açık deniz yüzer fotovoltaik sistemin (FPV) hidrodinamik tepkilerini anlamada önemli ilerleme kaydetti.” dedi. Yüzer güneş enerjisi sistemleri genellikle daha sakin ve durgun sulara konumlandırılıyor. Veya bu durgunluk dalga kıranlar yapılarak sağlanıyor. Agresif dalgalara dayanıklı sistemlerin yapılması yüzer sistemlerin potansiyelini daha da artırabilir.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Düz dünyacılar, şu öğrencilerin yaşı kadar anasınıfı dahil baştan okuyun, 20 yıl sonra kendi imkanlarınızla roketinizi yollayıp bu komployu belgeleyin, kurtarın insanlığı.