Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4 milyonuncu 1.3 MultiJet turbo dizel motor üretildi, Fiat 500'ü hareket ettirecek

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
41,7b
1
46
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, özellikle common-rail turbo dizel motorları ve yeni nesil turbo benzinli motor teknolojileriyle ön plana çıkmaya devam ediyor.2003 yılından beri piyasada olan ve markanın çeşitli modellerinde başarılı bir şekilde görev yapan 1.3 litre hacmindeki common-rail turbo dizel motor Multijet yeni bir başarıya daha imza attı.

Güncel haliyle, farklı turbolar ile 75 beygirden 95 beygire kadar güç üretebilen 1.3 MultiJet; hacmine göre yeterli performansı, az yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleriyle ön plana çıkıyor. Yeni yapılan güncellemeyle Euro 5 standartlarını da karşılayan 1.3 litre MultiJet, 4 milyon adet üretildi. 4 milyonuncu 1.3 MultiJet, Fiat'in küçük ve başarılı modeli 500'e entegre edildi.

Fiat'ın modellerinden başka, grubun diğer markaları olan Lancia'nın Ypsilon, Alfa Romeo'nun MiTo modellerinde de kullanılan başarılı motor daha da geliştirilerek uzun yıllar Fiat grubu otomobillerde görev yapacak gibi görünüyor. 4 milyonuncu 1.3 MultiJet motora sahip Fiat 500, Fransa'daki müşterisine teslim edilmek üzere yola çıktı.


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
sertacaygun 8 yıl en beğenilen
Oooofff oofff.. Benzin motor ile dizel motorun beygirini karşılaştıran karşılaştırana, bravo hepinize.
1 Yanıt Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
reyes7790 8 yıl

XivA

km ömrü pek iyi sayılmaz. 150bin civarında turboyu yiyor ve silindir kapağıda sorunlu ( 4 süpap ve ortadan kızdırma bujisi olunca ince gelip gözle görülemeyen çatlamalar oluyor) 1,3 lt küçük kalıyor. 1,5-1,6 dizel ler daha iyi gibi.

hadi ordan be günde nerden baksan 2 tane 300 bin üzeri 1.3 görüyorum daha kapak açılmamış sen neyi anlatıyorsun bana adam gibi kullan nerelere kadar gideceği meçhul bir motor
XivAkm ömrü pek iyi sayılmaz. 150bin civarında turboyu yiyor ve silindir kapağıda sorunlu ( 4 süpap ve ortadan kızdırma bujisi olun...
Devamını Gör
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyclonm 8 yıl
1.3 multijet motor sadece fiat bünyesindeki araçlarda kullanılmıyor bugun piyasada olan opelin corsa ve astra classcic modellerindeki motorda fiatın :D
1 Yanıt Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
bizim şirlketımız var 3 tane 2006 klımalı palıo van var 2tane fıorıno var 2tanede doblo var 2tanede corsa van var
palio van 390bın km 200bındezıncır degıstı daha tık demedı on takım yapıldı ıkı kere vs
doblo 285 binde zıncır degıstı rutum bakımları yapılıyor sorun yok bız bıde maxı bızdekı deterjan yukluyoruz 600 900 kg mal teslım edıyo
fıorınoya hastayım ama 190 bın oldu daha on takım bıle yapılmadı sadece bız yuk attgımızdan fren balatarı 30bınde bı degısıyo
corsalar bırı 31000 24000 bınde motorda sıkıntı yok ama konforu guzel degıl bence oda saglam bı araba bırazcık parcası pahalı olsada
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
profdr 7 yıl
mercedes şöyle mercedes böyle... Mercedesin en ucuz sıfırı kaç lira kardeş... Aynı fiyatta buldukta biz eşşek aptal oldugumuzdan mı mercedes e binmiyoruz... Taksici adam 3 kuruşun hesabını yapıyor. Mercedes mi alsın amcam. En ucuzunu en dayanıklısını alıyor... Kısaca multijet motorlar az paraya çok iş yapıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DH Misafiri 8 yıl
Herhangi bir aracın kaza dayanımı ile kaporta sağlamlığının neredeyse hiçbir alakası yoktur. Kaporta sağlamlığı sadece çok ufak tefek kazalarda ve park halinde çeşitli çarpma (kapı vs.) aracın ezilmesini, çizilmesini, göçmesini önler. Kaza (20-30 km hızın üzerinde gerçekleşen çarpma) durumunda ise aracın çelik bariyerleri, tampon absorbe yeteneği, kokpit koruyucu direkler, destekler ve çeşitli ezilme noktaları koruma sağlar. Yani kaporta ile kaza dayanımının hemen hemen hiçbir alakası yoktur.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
DX4850 8 yıl
konudan cahillik akıyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Phantoka 8 yıl
Herkes Fiat'a kotu diyor alinmaz diyor, Skoda Superb'e harika diyor ama satislarda niyeyse tam tersi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
1 HiT u DowN 8 yıl
valla 3 tane fiat arabamız oldu (siena merea şimdi 1.4 benzinli linea) sadece merea bir kere aküde bir sorun çıktığı için arıza yaptı, onun dışında hiç arıza yapan yok. dizeli bilemeyeceğim ama benzinlileri sorun çıkartmıyor.çevremde de fiat kullanan çok kişi var ve hiç öyle sorun çıkarttığını duymadım.Tek eksisi, işçiliği biraz kötü linea de mesela kapıların iç kısmındaki malzeme dandik görünüyor biraz, ama kapı kolları direksiyon ve vites kaliteli geliyor.görünüş olarak zaten aşmış :) fiyatları da çok iyi, o yüzden seviyorum fiatı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParsLorD 8 yıl
Fiat , Opel , Renault , Citroen bu arabaların dizeli 5 para etmez. Arabalar sanayiden çıkmıyor.
Dizel arabada en iyi Mercedes üstüne tanımam.Yağını suyunu eksiksiz kattığın zaman 500.000 KM KESİN Yapıyo...
1980-1990 model olsun MERCEDES olsun.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Selçuk ALAGÖZ 8 yıl
Taksilerdeki 500.000 km anahtar vurmadan gelmiş multijetleri görünce bende multijet kullanılan bir araç aldım. Yakıtı çokta ekonomik sayılmaz ama motor hacminden beklenilmeyecek bir güce ve sağlamlığa sahip. İtalyanlar motor işinden gerçekten çok iyi anlıyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakanlevent 8 yıl
hala fiat ön yargısı devam ediyor arkadaşlarda
fiat renault olmasaydı piyasa sıfırı 35 000 den başlayan araçlara binerdiniz!!!!
fiatın tüm fabrikaları wcm denilen dünya çapında üretim elde etmek için birbirleriyle yaşırır
wcm im başındaki herif japon ve toyotanın fabrika sorumlularından biri ordaki yaklaşımı tüm fiat camiasına yaygınlaştırmakla meşgul
yani siz fiat almayın laf yapıcaksanız ama alana da mani olmayın
ticaride bu gün lider bir marka doblo
tr de üretilir
perfornmanlıdır
rakiplerinde olmayan donanımları barındırır
ekonomiktir
işçiligini benden iyi bilemezsiniz zaten
adı da fiattır
ve sonderece saglamdır
fiat 500 de kendi sınıfında sirin bir araç motoru ise turbosu sayesinde istenilen güce rahatca ulasıyor
bu aracı ucurabilicek cinsten hemde :)
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ParsLorD 8 yıl

hakanlevent

hala fiat ön yargısı devam ediyor arkadaşlarda

fiat renault olmasaydı piyasa sıfırı 35 000 den başlayan araçlara binerdiniz!!!!

fiatın tüm fabrikaları wcm denilen dünya çapında üretim elde etmek için birbirleriyle yaşırır

wcm im başındaki herif japon ve toyotanın fabrika sorumlularından biri ordaki yaklaşımı tüm fiat camiasına yaygınlaştırmakla meşgul

yani siz fiat almayın laf yapıcaksanız ama alana da mani olmayın

ticaride bu gün lider bir marka doblo

tr de üretilir

perfornmanlıdır

rakiplerinde olmayan donanımları barındırır

ekonomiktir

işçiligini benden iyi bilemezsiniz zaten

adı da fiattır

ve sonderece saglamdır

fiat 500 de kendi sınıfında sirin bir araç motoru ise turbosu sayesinde istenilen güce rahatca ulasıyor

bu aracı ucurabilicek cinsten hemde :)




Unuttuğun birşey var can güvenliği kaportaları nerdeyse plastikten en ufak kazalarda bile kaporta pert oluyor.

Ayrıca yeni model dobloların amortisörlerine DİKKATLİ BAK bağımsız yapcaz diye yere 0 yapmışlar


Bahsettiğim yüksüzken bide yüklü halini düşün...

Ucuz etin yahnisi yavan olur

Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Akin_Tr 8 yıl

hakanlevent

hala fiat ön yargısı devam ediyor arkadaşlarda

fiat renault olmasaydı piyasa sıfırı 35 000 den başlayan araçlara binerdiniz!!!!

fiatın tüm fabrikaları wcm denilen dünya çapında üretim elde etmek için birbirleriyle yaşırır

wcm im başındaki herif japon ve toyotanın fabrika sorumlularından biri ordaki yaklaşımı tüm fiat camiasına yaygınlaştırmakla meşgul

yani siz fiat almayın laf yapıcaksanız ama alana da mani olmayın

ticaride bu gün lider bir marka doblo

tr de üretilir

perfornmanlıdır

rakiplerinde olmayan donanımları barındırır

ekonomiktir

işçiligini benden iyi bilemezsiniz zaten

adı da fiattır

ve sonderece saglamdır

fiat 500 de kendi sınıfında sirin bir araç motoru ise turbosu sayesinde istenilen güce rahatca ulasıyor

bu aracı ucurabilicek cinsten hemde :)



arkadaş çok dopru söylemiş bende katılıyorum kaportaları sağlamdır örn gp gp euroncapten 5 yıldız aldı bu kaportanoın aynısı lineadada var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 8 yıl
ben zaten sanayideyim. opel 1,3 ctdi da aynı motor :) 5 tane turbo değiştirdim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Master_Evil 8 yıl
aynı motor bizim arabada da var turbosu falan değişmedi 225binde km'si
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sertacaygun 8 yıl en beğenilen
Oooofff oofff.. Benzin motor ile dizel motorun beygirini karşılaştıran karşılaştırana, bravo hepinize.
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ilkerinanç 8 yıl

sertacaygun

Oooofff oofff.. Benzin motor ile dizel motorun beygirini karşılaştıran karşılaştırana, bravo hepinize.




arkadaşım bilmiyoruz belki şunu diyeceğinize kardeşim biri dizel diğeri benzinli o fark olur deseniz?bu ne kibir bu ne ukalalık ya kime ne ispat etmiş oluyorsunuz bunu yapınca?çocuk olduğunuzu mu?
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
___Murat___ 8 yıl
suzuki de kullanılıyor artık
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
deniz6 8 yıl
75 hp az gibi görünsede turbo desteği sayesinde kesinlikle azımsanmayacak bir güç elde ediliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
cyclonm 8 yıl
1.3 multijet motor sadece fiat bünyesindeki araçlarda kullanılmıyor bugun piyasada olan opelin corsa ve astra classcic modellerindeki motorda fiatın :D
Yanıtla +4
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SarpBalaban 8 yıl

cyclonm

1.3 multijet motor sadece fiat bünyesindeki araçlarda kullanılmıyor bugun piyasada olan opelin corsa ve astra classcic modellerindeki motorda fiatın :D



O motor GM ve FIAT ortak girişimi diye hatırlıyorum. Yani direk bir satınalma söz konusu değil sanırım.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kaanhan 8 yıl
arkadaşım sen kötüleme diyebilirsin ama insanların kullandıkları şeyleri yerebilme özgürlüğünede karşı olma. ben fiat dahil birçok aracı kullandım aldım sattım. sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönleri elbette olabilir. sahsi fikrim bu kullandığım araçlar içinde en kalası hep fiattı.artık almıyorum tavsiyede etmiyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirkayik 8 yıl

kaanhan

arkadaşım sen kötüleme diyebilirsin ama insanların kullandıkları şeyleri yerebilme özgürlüğünede karşı olma. ben fiat dahil birçok aracı kullandım aldım sattım. sevdiğiniz ve sevmediğiniz yönleri elbette olabilir. sahsi fikrim bu kullandığım araçlar içinde en kalası hep fiattı.artık almıyorum tavsiyede etmiyorum.

keşke şöyle bir kalas üretsekte hem istihdam hem ekonomik değerimiz olsa, yok değil tabi ki var ancak daha iyi olurdu be
yani biz elin arabalarına öyle alıştık ki ne kadar eleştirsekte adamlar dile kolay 4 milyonuncu 1.3 turbo dizel motorlarını yaptılar biz 20 yılda başlasak bu başarıyı elde etmek baya uzak görünüyor bence tebrik etmek lazım heee fiat bende almam ancak alanada mani olmam
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
yakazza +147 deoks +118 FFadeleSS +108 khaos +86 The Balance +70 .TT. +63 Zeki KAYNAK +62 Starrk35 +58 Spider_hip +56 aschil +50
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
41710 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Otomobil Teknolojileri, fiat
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 yıl Panasonic'in 2011 model 3D kamera ve fotoğraf makinaları 8 yıl Panasonic'in 2011 Viera TV ailesi hakkında bütün detaylar 8 yıl Haftanın en iyi Android oyun ve uygulamaları -13- Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Otomobil satışlarındaki kan kaybı sürüyor:
DonanımHaber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
AMD Radeon RX 5700 XT duyuruldu. İşte
DonanımHaber
[Galatasaray 2019/2020 Sezonu] Genel
DH Forum
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim