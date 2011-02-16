4 milyonuncu 1.3 MultiJet turbo dizel motor üretildi, Fiat 500'ü hareket ettirecek

İtalyan otomobil üreticisi Fiat, özellikle common-rail turbo dizel motorları ve yeni nesil turbo benzinli motor teknolojileriyle ön plana çıkmaya devam ediyor.2003 yılından beri piyasada olan ve markanın çeşitli modellerinde başarılı bir şekilde görev yapan 1.3 litre hacmindeki common-rail turbo dizel motor Multijet yeni bir başarıya daha imza attı.

Güncel haliyle, farklı turbolar ile 75 beygirden 95 beygire kadar güç üretebilen 1.3 MultiJet; hacmine göre yeterli performansı, az yakıt tüketimi ve düşük emisyon değerleriyle ön plana çıkıyor. Yeni yapılan güncellemeyle Euro 5 standartlarını da karşılayan 1.3 litre MultiJet, 4 milyon adet üretildi. 4 milyonuncu 1.3 MultiJet, Fiat'in küçük ve başarılı modeli 500'e entegre edildi.

Fiat'ın modellerinden başka, grubun diğer markaları olan Lancia'nın Ypsilon, Alfa Romeo'nun MiTo modellerinde de kullanılan başarılı motor daha da geliştirilerek uzun yıllar Fiat grubu otomobillerde görev yapacak gibi görünüyor. 4 milyonuncu 1.3 MultiJet motora sahip Fiat 500, Fransa'daki müşterisine teslim edilmek üzere yola çıktı.