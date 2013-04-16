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41MP kameralı Lumia cihazı hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

6 yıl
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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41MP kameralı Lumia cihazı hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor

Nokia'nın PureView 808 modelindeki 41MP çözünürlükteki sensörünü Lumia cihazlarına da getireceği uzun süredir konuşulmaktaydı.

Nokia EOS kod adına sahip olduğu belirtilen modelle ilgili zaman zaman farklı kaynaklardan bilgiler geliyor. Nokia'nın projesine yakın kaynaklardan elde edilen yeni bilgilere göre, firma işlemci konusunda bazı sıkıntılarla karşı karşıya.

Firma, cihazında yeni nesil 4 çekirdekli Snapdragon işlemci kullanmayı isterken, batarya tüketimi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle firma muhtemelen Lumia 920T modelinde de yer verdiği MSM8960T çift Krait çekirdekli işlemci ve Adreno 320 grafik biriminden oluşan Snapdragon S4 Pro çözümüne yönelmiş durumda. Ancak işlemci konusunda henüz bir karar verilmiş değil.

Lumia serisinin en iddialı modeli olması beklenen Nokia EOS cihazında 41MP çözünürlükteki kameranın farklı teknolojilerle destekleneceği belirtiliyor. Bunlardan birisi N86 modelinden hatırlayacağımız değişken aralıklı lensler. Bu sayede kullanıcılar ışık ortamına göre diyafram aralığını ayarlayarak, sensörün aldığı ışığı azaltıp artırabiliyor ve en iyi görüntü kalitesini elde ediyordu. O dönem SLR makinelerde bulunan değişken aralıklı lenslerin N86 modeline gelmesi dikkat çekici olmuştu.

Bunun yanında Xenon ve LED flaş, optik görüntü dengeleyici, daha detaylı bir kamera arayüzü şeklinde kamera destek özellikleri bulunuyor. 

Ayrıca FM verici, 1280 x 768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, 2000mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.

Modelin AT&T operatörüne özel olarak 1-3 ay arasında satışta olacağı ve sonrasında diğer pazarlara açılacağı belirtiliyor.

http://wmpoweruser.com/rumoured-specs-of-nokia-eos-include-quad-core-processor-fm-transmitter/ Yorum Yaz
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LightningRaven 6 yıl
Telefonun kamerası yok , kameranın telefonu var.
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Krauser ll 6 yıl en beğenilen
NOKİA YAPARSA ADI: GEREKSİZ APPLE YAPARSA ADI: DEVRİM OLUR işte siz böylesiniz...
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SystemApps 6 yıl
anlaşılan android camiası nokiasız çamur edition olarak kalmaya devam edecek.ne ultra piksel ne galaksi kamera ölümüne nokia.

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53*MURAT 6 yıl
Nokia N8 telefonumdan çok memnunum. Telefonumu ancak daha iyi fotoğraf/video çeken, symbian olmayan bir cihaz çıkarsa değiştirim diyordum. Galiba o cihaz bu.

Yeni bir haber yok mu, çıkış tarihi belli mi? Yoksa bu haberler sadece dedikodu mu?
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Enola 6 yıl
Fotoğrafçılık konusunda biraz araştırma yapıp sonra yazı yazsanız daha az komik olursunuz bence.
Prof makineler enstantane derinlik ve AN yakalamak için varlar netlik yakalamak için değil evet bi 808 bazen bi dslr den daha NET foto çekebilir. Ama herzaman ve heryerde değil.
Sende bir fotocu değilsen sana sadece yeri geldiğinde daha net bi foto lazımdır bi sanat eseri değil sorun ne
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flexii_87 6 yıl
41mp nokia'a ait idda görüntüsü


Umarım ekran baya büyük olup kenar cercevelere sıfır derecede yaklaşır

Ve kamera cıkıntısı okadar da kötü durmuyoo


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
Gel Lumia 41MP gel. Gözümüz yollarda kaldı.
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flexii_87 6 yıl
eğer 2000 amh lik pil koyucaksan hiç cıkarma, müdavillerin ortalama 2500 in üzerinde bilesin nokia beyy
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Enola 6 yıl
Benim gibi kamera öncelikli telefon bekleyenlere ağız sulandıran haberler bunlar.

@gdervisoglu hemen yorumu patlatmışsın
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12 Angry Men 6 yıl
Arkasındaki çıkıntılı kameralı telefonlardan nefret ediyorum, ve hiç kullanışlı değil. Sürekli darbe alıyorlar.
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KUM23 6 yıl
KANUNI61
ya arkadaş fotaraf makinesi istesem fotaraf makinesi alırım sacmalamış nokiaiyice sonun başlangıcı sanırım

Nokia nın Android cihaları alt ediceği günler çok yakın diğerlerinin sonu olmasında Nokia zaten en zor günleri aştı bile hepsine kafa tutu ısrarla android kullanmadı ve zafer geliyor.
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butze 6 yıl
ilginç ve absürd
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afk1905 6 yıl
808'in arkadaki çıkıntı çok çirkin duruyordu, muhtemelen bu da öyle olacak :(
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Krauser ll 6 yıl afk1905
afk1905

808'in arkadaki çıkıntı çok çirkin duruyordu, muhtemelen bu da öyle olacak :(

kardeşim o kamerayı telefona koymak kolay birşey değil. ama sende haklısın
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Krauser ll 6 yıl en beğenilen
NOKİA YAPARSA ADI: GEREKSİZ APPLE YAPARSA ADI: DEVRİM OLUR işte siz böylesiniz...
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Krauser ll 6 yıl Krauser ll
bura_Ahmet

NOKİA YAPARSA ADI: GEREKSİZ APPLE YAPARSA ADI: DEVRİM OLUR işte siz böylesiniz...

yalanmı arkadaşlar ! apple birşey yapsa onun için anasayfada 10 tane haber çıkar nokia gerçek 41mp kameralı telefon yapar 1 inceleme zar zor gelir ! işte ben buna üzülüyorum. bide böyle haberlerin altına gelip kamera olayı yalan satış taktiği diyenlere harbi gıcık kapıyorum nedir sizden çektiğimiz ?
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Meksikalı Pala Remzi 6 yıl
Televizyon kumandasıyla fotoğraf çekmek gibi bişey olmuş .
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