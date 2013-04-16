41MP kameralı Lumia cihazı hakkında yeni bilgiler gelmeye devam ediyor





Nokia'nın PureView 808 modelindeki 41MP çözünürlükteki sensörünü Lumia cihazlarına da getireceği uzun süredir konuşulmaktaydı.





Nokia EOS kod adına sahip olduğu belirtilen modelle ilgili zaman zaman farklı kaynaklardan bilgiler geliyor. Nokia'nın projesine yakın kaynaklardan elde edilen yeni bilgilere göre, firma işlemci konusunda bazı sıkıntılarla karşı karşıya.





Firma, cihazında yeni nesil 4 çekirdekli Snapdragon işlemci kullanmayı isterken, batarya tüketimi konusunda yaşanan sıkıntılar nedeniyle firma muhtemelen Lumia 920T modelinde de yer verdiği MSM8960T çift Krait çekirdekli işlemci ve Adreno 320 grafik biriminden oluşan Snapdragon S4 Pro çözümüne yönelmiş durumda. Ancak işlemci konusunda henüz bir karar verilmiş değil.





Lumia serisinin en iddialı modeli olması beklenen Nokia EOS cihazında 41MP çözünürlükteki kameranın farklı teknolojilerle destekleneceği belirtiliyor. Bunlardan birisi N86 modelinden hatırlayacağımız değişken aralıklı lensler. Bu sayede kullanıcılar ışık ortamına göre diyafram aralığını ayarlayarak, sensörün aldığı ışığı azaltıp artırabiliyor ve en iyi görüntü kalitesini elde ediyordu. O dönem SLR makinelerde bulunan değişken aralıklı lenslerin N86 modeline gelmesi dikkat çekici olmuştu.





Bunun yanında Xenon ve LED flaş, optik görüntü dengeleyici, daha detaylı bir kamera arayüzü şeklinde kamera destek özellikleri bulunuyor.





Ayrıca FM verici, 1280 x 768 piksel çözünürlükte AMOLED ekran, 2000mAh batarya şeklinde diğer özellikler mevcut.





Modelin AT&T operatörüne özel olarak 1-3 ay arasında satışta olacağı ve sonrasında diğer pazarlara açılacağı belirtiliyor.

http://wmpoweruser.com/rumoured-specs-of-nokia-eos-include-quad-core-processor-fm-transmitter/