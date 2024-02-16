MG, şubatta elektrikli otomobil alanlara 1 yıllık şarj hediye ediyor

MG, 2021 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomotiv Markası” olarak tamamlayan MG Türkiye, şimdi de MG4 için Eşarj eşliğinde sunduğu şarj hediyesiyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.
"Şubatta al, 1 yıl şarj parası ödeme"
Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını söyleyen Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, şöyle devam etti: “Talepteki bu artışı öngörerek stoklarımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yılın ilk döneminde yetecek kadar elektrikli araç bulunurluğumuz mevcut. Ayrıca MG4 Electric ve ZS EV modellerimiz için hazırladığımız güçlü avantajlara çok yoğun bir ilgi var.
Bu kapsamda yeni iş birlikleriyle araçlarımızı daha da cazip hale getiriyoruz. Eşarj ile yaptığımız anlaşma kapsamında MG4 Electric modelimizi şubat ayında satın alan müşterilerimize 1 yıllık şarjı hediye ediyoruz. Yani şubatta MG4 satın alanlar 1 yıl boyunca şarj parası ödemeyecek.”
Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 1 Yıllık Şarj kartı hediye ediliyor. Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard Değer Koruma Programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150.000 km’lik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci eş zamanlı sunuluyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.