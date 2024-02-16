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    MG, şubatta elektrikli otomobil alanlara 1 yıllık şarj hediye ediyor

    MG Türkiye, elektrikli araç sahibi olmak isteyenlere şubat ayına özel cazip bir kampanya sunuyor.                                                                            

    MG, 2021 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomotiv Markası” olarak tamamlayan MG Türkiye, şimdi de MG4 için Eşarj eşliğinde sunduğu şarj hediyesiyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

    "Şubatta al, 1 yıl şarj parası ödeme"

    Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını söyleyen Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, şöyle devam etti: “Talepteki bu artışı öngörerek stoklarımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yılın ilk döneminde yetecek kadar elektrikli araç bulunurluğumuz mevcut. Ayrıca MG4 Electric ve ZS EV modellerimiz için hazırladığımız güçlü avantajlara çok yoğun bir ilgi var.

    Bu kapsamda yeni iş birlikleriyle araçlarımızı daha da cazip hale getiriyoruz. Eşarj ile yaptığımız anlaşma kapsamında MG4 Electric modelimizi şubat ayında satın alan müşterilerimize 1 yıllık şarjı hediye ediyoruz. Yani şubatta MG4 satın alanlar 1 yıl boyunca şarj parası ödemeyecek.”

    MG, şubatta elektrikli araba alanlara 1 yıllık şar Tam Boyutta Gör
    MG Türkiye, şubat kampanyası kapsamında MG4 Electric satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı sağlıyor. 577 km WLTP şehir içi menzili ile %100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor.

    Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 1 Yıllık Şarj kartı hediye ediliyor. Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard Değer Koruma Programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150.000 km’lik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci eş zamanlı sunuluyor. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 4 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    missing operating system laptop kablosuz özelliği açma kreatin bırakınca ne olur direksiyon sınavında bilerek bırakıyorlar klavyeye su döküldü tuşlar çalışmıyor

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