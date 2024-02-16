MG, şubatta elektrikli otomobil alanlara 1 yıllık şarj hediye ediyor

MG, 2021 yılı sonunda giriş yaptığı Türkiye pazarında dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz yılı “Yılın En Hızlı Büyüyen Otomotiv Markası” olarak tamamlayan MG Türkiye, şimdi de MG4 için Eşarj eşliğinde sunduğu şarj hediyesiyle adından söz ettirecek gibi görünüyor.

"Şubatta al, 1 yıl şarj parası ödeme"

Türkiye’de elektrikli araçlara olan ilginin hızla arttığını söyleyen Doğan Trend Otomotiv Genel Müdür Yardımcısı Tibet Soysal, şöyle devam etti: “Talepteki bu artışı öngörerek stoklarımızı güçlü tutmaya devam ediyoruz. Bugün itibarıyla yılın ilk döneminde yetecek kadar elektrikli araç bulunurluğumuz mevcut. Ayrıca MG4 Electric ve ZS EV modellerimiz için hazırladığımız güçlü avantajlara çok yoğun bir ilgi var.

Bu kapsamda yeni iş birlikleriyle araçlarımızı daha da cazip hale getiriyoruz. Eşarj ile yaptığımız anlaşma kapsamında MG4 Electric modelimizi şubat ayında satın alan müşterilerimize 1 yıllık şarjı hediye ediyoruz. Yani şubatta MG4 satın alanlar 1 yıl boyunca şarj parası ödemeyecek.”

Tam Boyutta Gör MG Türkiye, şubat kampanyası kapsamında MG4 Electric satın alan müşterilerine hem takas hem de kredi desteğinden aynı anda faydalanma imkânı sağlıyor. 577 km WLTP şehir içi menzili ile %100 elektrikli sürüş keyfini yaşatan MG4 Electric modeline; 200 bin TL’ye 12 ay vade ve yüzde 0 faizli krediye ek, 70 bin TL’ye varan takas desteği ile sahip olunabiliyor.

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Bir diğer %100 elektrikli model ZS EV modeli için de 80 bin TL takas desteği veya 250 bin TL’ye 12 ay vadeli yüzde 0,49 faizli kredi desteği sunuluyor. Ayrıca bu modelleri satın alanlara Wallbox hediyesi veya 1 Yıllık Şarj kartı hediye ediliyor. Markanın müşterilere sunduğu en önemli avantaj ise “MG ValueGuard Değer Koruma Programı”. Ayrıca standart 7 yıl-150.000 km’lik araç ve batarya garantisi, güçlü satış ve servis ağı ile benzersiz bir satın alma süreci eş zamanlı sunuluyor.

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MG, şubatta elektrikli araba alanlara 1 yıllık şar