MG4 XPOWER son çeyrekte Türkiye'de satışa sunulacak

Tam Boyutta Gör MG, tamamen elektrikli hatchback modeli MG4’ün XPOWER isimli yüksek performanslı versiyonunu seri üretime alacağını açıkladı. 320 kW (435 HP) maksimum güç ve 600 Nm maksimum tork üreten çift elektrikli motoruyla bugüne kadar üretilen en güçlü seri üretim MG otomobili unvanını almaya hazırlanan yeni MG4 XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını 3.8 saniyede tamamlıyor.

Bu değerlerle, pazardaki en güçlü yüksek performanslı hatchback modellerden biri olmaya hazırlanan MG4 XPOWER’ın heyecan verici performansı, abartıdan uzak tasarım güncellemeleriyle dikkat çekiyor. Yeni model, alışılagelmiş yüksek performanslı hatchback modellere kıyasla daha mütevazı ancak yine de gösterişli görünüyor.

Zarif dış tasarım ve teknik geliştirmeler; “XPOWER” fren kaliperleri, çift renkli siyah tavan, yeni 18 inçlik alaşım jantlar ve cilalı süslemelere ek olarak özel ve MG tarihinde önemli bir yere sahip “Hunter Green” renk seçeneğini de içeriyor. Yeni model, Doğan Trend Otomotiv güvencesiyle 2023’ün son çeyreğinden itibaren Türkiye yollarına da çıkmaya hazırlanıyor.

MG4 XPOWER, özellikleriyle neler sunuyor❓

Kompakt hatchback sınıfında fark yaratan tarzıyla kısa zamanda çok sayıda sipariş alan MG4 Electric, yeni versiyonuyla otomotiv pazarındaki önemli bir boşluğu dolduruyor. MG’nin yüksek performanslı otomobil pazarına merakla beklenen dönüşünü simgeleyen MG4 XPOWER, pek çok özelliğiyle yeni bir kilometre taşı oluyor.

Geleneksel ve gürütülü yüksek performanslı hatchback modellere çevre dostu ve sessiz bir sürüş alternatifi oluşturan MG4 Electric XPOWER, saf performans arayışı içinde olan müşterilere hitap ediyor. XPOWER ayrıca ödüllü MG4 ailesinin cömert teknoloji ve donanım özelliklerinin yanı sıra pratik hatchback özelliklerini de bünyesinde barındırıyor.

MG4’ün Modüler Ölçeklenebilir Platformu (MSP) üzerine inşa edilen MG4 XPOWER, önde (150 kW) ve arkada (170 kW) elektromotorları aracılığıyla dört tekerleğe 320 kW-435 HP sistem gücü sağlayan tamamen yeni bir çift motorlu konfigürasyona sahip. Gelişmiş güç-aktarma sistemi, yüksek performanslı hatchback modellere rakip bir performans sunuyor.

Ayrıca gücü etkin bir şekilde dağıtmak ve virajda sürücü katılımını en üst düzeye çıkarmak için gelişmiş yeni teknolojik güncellemeler içeriyor. Yeni kalkış kontrolü işlevi performansa önemli katkılar sağlıyor. Bu sistemin etkisiyle yeni MG4 XPOWER, 0-100 km/s hızlanmasını sadece 3.8 saniyede tamamlayabiliyor.

Tam Boyutta Gör Yeni Dinamik Viraj Kontrol Sistemi, ilk kez bir MG’de kullanıma sunuluyor. Bu sistem, kilitli bir elektronik diferansiyele ve Akıllı Motor Kontrolü’ne sahip. Sistem, dört tekerleğin her biri arasında tork yönlendirmesi yaparak, farklı sürüş koşullarında maksimum tutuş ve üstün sürüş dengesi sağlıyor.

Yeniden ayarlanan yay ve amortisörler, daha sert viraj denge kolları ve daha keskin direksiyon olmak üzere yürüyen aksam kapsamlı bir şekilde güncellendi. Yüzde 25 oranında sertleştirilen süspansiyon sistemiyle de mevcut MG4 modellerinin beğenilen sürüş özellikleri yüksek performansa uyum sağlayabiliyor. MG’nin mühendislik ekibi, rejeneratif fren yazılımını da uygun koşullarda tek pedallı sürüşe izin verecek şekilde yeniden kalibre etti.

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Artırılmış fren gücü sayesinde MG4 XPOWER, 100-0 km/s durma mesafesini sadece 33,9 metrede gerçekleştiriyor. Bu fren performansında hava kanallı 345 mm’lik diskler kadar, yuvarlanma verimliliğinden ödün vermeden muhteşem tutunma seviyeleri sunan yeni Bridgestone Turanza lastiklerin de payı var.

Standart MG4'ün ülkemizdeki güncel başlangıç fiyatı 1.159.000 TL olarak karşımıza çıkıyor. MG4 XPOWER'ın Birleşik Krallık'taki fiyatı ise 36,495 pound. Dolayısıyla bu güçlü versiyonun ülkemizdeki fiyatı şu anki koşullara göre 2,5 milyon TL civarında olacaktır.

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MG4 XPOWER son çeyrekte Türkiye'de satışa sunulacak