4.5-inç ekranlı ve ''Hercules'' kod adlı Samsung modelinin fotoğrafı yayınlandı

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Bir kaç hafta önce hem Wi-Fi Alliance hem Bluetooth SIG tarafından onaylanan ve Samsung'un en büyük dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonu Infuse 4G'nin yeni varisi olacağı düşünülen ''Hercules'' kod adlı modelin fotoğrafını Mobilesyrup en sonunda yayınlandı.
T-Mobile ve Telus aracılığıyla satışa sunulacağı belirtilen, Hercules, ileri sürülen teknik özellik listesiyle adının tam anlamıyla hakkını verebilir. Hatırlatmak gerekirse yeni akıllı telefonun, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacağı; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanacağı söyleniyordu. Daha önce aynı işlemciyi Palm firmasını bünyesine katan HP'nin tablet bilgisayarı TouchPad'de görmüştük.
4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranla donatılan telefonda 16 GB dahili flash bellek bulunacak, kapasite 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltilebilecek. NFC (Near-Field Communications) ve 42 Mbps HSPA alt yapısı desteği ile geleceği rivayet edilen akıllı telefonda biri 2 megapiksel diğeri 8 megapiksel olmak üzere iki farklı dijital kamera bulunacak. Anı yakalamak için arka kısımda konumlandırılan kamera aynı zamanda Galaxy S II ile benzer şekilde Full HD video kaydedebilecek.
Hercules kod adlı Samsung modelinin eylül ayına doğru boy göstermesi bekleniyor.
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retina ekrandan sonra galaxy s yada s2 kullanan hayal kırıklığı yaşayacaktır. burası kesin.
ben galaxy s telefonumu çok sevmeme rağmen iphone 4 ten sonra çözünürlük bazında hayalkırıklığı yaşadım.
4 inç olmasına rağmen telefonumda 233 ppi da pikselleri koyun sayar gibi sayabiliyorum üstelik normal kullanım mesafesinde.
4.5 inçte WVGA çözünürlüğünde ppi değeri yerlerde sürünüyor. yapsa şunu 1280x768.
HA İLLAKİ BUNU YAPACAK HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ AMA BUNLAR GALİBA IPHONE 5 İN ÇIKMASINI BEKLİYOR.
EK OLARAK : iphone un 960x640 çözünürlüğü 3.5 inçe sığdırmaya çalışması da ayrı bir saçmalık.
ne zaman bir telefon çıkar 1280x768 çözünürlüğü 4.3 veya 4.5 inçe koyar. iyi bir işlemci ve 1800+ ma batarya ile yeni bir telefon yapar. elimdeki mevcut elektronik eşyalarını toptan satar gider onu alırım. isterse samsung yeni telefonlarında super duper amoled plus plus square tekonolisiyle 480x800 çözünürlüğü kakalamaya çalışsın hiç umrumda bile değil. alsın o sub pixelleri cebine soksun
4.5 inç ekrana 800x480 ekran çözünürlüğü kullanan tek firma olarak tarihe adını yazıcak galiba samsung biran önce şu çözünürlüğü arttırmalı Samsung un telefonlarını imkanı yok almam
Ayrıca iphone 4 te çözünürlük varda ne oluyor? ekranın renkleri soluk kalıyor ve o bahsettiğiniz pixelleri insan gözü farkedemiyor gerek yok yani.
Bnm için ekranda olması gereken özellik,
1) güneşe çıkınca rahatca okunacak
2) capcanlı renkler sunacak
çözünürlük diye tutturmayın arkadaslar, ufacık platform, masa üstü monitör ekranı olsa eywallah dicem
17" lcd ekran kullanıyorm 1280x1024 son destekledigi çözünürlük. Eğer bunu 4" ekrana göre kıyaslarsak 17" ekranın 3400x2040 pixel olması lazımdı
Sizin mantığınıza bakınca, benm bu 17" ekranım aşırı derecede kötü göstermesi lazım, hatta pixell aralıklarınının gözüme girmesi lazım
Valla saçmalamayın arkadaşlar ya oruç oruç hiç gülesim yok. Azcık düşünün, iphone4 koymuş çözünürlüğü diye, her firmanın aynı hatayı yapması gerekmioki.
Samsung o çözünürlüğü arttırmayı bilmiyormu sizce? teknolojimi yetmio? alakası yok, adamlar salak deilki kurnazlık yapıyorlar. Neden 1600 e alınan s2 yi çözünürlük arttırım 2000tl ye satsınlarki? sizin belki paranız yeterde, herkes bi telefona 2000 tl vermez, kimse kusura bakmasın ve bu ayrıntıyı atlamayın
Hercules modeline gelince, gerçekten gereksiz S2 varken bunu çıkarmaları saçma olmus. onun harici denilecek bişi yok. Yine rakipsiz bir ürün...Tebrikler SAMSUNG
5
5,5
6
6,5
7 = Tablet pc az kaldı az. Onu cebine koyup rahat bi şekilde yuruyebılcek kac kısı var ?
Tableti var. Galaxy tab 7" telefon özelliği var unutmayalım.
Ben de ondan düşünüyorum 4" kesmez beni.
android gömülü işletim sistemi olmalı sanal sürücü yerine (bildiğim kadarıyla.)
olduktan sonra cidden gelişme yaşanabilir..
Android 4.0'dan umutluyum.
apple öveceksen iyi yanlarını öv çözünülüğünü mesela tek model olmasının nesi avantaj cok model olsa fiyat secenekleride olur
belki sg2 almayıp bekleyene daha hoşgelir bazı yönleri
apple ın aynı sene cıkardığı telefonlarda tek yapabildiği değişiklik renk olduğu için anlamaz fanboylar beyazı yapmasıda 6 ay sürüyor ama alısmıslar beyazı cıksın diye 6 ay beklemeye bir marka senede 1 den fazla model cıkarınca gariplerine gidiyor herhalde
Gayet rahat taşınır. S2 nasıl rahat rahat taşınıyorsa pek fark olmaz diye düşünüyorum.
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