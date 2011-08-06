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4.5-inç ekranlı ve ''Hercules'' kod adlı Samsung modelinin fotoğrafı yayınlandı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
39,2b
1
64
Cep Telefonları
knight
Haber Editörü
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Bir kaç hafta önce hem Wi-Fi Alliance hem Bluetooth SIG tarafından onaylanan ve Samsung'un en büyük dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonu Infuse 4G'nin yeni varisi olacağı düşünülen ''Hercules'' kod adlı modelin fotoğrafını Mobilesyrup en sonunda yayınlandı.
T-Mobile ve Telus aracılığıyla satışa sunulacağı belirtilen, Hercules, ileri sürülen teknik özellik listesiyle adının tam anlamıyla hakkını verebilir. Hatırlatmak gerekirse yeni akıllı telefonun, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacağı; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanacağı söyleniyordu. Daha önce aynı işlemciyi Palm firmasını bünyesine katan HP'nin tablet bilgisayarı TouchPad'de görmüştük.
4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranla donatılan telefonda 16 GB dahili flash bellek bulunacak, kapasite 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltilebilecek. NFC (Near-Field Communications) ve 42 Mbps HSPA alt yapısı desteği ile geleceği rivayet edilen akıllı telefonda biri 2 megapiksel diğeri 8 megapiksel olmak üzere iki farklı dijital kamera bulunacak. Anı yakalamak için arka kısımda konumlandırılan kamera aynı zamanda Galaxy S II ile benzer şekilde Full HD video kaydedebilecek.
Hercules kod adlı Samsung modelinin eylül ayına doğru boy göstermesi bekleniyor.

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Kissed by Fire 8 yıl en beğenilen
4.5 ekrana yakışmayan bir çözünürlük olmuş. Samsung aşmalı artık şu 480x800 değerini.
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AlphaScramble 8 yıl
Amerikada galaxy s 5 çeşit var bunun çıkışıda normal
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AlphaScramble 8 yıl
Bu arada sadece amerika kıtasında satılabilir
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seas79 8 yıl
Amerika için üretilmiş evet
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KASIMPAŞA TAYFA 8 yıl
gereksiz bir telefon
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norton772 8 yıl
Yanlış anlamayın ama nedir bu çözünülürlük çılgınlığı. göz ile algılanamayacak derecede ufak farklara neden bu kadar takılıyorsunuz? Bende sgs2 var ve süper telefon. keyfini sürün. cihazların özellikleri üzerinden sidik yarıştırmak biraz çocukça geliyor bana. çok temel farklar önemli tabii ama direk görülemeyen farklarla karşılaştırma yapmak çok gereksiz. bunlar benim görüşlerim tabii, insanlar farklı düşünebilir
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tibitermo 8 yıl
4.5 inç e 480x800 çözünürlük RESMEN SAÇMALIK.

retina ekrandan sonra galaxy s yada s2 kullanan hayal kırıklığı yaşayacaktır. burası kesin.

ben galaxy s telefonumu çok sevmeme rağmen iphone 4 ten sonra çözünürlük bazında hayalkırıklığı yaşadım.

4 inç olmasına rağmen telefonumda 233 ppi da pikselleri koyun sayar gibi sayabiliyorum üstelik normal kullanım mesafesinde.

4.5 inçte WVGA çözünürlüğünde ppi değeri yerlerde sürünüyor. yapsa şunu 1280x768.

HA İLLAKİ BUNU YAPACAK HEPİNİZ GÖRECEKSİNİZ AMA BUNLAR GALİBA IPHONE 5 İN ÇIKMASINI BEKLİYOR.


EK OLARAK : iphone un 960x640 çözünürlüğü 3.5 inçe sığdırmaya çalışması da ayrı bir saçmalık.

ne zaman bir telefon çıkar 1280x768 çözünürlüğü 4.3 veya 4.5 inçe koyar. iyi bir işlemci ve 1800+ ma batarya ile yeni bir telefon yapar. elimdeki mevcut elektronik eşyalarını toptan satar gider onu alırım. isterse samsung yeni telefonlarında super duper amoled plus plus square tekonolisiyle 480x800 çözünürlüğü kakalamaya çalışsın hiç umrumda bile değil. alsın o sub pixelleri cebine soksun
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Makarov06 8 yıl
bana 3.7inç desire s in ekranı büyük geliyor 4inç ve üstünü nasıl kullanıyorlar anlamıyorum e büyük ekran seviyorsanız gidin tablet alın
4.5 inç ekrana 800x480 ekran çözünürlüğü kullanan tek firma olarak tarihe adını yazıcak galiba samsung biran önce şu çözünürlüğü arttırmalı Samsung un telefonlarını imkanı yok almam
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Dangerousx 8 yıl
Bence çözünürlüğün arttırılmasına hiç gerek yok. Pil ömrü, performans kaybı vs.... bunlar gidicekse yerim o çözünürlüğü.

Ayrıca iphone 4 te çözünürlük varda ne oluyor? ekranın renkleri soluk kalıyor ve o bahsettiğiniz pixelleri insan gözü farkedemiyor
gerek yok yani.

Bnm için ekranda olması gereken özellik,

1) güneşe çıkınca rahatca okunacak
2) capcanlı renkler sunacak

çözünürlük diye tutturmayın arkadaslar, ufacık platform, masa üstü monitör ekranı olsa eywallah dicem

17" lcd ekran kullanıyorm 1280x1024 son destekledigi çözünürlük. Eğer bunu 4" ekrana göre kıyaslarsak 17" ekranın 3400x2040 pixel olması lazımdı


Sizin mantığınıza bakınca, benm bu 17" ekranım aşırı derecede kötü göstermesi lazım, hatta pixell aralıklarınının gözüme girmesi lazım


Valla saçmalamayın arkadaşlar ya
oruç oruç hiç gülesim yok. Azcık düşünün, iphone4 koymuş çözünürlüğü diye, her firmanın aynı hatayı yapması gerekmioki.

Samsung o çözünürlüğü arttırmayı bilmiyormu sizce? teknolojimi yetmio? alakası yok, adamlar salak deilki kurnazlık yapıyorlar. Neden 1600 e alınan s2 yi çözünürlük arttırım 2000tl ye satsınlarki? sizin belki paranız yeterde, herkes bi telefona 2000 tl vermez, kimse kusura bakmasın ve bu ayrıntıyı atlamayın


Hercules modeline gelince, gerçekten gereksiz S2 varken bunu çıkarmaları saçma olmus. onun harici denilecek bişi yok. Yine rakipsiz bir ürün...Tebrikler SAMSUNG
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serhdemir 8 yıl
Daha yuksek bir çözünürlük kullanılsaydı. iyi olurdu ama çözünürlüğü eleştirirken abartılı yorum yapanlar var, çıkış tarihleri farklı olsa da sıkça karşılaştırıldığı için örnek veriyorum iphone 4 daha yüksek çözünürlük ve daha küçük ekran olmasına rağmen (düz mantıkla daha net olması lazımken) galaxy 2 daha net bir görüntü veriyor, önemli olan kullanılan ekran teknolojisidir.
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Şehr-i Hüzün 8 yıl
Tablet alin boyle cihazlar yerine. Hem daha guclu hem de Android'in keyfini cikartirsiniz. Bu cihaz cok buyuk, cantada tasinir ancak. Ayrica ekran cozunurlugu de dusuk. Bir Apple'in i4'e koydugu cozunurluge bakin, bir de buna.
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metalok 8 yıl
Cep telefonu işinin suyunu çıkartmaya başladılar. Arkadaşım cep telefonu dediğin seyyar iletişim kurmak için tasarlanmış kolayca taşınabilen cihazlardır. İlk cep telefonları takoz gibiydi cebe zor sığıyordu. Teknoloji ilerledikçe küçülmeye başladılar. Şimdi yine başa dönüyoruz üstelik teknoloji ilerliyor ama cihazlar da aksine büyümeye başladı.
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Nz9 8 yıl
4,5
5
5,5
6
6,5
7 = Tablet pc az kaldı az. Onu cebine koyup rahat bi şekilde yuruyebılcek kac kısı var ?
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Yerçekimi 8 yıl Nz9
walem

4,5
5
5,5
6
6,5
7 = Tablet pc az kaldı az. Onu cebine koyup rahat bi şekilde yuruyebılcek kac kısı var ?


Tableti var. Galaxy tab 7" telefon özelliği var unutmayalım.


Ben de ondan düşünüyorum 4" kesmez beni.



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Sta1ker 8 yıl
iPhone 5 çıkınca fanboy diyen ilerizekali arkadaşları göreceğim.
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Guest-F8946C419 8 yıl
Samsung çözünürlüğü arttırmalı.

android gömülü işletim sistemi olmalı sanal sürücü yerine (bildiğim kadarıyla.)

olduktan sonra cidden gelişme yaşanabilir..

Android 4.0'dan umutluyum.
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murat2O98 8 yıl
Adocat
Eeee bu çözünürlükte ne kadar itelersem kardır anlayısıyla devam ediyor samsung sonra apple öven fanboy oluyor en azından 24312312312 tane model cıkarıp milleti kandırmaya calısmıyorlar.

apple öveceksen iyi yanlarını öv çözünülüğünü mesela tek model olmasının nesi avantaj cok model olsa fiyat secenekleride olur
belki sg2 almayıp bekleyene daha hoşgelir bazı yönleri
apple ın aynı sene cıkardığı telefonlarda tek yapabildiği değişiklik renk olduğu için anlamaz fanboylar beyazı yapmasıda 6 ay sürüyor ama alısmıslar beyazı cıksın diye 6 ay beklemeye bir marka senede 1 den fazla model cıkarınca gariplerine gidiyor herhalde
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TheOnu 8 yıl
oha anasını satayım o telefon kot pantolonun cebine nasıl girecek? bu arada batarya problemini çözmeden telefonun adını herkül değil, zeus koysalar ne işe yarar :)
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mebrar 8 yıl TheOnu
nights

oha anasını satayım o telefon kot pantolonun cebine nasıl girecek? bu arada batarya problemini çözmeden telefonun adını herkül değil, zeus koysalar ne işe yarar :)


Gayet rahat taşınır. S2 nasıl rahat rahat taşınıyorsa pek fark olmaz diye düşünüyorum.
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