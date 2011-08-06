4.5-inç ekranlı ve ''Hercules'' kod adlı Samsung modelinin fotoğrafı yayınlandı

Bir kaç hafta önce hem Wi-Fi Alliance hem Bluetooth SIG tarafından onaylanan ve Samsung'un en büyük dokunmatik ekrana sahip akıllı telefonu Infuse 4G'nin yeni varisi olacağı düşünülen ''Hercules'' kod adlı modelin fotoğrafını Mobilesyrup en sonunda yayınlandı.

T-Mobile ve Telus aracılığıyla satışa sunulacağı belirtilen, Hercules, ileri sürülen teknik özellik listesiyle adının tam anlamıyla hakkını verebilir. Hatırlatmak gerekirse yeni akıllı telefonun, 1.2 GHz saat hızında çalışan çift çekirdekli Qualcomm APQ8060 işlemciden ve 1 GB RAM'den güç alacağı; Google'ın mobil işletim sistemi Android'in 2.3 ''Gingerbread'' versiyonunu kullanacağı söyleniyordu. Daha önce aynı işlemciyi Palm firmasını bünyesine katan HP'nin tablet bilgisayarı TouchPad'de görmüştük.



4.5-inç boyutunda ve 480 x 800 piksel çözünürlüğünde Super AMOLED dokunmatik ekranla donatılan telefonda 16 GB dahili flash bellek bulunacak, kapasite 32 GB'lık microSD kartlar aracılığıyla 48 GB'a kadar yükseltilebilecek. NFC (Near-Field Communications) ve 42 Mbps HSPA alt yapısı desteği ile geleceği rivayet edilen akıllı telefonda biri 2 megapiksel diğeri 8 megapiksel olmak üzere iki farklı dijital kamera bulunacak. Anı yakalamak için arka kısımda konumlandırılan kamera aynı zamanda Galaxy S II ile benzer şekilde Full HD video kaydedebilecek.



Hercules kod adlı Samsung modelinin eylül ayına doğru boy göstermesi bekleniyor.

