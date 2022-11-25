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    48 bin 500 yıllık virüs hayata döndürüldü ve Mamut dışkısından virüs elde edildi

    Rusya'nın Ural Dağları'ndan Büyük Okyanus'a kadar uzanan donmuş topraklarında belki de dünyanın en eski virüsü hayata döndürüldü. Adı "Megavirüs Mamutu" olan bir diğer virüs de ilgi topladı.
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    Sibirya Tam Boyutta Gör
    Bilim insanları Buzul Çağı için incelemeler yapmaya devam ediyor. Sibirya'nın eski ve donmuş topraklarında çalışan kişilere göre bu toprakların erimesi Dünya'nın iklimsel dengesini bozuyor.

     

    Dünyanın en eski virüsü tekrar canlandırılmış olabilir

    Araştırmacılar henüz hakemler tarafından incelenmemiş olan yeni bir makalede Rusya'nın topraklarından toplanan örneklerden 13 adet virüs saptayıp onları nasıl yeniden canlandırdığını açıkladı. Bu virüslerin ortak bir ana virüsten evrimleştiğine inanılan 5 farklı organizmadan türediği düşünülüyor.

    48 bin 500 yıllık virüsü canlandıran bilim insanları 27 bin yıllık donmuş mamut dışkısı ve içerisinde mamut yünü olan dondurulmuş topraklar sayesinde 3 virüsü daha hayata döndürdü. Bu virüslerin adı duyuruldu: Pithovirüs Mamutu, Pandoravirüs Mamutu ve Megavirüs Mamutu.

    Bir Sibirya kurdunun (Canis lupus) donmuş midesinden Pacmanvirus lupus ve Pandoravirus lupus adlı iki yeni virüsün daha izole edildiği de öğrenilen bilgiler arasında yer alıyor. Bu virüsler toprakta ve suda yaşayan amiplere bulaşabiliyor ve böylece çoğalmaya devam edebiliyor.

    Virüs Tam Boyutta Gör
    Fransa'daki Aix-Marseille Üniversitesi için çalışan Jean-Michel Claverie, New Scientist'e verdiği demeçte şunu söyledi: "48 bin 500 yıl bir dünya rekoru."

    İklim değişikliğinden dolayı artan sıcaklıkların bu tip virüsleri yeniden canlandıracağını düşünen araştırmacılar neredeyse her yeni virüsün spesifik tedavi yöntemleriyle yok edilebileceğini düşünüyor. Bunun dışında bazı araştırmacılar da 250 milyon yıllık olduğu söylenen bakterileri yeniden canlandırdığını iddia etmişti.

    Kaynakça https://www.iflscience.com/48-500-year-old-virus-reawoken-from-ancient-siberian-permafrost-66338 https://www.biorxiv.org/content/10.1101/2022.11.10.515937v1.full
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