Nvidia ve AMD iş birliğinden dünyanın en güçlü yapay zeka bilgisayarı çıktı

Tam Boyutta Gör Nvidia, çiçeği burnunda Threadripper 7000 serisi işlemcilere sahip bir dizi güçlü yapay zeka iş istasyonu bilgisayarını piyasaya sürmek için AMD ile iş birliği yaptığını duyurdu. Ezeli rekabetten çıkan üstün performanslı iş istasyonlarında RTX Ada Generation GPU’lar ve Ryzen Threadripper PRO 7000 WX serisi CPU’lar kullanılıyor. Bu güçlü platform sayesinde profesyonellerin yapay zeka uygulamalarını doğrudan masaüstlerinden oluşturup çalıştırabilmeleri sağlanacak.

Daha güçlü bir çözüm yok

Bu yeni iş istasyonlarında üst düzey yapay zeka hesaplama, işleme ve simülasyon yeteneklerinin entegrasyonu, profesyonellerin kaynak yoğun yapay zeka iş akışlarını yerel olarak verimli bir şekilde ele almalarını mümkün kılıyor. Normalde gelişmiş yapay zeka işlemleri, genellikle haftalarca çalışan binlerce GPU'yu içeren veri merkezi düzeyinde performans gerektiriyor. Ancak Nvidia ve AMD arasındaki iş birliği, daha küçük modellerin eğitilmesi, yerel ince ayarların yapılması ve yapay zeka geliştirme görevleri için gerekli gücü ve performansı sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Tek adet Nvidia RTX Ada kartında 48 GB’a kadar bellek sunan bu iş istasyonları, veri merkezlerindeki bilgi işlem yükünü azaltmak için uygun maliyetli bir yol sunuyor. Ryzen Threadripper PRO 7000 WX serisi işlemciler ise kas gücü olarak Zen 4 tabanlı 96 çekirdek ve 192 izlek birimini bir araya getiriyor. Yeni nesil Threadripper işlemcilerin sunduğu maksimum bellek bant genişliği ile RTX Ada GPU’lar şın izleme, yapay zeka işleme, grafik işleme ve hesaplama görevlerinde önceki nesle kıyasla 2 kata kadar daha fazla performans sağlıyor.

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Ada Generation GPU seçenekleri arasında RTX 4000 SFF, RTX 4000, RTX 4500, RTX 5000 ve RTX 6000 yer alıyor. Nvidia Ada Lovelace mimarisi üzerine inşa edilen bu GPU'larda 142 adede kadar üçüncü nesil RT çekirdekleri, 568 adede kadar dördüncü nesil Tensor çekirdekleri ve 18.176 adede kadar yeni nesil CUDA çekirdeği bulunuyor.

Tam Boyutta Gör RTX Ada Generation GPU'lar ve en yeni AMD Threadripper Pro işlemcilerle güçlendirilen yeni iş istasyonları önümüzdeki aydan itibaren BOXX ve HP tarafından satışa sunulacak ve diğer sistem entegratörleri de yakında bu ürünleri satışa sunacak. Fiyat konusunda bir bilgi yok ancak konfigürasyona ve yapılandırma bağlı olacaktır. Aynı şekilde bunlar ucuz da olmayacak. Örneğin sadece Threadripper PRO 7000 WX’in en tepe modeli 10 bin dolar fiyat etiketine sahip.

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