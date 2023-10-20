Nvidia ve AMD iş birliğinden dünyanın en güçlü yapay zeka bilgisayarı çıktı

Bu yeni iş istasyonlarında üst düzey yapay zeka hesaplama, işleme ve simülasyon yeteneklerinin entegrasyonu, profesyonellerin kaynak yoğun yapay zeka iş akışlarını yerel olarak verimli bir şekilde ele almalarını mümkün kılıyor. Normalde gelişmiş yapay zeka işlemleri, genellikle haftalarca çalışan binlerce GPU'yu içeren veri merkezi düzeyinde performans gerektiriyor. Ancak Nvidia ve AMD arasındaki iş birliği, daha küçük modellerin eğitilmesi, yerel ince ayarların yapılması ve yapay zeka geliştirme görevleri için gerekli gücü ve performansı sağlıyor.
Ada Generation GPU seçenekleri arasında RTX 4000 SFF, RTX 4000, RTX 4500, RTX 5000 ve RTX 6000 yer alıyor. Nvidia Ada Lovelace mimarisi üzerine inşa edilen bu GPU'larda 142 adede kadar üçüncü nesil RT çekirdekleri, 568 adede kadar dördüncü nesil Tensor çekirdekleri ve 18.176 adede kadar yeni nesil CUDA çekirdeği bulunuyor.
hurca parca veya komple araç alınır
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.