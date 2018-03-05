4G LTE teknolojisinde önemli güvenlik açıkları tespit edildi

Purdue Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, kablosuz veri iletişim teknolojisi olan 4G LTE'de güvenlik açıkları olduğunu tespit etti. Güvenlik açıkları, iletişim protokolündeki tasarım kusurlarını gözler önüne sererken, bu açıkların 5G teknolojisini de etkilememesi için çalışmaların son derece dikkatli sürdürülmesi gerektiğine işaret ediyor.

10 güvenlik açığından 8'i doğrulandı

Araştırma grubu, ABD'nin 4 büyük GSM Operatörü'nün SIM kartlarına LTEInspector adı verilen bir yöntemle çeşitli testler yaptı. Çalışmalar sonucunda bilgisayar korsanlarının, 4G LTE ağına sızarak kullanıcıların haberleşmelerini izleyebilecekleri ortaya çıktı.

4G LTE kimlik doğrulama sistemindeki açık sebebiyle, korsanların istenilen telefon numarasını kontrol edebilmesi mümkün hale geliyor. Bu açık kullanılarak o kişi adına telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve hatta konum değişiklikleri bile yapılabiliyor.

Ayrıca Bkz.

"2018'in kaçınılmaz trendi "Çentik""

Yetkililer bu açıkların özellikle sahte delil oluşturulmasında kullanılabileceğine de dikkat çekiyor. Ayrıca bu yöntemle kişilere sahte acil durum uyarıları da gönderilebildiğini belirten araştırmacılar, 10 güvenlik açığından 8'ini doğrulamış durumdalar.

https://www.engadget.com/2018/03/04/lte-security-exploits/