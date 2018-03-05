Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4G LTE teknolojisinde önemli güvenlik açıkları tespit edildi

ABD'de yer alan Purdue Üniversitesi araştırmacıları, 4G LTE teknolojisinde oldukça kritik güvenlik açıkları tespit edildiğini açıkladılar. Endişe yaratan konunun detayları haberimizde.
1 yıl
2,1b
1
16
Cep Telefonları
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
4G LTE teknolojisinde önemli güvenlik açıkları tespit edildi
Purdue Üniversitesi'nde bir grup araştırmacı, kablosuz veri iletişim teknolojisi olan 4G LTE'de güvenlik açıkları olduğunu tespit etti. Güvenlik açıkları, iletişim protokolündeki tasarım kusurlarını gözler önüne sererken, bu açıkların 5G teknolojisini de etkilememesi için çalışmaların son derece dikkatli sürdürülmesi gerektiğine işaret ediyor.

10 güvenlik açığından 8'i doğrulandı

Araştırma grubu, ABD'nin 4 büyük GSM Operatörü'nün SIM kartlarına LTEInspector adı verilen bir yöntemle çeşitli testler yaptı. Çalışmalar sonucunda bilgisayar korsanlarının, 4G LTE ağına sızarak kullanıcıların haberleşmelerini izleyebilecekleri ortaya çıktı.
4G LTE kimlik doğrulama sistemindeki açık sebebiyle, korsanların istenilen telefon numarasını kontrol edebilmesi mümkün hale geliyor. Bu açık kullanılarak o kişi adına telefon görüşmeleri, mesajlaşmalar ve hatta konum değişiklikleri bile yapılabiliyor.
Ayrıca Bkz. "2018'in kaçınılmaz trendi "Çentik""
Yetkililer bu açıkların özellikle sahte delil oluşturulmasında kullanılabileceğine de dikkat çekiyor. Ayrıca bu yöntemle kişilere sahte acil durum uyarıları da gönderilebildiğini belirten araştırmacılar, 10 güvenlik açığından 8'ini doğrulamış durumdalar.

https://www.engadget.com/2018/03/04/lte-security-exploits/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
4G'yi itibarsızlaştirma çalışmaları başladı 5G geliyor ya
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeqona 1 yıl
Ben hep 4.5G kullandığım için beni etkilemiyor
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl
1 Hafta sonra:
4G ağındaki açıkları kapatan güncelleme yayınlandı. Hızlar yaklaşık %30 düşecek.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
sis651 1 yıl
3G'de de açıklar vardı, hala da var eminim. Sonuçta o kadar kullanıcı cihazının modem tarafının güncellenmesi zor. Tüm protokolü güncelleseler Dünya üzerindeki operatörler ekipmanlarını ne kadar hızlı güncelleyecek. Hani bunlar çok kolay ulaşılabilecek açıklar olmasa bile kullandığımız teknolojilerde böyle açıklar var.
Şaka maka son zamanlarda her şeyde açıklar bulunmaya başlandı yav. Ne olacak böyle bilmiyorum...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
engink 1 yıl sis651
sis651
3G'de de açıklar vardı, hala da var eminim. Sonuçta o kadar kullanıcı cihazının modem tarafının güncellenmesi zor. Tüm protokolü güncelleseler Dünya üzerindeki operatörler ekipmanlarını ne kadar hızlı güncelleyecek. Hani bunlar çok kolay ulaşılabilecek açıklar olmasa bile kullandığımız teknolojilerde böyle açıklar var.
Şaka maka son zamanlarda her şeyde açıklar bulunmaya başlandı yav. Ne olacak böyle bilmiyorum...

nsa tüm protokollere açık konulmasını kendi istiyor,sonuç ortada...
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yunus YLcnk 1 yıl
4.5G nin telefonda sadece simge olduğunu bilmeyip kullandığı teknolojinin LTE değilde başka bir teknoloji olduğunu sanan adamlar var. Arkadaş türkiye için üretilen telefonun yazılımlarında LTE/4G değilde 4.5G olarak gözüküyor. Teknoloji yine aynı.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Ka3d 1 yıl
ama biz 4.5g kullanıyoruz
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Artunç 1 yıl
Vay arkadaş açıkları bulan bulana.
Ama bende 4.5G kullanıyorum.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xeqona 1 yıl
Ben hep 4.5G kullandığım için beni etkilemiyor
1 Yanıt Yanıtla +25
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kadirirdem 1 yıl Xeqona
:D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Tensi 1 yıl
Biz de 4.5G var, bizi etkilemez. :D
Yanıtla +8
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khytr89 1 yıl
dizelden sonra sıra 4g ye gelmiş :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Virinom 1 yıl
1 Hafta sonra:
4G ağındaki açıkları kapatan güncelleme yayınlandı. Hızlar yaklaşık %30 düşecek.
Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-72BF5FF36 1 yıl
NSA bunu beğendi
Yanıtla +9
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 yıl en beğenilen
4G'yi itibarsızlaştirma çalışmaları başladı 5G geliyor ya
1 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERDARbdrm 1 yıl Rachsuchtig
Rachsuchtig
4G'yi itibarsızlaştirma çalışmaları başladı 5G geliyor ya

5G li telefonlari kim alacak yoksa degil mi? 6G cikana kadar yasasin yeni kral oynamak isteyenler bu tarafa..
1 Yanıt Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
2076 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
gsm, güvenlik açığı ve
7 etiket daha 5g 4g 4g lte sim kart Cep Telefonları Mobil Teknolojiler Uğur Seven
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 yıl Spotify uygulamayı yasa dışı yollarla Premium kullananların hesaplarını kapatıyor 1 yıl iMessage içerisinden Google araması yapabilirsiniz 1 yıl 600 beygirlik Polestar 1 hibrit, Cenevre'de beğeni topladı 1 yıl Wikipedia: “Türkiye’yi özledik” 1 yıl Ssangyong'un elektrikli SUV konsepti e-SIV görücüye çıktı 1 yıl Huawei Mate SE tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 yıl SpaceX, 50. Falcon 9 görevine çıktı: İşte görüntüler 1 yıl Finisar dünyanın en büyük VCSEL üreticisi olma amacında 1 yıl Instagram "Portre Modu" özelliği üzerinde çalışıyor 1 yıl Microsoft Teknoloji Zirvesi 2018’de Teknotel Telekom’da yerini aldı. 1 yıl İngiltere’de vadedilen hızın altına düşen internet hizmetini iptal imkânı sunulacak 1 yıl Çerçevesiz ekranlı Vivo APEX'in detayları netleşti 1 yıl LG X4 duyuruldu 1 yıl Android P'nin ilk geliştirici önizleme sürümü Mart ortasında gelebilir 1 yıl Google 2011 yılında 151 milyon dolara aldığı restoran inceleme rehberi Zagat'ı satıyor 1 yıl AMD Ryzen 7 2700X işlemcisi yüzde 10 performans artışı ile gelebilir 1 yıl Hollywood aktörü Ryan Gosling kripto para birimi ekibine katıldı, ama bundan haberi bile yok 1 yıl Steam üzerinde en fazla oran Nvidia ekran kartlarına ait 1 yıl 42 Android telefon modeline fabrika üretim aşamasında Trojan bulaştığı ortaya çıktı 1 yıl DARPA yaralanan askerleri kurtarmak için askerlerin biyolojik saatini yavaşlatacak 1 yıl GÖRÜNTÜLENEN 4G LTE teknolojisinde önemli güvenlik açıkları tespit edildi Sonraki LG V30+ incelemesi "Zarif bir kamera ve ses uzmanı" 1 yıl İnternet ağının yüzde 30'u WordPress'den besleniyor 1 yıl Porsche uçan otomobil hayalini gerçeğe dönüştürme yolunda 1 yıl Avrupa Birliği'nin teknoloji şirketlerine yönelik vergi politikası netleşiyor 1 yıl 2019 Mercedes-AMG C43 4MATIC ortaya çıktı 1 yıl Karar verildi: 2018 Dünya Kupası'nda video yardımcı hakem kullanılacak 1 yıl Sony'nin 4K ekranlı çerçevesiz akıllı telefonu yolda 1 yıl "Avrupa'da Yılın Otomobili 2018" ödülü sahibini buldu! 1 yıl Tanksavarlara karşı kafes zırh korumalı Kirpiler teslim edildi 1 yıl Samsung bazı Galaxy telefonları artık güncellemeyecek 1 yıl Samsung açıkladı: Galaxy S9'da neden ekrana gömülü parmak izi tarayıcı yok? 1 yıl E-devlet’e miras sorgulama hizmeti eklendi: Miras sorgulama nasıl yapılır? 1 yıl Meizu ön kamerayı da ekran içerisine entegre ediyor 1 yıl Yeni Spectacles gözlükleri yolda 1 yıl Toplu taşımada kart sistemini ortadan kaldıracak mobil uygulama geliyor 1 yıl Otomotiv ihracatı Şubat ayında rekor kırdı 1 yıl Aktif koruma sistemi Pulat testleri geçti: Afrin’de kullanılacak 1 yıl Haier’den projeksiyonlu akıllı saat 1 yıl Samsung Galaxy S9 ve Galaxy A8 Enterprise Edition duyuruldu 1 yıl 2018 Oscar Ödülleri sahiplerini buldu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
İilk defa telefon alacağım pişman olmak
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim