4GB RAM’li Xiaomi Mi 6 ortaya çıktı

Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 6’nın fiyatını pahalı bulanlar için önemli bir hamle geliyor. Modelin daha düşük RAM kapasitesine sahip bir versiyonu sertifika onaylarında ortaya çıktı.

Satışlara etkisi olur

Xiaomi Mi 6 modeli normalde en düşük 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile gelmişti. Lansman öncesinde 4GB RAM barındıran bir versiyon olacağı beklentisi mevcuttu ancak bu gerçekleşmedi. Görünen o ki Xiaomi sürprizi en sona saklamış.

Çin TENAA haberleşme kurumunda sertifika onayı için görülen Xiaomi Mi 6 modelinde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bu versiyon muhtemelen biraz daha düşük bir fiyata sunulacak.

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Xiaomi Mi 6 baz versiyonu 415$ civarında piyasaya sürülmüştü. 4GB RAM barındıran versiyonun 350$ civarında olabileceği tahmin ediliyor. Bu da paralel ithalatta fiyatı 2000TL’nin altına çekecektir.

Xiaomi’nin 4GB RAM hamlesi telefona biraz daha hareketlilik getirecektir ancak arka planda toplam satışların artmasına yönelik bir amaç olduğu düşünülebilir. Firma Eylül ayında 10 milyon adet akıllı telefon satarak rekor kırmıştı. Yıl sonuna kadar bu hamle satışlara olumlu katkı yapacaktır.