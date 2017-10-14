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4GB RAM’li Xiaomi Mi 6 ortaya çıktı

Xiaomi Mi 6 amiral gemi modelinin 4GB RAM bellekli bir versiyonu daha geliyor. Muhtemelen bu yeni versiyon amiral geminin fiyatını biraz daha aşağı çekecektir.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
5,9b
1
26
Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Xiaomi’nin amiral gemisi Mi 6’nın fiyatını pahalı bulanlar için önemli bir hamle geliyor. Modelin daha düşük RAM kapasitesine sahip bir versiyonu sertifika onaylarında ortaya çıktı.

Satışlara etkisi olur

Xiaomi Mi 6 modeli normalde en düşük 6GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi ile gelmişti. Lansman öncesinde 4GB RAM barındıran bir versiyon olacağı beklentisi mevcuttu ancak bu gerçekleşmedi. Görünen o ki Xiaomi sürprizi en sona saklamış.

Çin TENAA haberleşme kurumunda sertifika onayı için görülen Xiaomi Mi 6 modelinde 4GB RAM ve 64GB depolama kapasitesi bulunuyor. Bu versiyon muhtemelen biraz daha düşük bir fiyata sunulacak.

Ayrıca Bkz. "Linux tabanlı akıllı telefon projesi gerçeğe dönüştü"

Xiaomi Mi 6 baz versiyonu 415$ civarında piyasaya sürülmüştü. 4GB RAM barındıran versiyonun 350$ civarında olabileceği tahmin ediliyor. Bu da paralel ithalatta fiyatı 2000TL’nin altına çekecektir.

Xiaomi’nin 4GB RAM hamlesi telefona biraz daha hareketlilik getirecektir ancak arka planda toplam satışların artmasına yönelik bir amaç olduğu düşünülebilir. Firma Eylül ayında 10 milyon adet akıllı telefon satarak rekor kırmıştı. Yıl sonuna kadar bu hamle satışlara olumlu katkı yapacaktır. 

 

https://www.gsmarena.com/xiaomi_mi_6_4_gb_ram_tenaa-news-27686.php Yorum Yaz
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TearsForFears 2 yıl en beğenilen

Rami 4 gb yap
Depolama 32 gb ye düşür
Çift 12 mp kamera yerine tek 12 mp koy
250-300 dolardan 1500 tl altına snapdragon 835 li telefon alalım :)
5 Yanıt Yanıtla +31
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10ff 2 yıl TearsForFears
TearsForFears
Rami 4 gb yap
Depolama 32 gb ye düşür
Çift 12 mp kamera yerine tek 12 mp koy
250-300 dolardan 1500 tl altına snapdragon 835 li telefon alalım :)

O zamanda ben almam
TearsForFearsRami 4 gb yapDepolama 32 gb ye düşürÇift 12 mp kamera yerine tek 12 mp koy250-300 dolardan 1500 tl altına snapdrago...
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3 Yanıt Yanıtla +12
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DH Misafiri 2 yıl
Tek kamera diyenlere Google Pixel 2 diyorum sadece...
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azteca 2 yıl
1400 TL bandında olursa ben de alabilirim.
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ufo 2 yıl azteca
kaçak köçek garantisiz 1650 TL
1860 TL'ye (axess indirimiyle) gittigidiyorda 6gb 128 gb alınabiliyor. Bir avantajı yok
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Snappiermnappier 2 yıl
6 gb zaten gereksiz. 4 bile öyle belki. XZ kullanıyorum 3 gb ram var taş gibi stabil. Çünkü ram yönetimi akıllı. Eminim 2 GB ram ile gelseydi bile yeterli olurdu, yıllar yıllar Appleın 1 gb ram ile nasıl stabil seri çalıştığını hatırlayın. Yani yazılım yazılım yazılım... Ama androidde spec çılgınlığını da iyi değerlendiriyorlar firmalar. 6 gb ram nedir yahu?
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BekirTemel 2 yıl
adamlar 415 euroluk cihazın bile kırpılmışını yapıyor 350 liraya satalım ddaha çok satarız diye, bizim fiyatları görseler ne derler acaba
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erturkcan2 2 yıl
Yanlız telefonu elle kullanmayın parmak izleri cinayeti belgeseline sebep olabilir.
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WaylandIZMIR 2 yıl
Mi6 Android One destekleyen bir telefon olsaydı, kapış kapış satılırdı.
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SEO-Uzmanı 2 yıl
2gb ve üzerinde kasılma olmuyor ! raw formatında foto çekme ve editleme işlemi dışında hiç bir uygulama bu kadar ram bile istemez ! ram fazlalık olmuş !
sabit bellek 64gb olsaymış mantıklı olabilirdi !
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kadirirdem 2 yıl
Aslında şuanda ki fiyatı da kötü değil.
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DARBE 2 yıl
Şurası şöyle burası böyle olsun demeyi bırakın, şaomi Samsung gibi dünya kadar model çıkarıyor artık, aradığınız özellikte bir model kesin kısa zamanda çıkar. Mi6s, mi6c daha çok model çıkar kısa vadede.
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crazy585858 2 yıl
Mi5 fiyatına gelse yada en çok 1500 olursa kapış kapış gider yaşa Xiaomi sende olmasan qualcomm amiral gemisi cpu lar bize hayal olacak
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