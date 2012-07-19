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4K TV'lerin yaygınlaşması 5 seneyi bulacak

6 yıl
12,7b
1
26
Televizyonlar
Shady
Haber Editörü
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Aralarında AU Optronics, Chimei Innolux ve Sharp’ın yer aldığı ünlü panel üreticilerin yılın ikinci yarısı için sevkiyat planları yaptığı 4K çözünürlüğünde paneller, geniş kitlelere ancak 3-5 yıl sonra ulaşacağı öngörülüyor.
Analistlere göre paneller, BT ve medikal gibi kurumsal alanlarda yavaş yavaş yer edinecek; ancak, son kullanıcının televizyonlarını değiştirme sıklıklarına bakıldığında bu panellerden gücünü alan 4K çözünürlüklü TV’lerin geniş kitlelerce kullanılması 3 ila 5 yılı bulacak.
Öte yandan analistler, Samsung ve LG Display’in ortaya koyduğu 55 inçlik OLED TV’lerin 10,000 dolar mertebelerinden satışa sunuluyor olmasının; yakın dönemde OLED TV’lerin maliyetlerini aşağıya çekmenin zor olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getiriyorlar.


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LoRd1N 6 yıl en beğenilen
Ki şuanda verilen hdtv yayınları 1080p değil 1080i dir. Bant genişliğinden tasarruf etmek ve çözünürlüğü yüksek tutmak için interleced yayın verilir. Özellikle hareketli sahnelerde titremelerin temel nedeni budur. 4K gibi yüksek çözünürlüklere geçebilmek için önce tüm dünyada ortak bir yayın standartı bulunmalı. Yoksa Amerika,Japonya,Kanada 4K ya geçerken Avrupaya 10 senede anca geçer.
Ki şuanda verilen hdtv yayınları 1080p değil 1080i dir. Bant genişliğinden tasarruf etmek ve çözünürlüğü yüksek tutmak için interleced yayın verilir. Özellikle ...
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oltanoltan 6 yıl
Biz o zamana 1080p'ye anca geçeriz.
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DH Misafiri 6 yıl
bizim tvler hala 4:3 yayın yapıyor. çözünürlüğü boşver oranı bile tutturamıyoruz daha.
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MxFxOx 6 yıl
Türkiye'de hd yayın daha çok bekleriz ancak internette hd yayınlar mevcut tv yayınlarına maçlar dışında gerek bile yok :D
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MxFxOx 6 yıl
karasala devam :D
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E_Aydin35 6 yıl
Türkiye için bu verilen süreç, bu seyirde ve bu zihniyet ile toplum ekonomisi bu şekilde olduğu sürece verilen süreçin 2 veya 3 aktı zaman sonra bize gelir... 5 ise 10 yıl sonra yaygınlaşır 4K TV'ler bizde.
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onurozka 6 yıl
esmirr
Mübarek herkes, sanki 4k şimdi sevkiyata başlasa herkes 4k ya geçecekmiş gibi tetikte bekliyor. 4k tv yi evinizde nereye koycaniz allasen. Bu proje daha çok sinema vb. yayinlarda kullanilmak üzere geliştirilmedi mi, yanliş biliyorumdur belki. 4k muazzam bir cozunurluk

zaten yıllardan beri sinemalarda 4k ve 8k çözünürlük kullanıyor. 1080p sinemada izlerken ön sıradakiler pikselleri farkedebiliyorlarmış.
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mcnishleyvs 6 yıl
Sharp ve AUO ile Fujitsu/Hitachi v.s bunları yaptı ama henüz ticari ürünler çıkmıyor!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 6 yıl
8k varken 4k eski bi teknoloji bence ileriye bakmak lazm:)
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Bamya Avcisi 6 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
8k varken 4k eski bi teknoloji bence ileriye bakmak lazm:)

Abi sayiyla mi veriyorlar sizi ya? Biri geoir kim ne derse desin apple der digeri gelir boyle sacmalar.
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Batuist 6 yıl
çok çok iyimser bir rakam olmuş 3 ila 5 yıl.... henüz koskoca Turksatta bile 3 tane HD kanal varken kanalların %95i hala sd yayın yapıyorken full hdler bile şu an için fazla.. 3 ila 5 yıl içinde sadece yayınlar full hd'ye geçsin öper başıma koyarım....
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esmirr 6 yıl
Mübarek herkes, sanki 4k şimdi sevkiyata başlasa herkes 4k ya geçecekmiş gibi tetikte bekliyor. 4k tv yi evinizde nereye koycaniz allasen. Bu proje daha çok sinema vb. yayinlarda kullanilmak üzere geliştirilmedi mi, yanliş biliyorumdur belki.
4k muazzam bir cozunurluk
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Bamya Avcisi 6 yıl
Next gen oyun konsollarinin da yenilenmesi gerekir o zaman.1080p yeterli degil 42 inc ve ustu icin.4k tam olacaktir.Ama sikistirma teknolojisi guclu bilgisayarlar guclu oyun konsollari gerektirecektir.5 yil icinde yayginlassa bile 9. Nesil oyun konsollariyla 'asil' satislari baslayacaktir.Bir de digiturkun ne yapacsgi bilinmez.
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< 6 yıl
bi 10 sene sonra 4k 720p yerine 8k da 1080p yerine geçicek
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albani 6 yıl
-Panel işinde belliki çoğu hatta ciddi sayıda yüksek bir oran bu palavra-atmasyon veya hileli bilgileri aynen "yiyor"!!

-"Sınırsız" gibi tanımlar sadece birer ""slogandır"" her üretici diyemem ama çoğu panel üreticisi zaten malını bu slogan tanımlar ile satıyor

üç tane üretici ise çok fena atıyor sadece veya acaip abartıyor>>Samy,LGE ve Phil diğerleride(Sharp,Tosh ve bazı Japonlar hariç)bir şekilde
ciddi sallıyor sınırsız bir şekilde


-@jackal;Gözlüksüz 3D zaten şuanda Tosh un ZL2 Serisinde 2K olarak vardır
ayrıca 3D in Gözlğksüz olmasının 2/4/8K ilede alakası yoktur,
bu farklı bir yapıdır ve istediğiniz xK ya uyarlarsınız!

Tosh ZL2 bu işin ilk ticari öncüsü,ancak bu iş kolay değil ve eski nesil paneller ile oldukça zor!! bazı yapıların teknik olarak değişmesi gerekiyor!

Bunun için USA da ciddi çalışma yapan Display sektörleri var ve geçmişide epeyi geriye dayanıyor!

Ana üreticiler için bir şeyin üretilmesi ile bulunması veya geliştirilmesi v.s çok zor işler değil,hatta bazıları çok kolay,mühim olan bu ürünün
"maliyet faktörüdür" ve hiç bir üretici,ilk çıkardığı ve o gün için rakibi olmadığı bir ürünü beleşe yani 3kuruşa vermez


Bahsettiğiniz ve genel olarak bahsedilen teknolojiler zaten çoktan bulundu ve üretime hazır hale getirildi!! kimse Amerikayı yeniden keşfetmiyor

ancak yaratılan ortam,sankim olağanüstü bir şey çıkıyor gibi oluyor,çünkü milyarlarca doların döndüğü bu sektörde herifler,acemi asker gibi
ortalıkta dolanmayacaklar!! zaten mallarıda çok güzel satmasını biliyorlar!

Önce pazar çok güzel yalan/yanlış bilgilerle "yemleniyor"(örneğin Oled/Amoled TV için)veya yakın geçmişte yemlenen LED li LCD diler gibi

halbuki tüplü(CCFL/HCFL/EEFL gibi)baclit sistemine göre çok daha ucuz olan hatta dandik olan üçkuruşluk LED ışıklı panelleri o zaman bir şey çıkıyormuş
gibi yemleyip oldukça yüksek fiyattan girmişlerdi,Oled/Amoled ise yapı olarak neticede CCFL/LED lere göre ciddi artısı olduğu içinde herifler yine güzelce
yemleyip fiyatını $ 10bin yapıverdiler
bunun maliyeti ise $ 2/2,5bin kağıdı geçmez


LED pazarı artık bitti gibi,çünkü KAR marjları ciddi düştü ve USA/Canada pazarı bu uyanıkları ciddi zorluyor!! bugün LGE ve Samy nin özellikle LED kaçıp
çok yüksek fiyattan Oled satması sadece bir mecburiyettendir!! Samy 2011 yılını kar edemeden kapattı ve hatta Zarar ediyoruz açıklaması bile yaptı,maliyetlerin
düşmesi,tüketiciye yarar ama üreticiye hiç yaramıyor
ve sonunda dip noktalara gelinince,hemen pazara yeni ürünler veriliyor!!

Yemlemesi ve diğer durumları da güzel bir ortam haline gelince de herifler çok güzel para kazanmaya başlıyor!

Yeni nesil bir sürü ...LED panel var ama hepsi de depolarda yani arka planda bekliyorlar!!! adamlar pazar daraldıkça,yeni diye sizlere bunları verecekler


Şuanda 3 nesil panel

1-Bugün kullandığımız Klasik PDP/TFT-LCD ler;artık bunlardan bir şey olmaz,uzatmaları oynamak için bir süre daha devam eder....

2-Amoled/Oled den başlayarak devam eden RGB-pixel+self illum. tip paneller,bunlardan epeyi fazla var,en iyileri yüksek maliyetli olduğu için en geriye atıldı
ve belki de hiç çıkmayacak!en kolay ve düşük maliyetli olan ilk ikisi ise gördüğünüz gibi çıktı/çıkıyor ama asıl bunların iyi olanlarının da çıkması bence gerekiyor
çünkü süper paneller var bunların içinde


3-USA lı NANO,FED gibi veya Üniversiteler ve diğer ülke Üniversiteleri ile bu işlere yönelmiş ana teknoloji bulucusu kuruluşlarda olan 2.şıktaki panellerden daha ileri en yeni
nesil paneller(bunlar henüz kamuoyuna sunulmuyor ama arada zemin yoklaması v.s olarak çok ufaktan yem atılıyor
)geliştirilmektedir ve sanırım bazıları bunların tamamen
bitti bile!! zamanı gelince ve pazarın aktifliği de göz önüne alınarak hepsi değilse bile bazıları verilecektir!

++
Panel tip TV lerde her zaman "esas oğlan" Modül olduğu için,doğal olarak tüm gelişmeler de bunun üzerinden olmaktadır!! ve bu iş çok zor ve bunu başaran sadece SHARP
var o buluyor ve Lisansını tüm gördüğünüz Panel ve Modül üreticilerine kiralıyor!

Birde bu teknolojinin altyapısı/mutfağı olarakta Sharp hepsini pişip hazır hale getirmektedir


Ancak Modül işi hala kısıtlı ve sıkıntılı bir süreçte,bunu henüz ne ilk nesil nede 2.nesil panellerde aşamadılar!

İşte burada devreye USA lı asıl bu teknolojilerin bulucusu firmalar devreye giriyor ve CAM dışı(ilk msg da bahsetmiştim)ürünlere kaymaktadır
gerek elestiki olması(Convex ve Concave yapılarda olabiliyor ve benzer/farklı bükümlere dönüşebiliyor ki özellikle 3D efektinde bu tip Modüller gerekiyor!
Şimdiki gibi panelin FPR veya SG olupta,çoğunun hayran olduğu yapı hem eski hemde geri bir teknik(teknoljoi bile değildir FPR veya SG denilen uygulama!!)
olup,bugün için kimilerine çok enteresan veya hayranlık veriyor olsada,işin özüde aslıda bu değildir,60 senelik tekniği uygulamak(versiyon değişkiliği yaparak)
bugünü kurtarıyor ancak!

Yukarıda bahsettiğim "POLYMER" esaslı malzeme ile üretilen(AUO/Taiwan ilk bunu başardı
)bu yeni nesil paneller özellikle 3D efektinde işe yarayacaktır ve gözlükler de
50/60 sene öncesinde kalacaktır


Önü çok açık bu çalışmaların ve uyanık üreticiler zamanı kullanmasını çok çok iyi biliyorlar! ve pazarda bu konuda tam bir işbirliği işindeler,dolayısıyla her yeni bulunan
panel ürünü şak diye pazara verilemiyor!!! dolayısıyla sizler de daha çoook bekleyeceksiniz bunların çıkmasını,ama sonuçta hepsi değilse bile çoğu çıkacaktır!

Acelesi olmayan otursun beklesin
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SystemApps 6 yıl
4k çözünürlüklü tvler belki 5seneye gelir ama kimin ne işine yarayacak orası meçhul.Daha hd yayınlar bir elin parmağını geçemiyorken 4k özellikle bizim ülke gibi kendi milletini sömürmekten başka hiç bir halta yaramayan firmaların ticaret tuzağı olmaktan öte gidemez.sistem olsaydı 4k çok iyi teknolojiye bir lafım yok.ama özellikle türkiyede yaşıyoruz yani teknolojiyi geriden takip eden bir ülkeyiz.Kısacası 4k çözünürlüklü televizyon almak saçmalık olur.Belki 4k çeken video kameranız varsa işe yarar gerisi bomboş...
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