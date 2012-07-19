4K TV'lerin yaygınlaşması 5 seneyi bulacak

Aralarında AU Optronics, Chimei Innolux ve Sharp’ın yer aldığı ünlü panel üreticilerin yılın ikinci yarısı için sevkiyat planları yaptığı 4K çözünürlüğünde paneller, geniş kitlelere ancak 3-5 yıl sonra ulaşacağı öngörülüyor.

Analistlere göre paneller, BT ve medikal gibi kurumsal alanlarda yavaş yavaş yer edinecek; ancak, son kullanıcının televizyonlarını değiştirme sıklıklarına bakıldığında bu panellerden gücünü alan 4K çözünürlüklü TV’lerin geniş kitlelerce kullanılması 3 ila 5 yılı bulacak.

Öte yandan analistler, Samsung ve LG Display’in ortaya koyduğu 55 inçlik OLED TV’lerin 10,000 dolar mertebelerinden satışa sunuluyor olmasının; yakın dönemde OLED TV’lerin maliyetlerini aşağıya çekmenin zor olduğunun bir göstergesi olduğunu dile getiriyorlar.



