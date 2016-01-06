4K video kaydedebilen bir aksiyon kamerası da Kodak'tan

Dün Nikon tarafından duyurulan KeyMission 360 sonrası bir 4k video çekebilen aksiyon kamerası da Kodak'tan geldi. Şirket SP360 4K'yı kullanıcıların beğenisine sundu.

SP360'ın devamı niteliğinde duyurulan Kodak SP360 4K, adında da geçtiği üzere 12.4MP'lik sensörüyle 4K video çekebiliyor. Sahip olduğu 235 derece görüş açısına sahip lensiyle sanal gerçeklik uyumlu içerikler de sağlayabilen kamera, tamamen 360 derecelik kayıtlar içinse Nikon'un çözümünden farklı olarak kendisinden bir taneye daha ihtiyaç duyuyor.

Aksiyon kamerası olduğu için beraberinde özel bir hazne gelen ve bu şekilde zorlu şartlara dayanabilen cihaz, kompakt tasarımı ile her zaman taşınabilecek bir çözüm ortaya koyuyor ve WiFi teknolojisi ile iOS ya da Android işletim sistemli cihazlardan kontrol edilebiliyor. Fotoğraf çekimi de yapabilen Kodak SP360 4K'nın, çift kamera kullanımı için özel bir de aksesuarı bulunuyor.

Kodak SP360 4K, 499$ fiyat etiketiyle buradan satın alınabiliyor.

http://www.engadget.com/2016/01/06/kodak-sp360-4k-camera/