4.çeyrekte Apple'ın dizüstü Mac üretimi aylık ortalama 1 milyonu aşacak

Haber Editörü
Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın dizüstü bilgisayar bileşen üreticilerinden bir kaynağının ifadesine göre Apple'ın 2010 takvim yılının son çeyreğinde Macbook üretimi aylık ortalama 1 milyonu geçecek. Gazetenin kaynağı; Apple'ın aylık yaklaşık 1 milyon adetlik üretiminde, geçtiğimiz ay satışa sunulan Macbook Air %20-%25'lik bir paya sahip olacağını sözlerine ekledi.
IDC'nin verilerine göre Apple, 2010 yılınının ilk üç çeyreğinde 6.88 milyon dizüstü bilgisayar satışı gerçekleştirerek; küresel pazarda payını %3.7'den %5.2'e, Amerika pazarındaysa %6.7'den %12.2'e yükseltmeyi başarmıştı.
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1. Avrupa fiyat politikasindan
2. Macbookun fiyatindaki asiriliktan (macbook pro ya da air degil kastim, beyaz plastik macbook)
vazgecerse uretimini 4e 5e de katlayabilir fakat saniyorum ki bizim dusundugumuzden cok daha planli ilerlemek istiyorlar. Bir anda cok fazla yayiplip daha sonra polularitesini kaybeden urunlerden olmak istemiyorlar kanimca.