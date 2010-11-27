4.çeyrekte Apple'ın dizüstü Mac üretimi aylık ortalama 1 milyonu aşacak

Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın dizüstü bilgisayar bileşen üreticilerinden bir kaynağının ifadesine göre Apple'ın 2010 takvim yılının son çeyreğinde Macbook üretimi aylık ortalama 1 milyonu geçecek. Gazetenin kaynağı; Apple'ın aylık yaklaşık 1 milyon adetlik üretiminde, geçtiğimiz ay satışa sunulan Macbook Air %20-%25'lik bir paya sahip olacağını sözlerine ekledi.

IDC'nin verilerine göre Apple, 2010 yılınının ilk üç çeyreğinde 6.88 milyon dizüstü bilgisayar satışı gerçekleştirerek; küresel pazarda payını %3.7'den %5.2'e, Amerika pazarındaysa %6.7'den %12.2'e yükseltmeyi başarmıştı.