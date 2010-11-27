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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

4.çeyrekte Apple'ın dizüstü Mac üretimi aylık ortalama 1 milyonu aşacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
9,1b
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Mac / iMac / Macbook / Mac Mini
Shady
Haber Editörü
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Uzakdoğu'nun önemli yayın organlarından Digitimes'ın dizüstü bilgisayar bileşen üreticilerinden bir kaynağının ifadesine göre Apple'ın 2010 takvim yılının son çeyreğinde Macbook üretimi aylık ortalama 1 milyonu geçecek. Gazetenin kaynağı; Apple'ın aylık yaklaşık 1 milyon adetlik üretiminde, geçtiğimiz ay satışa sunulan Macbook Air %20-%25'lik bir paya sahip olacağını sözlerine ekledi.

IDC'nin verilerine göre Apple, 2010 yılınının ilk üç çeyreğinde 6.88 milyon dizüstü bilgisayar satışı gerçekleştirerek; küresel pazarda payını %3.7'den %5.2'e, Amerika pazarındaysa %6.7'den %12.2'e yükseltmeyi başarmıştı.


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DH Misafiri 9 yıl
5 aydır macbook pro kullanıyorum, ben 12 yıl pc basında gecen zamanıma acıyorum. mac mercedes se,pc çin malı araba.
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honneur 9 yıl
Şu an TR deki fiyat politikası tamamen bilkom tarafından yönlendirliyor. Bayilerine verdikleri kar marjları çok komik 3000$ lık makinede 180$ gibi bir şeydi yanlış hatırlamnıyorsam. Aplle TR pazarına kendisi giriş yapacak. sadece bilkomla sözleşmenin bitmesini bekliyorlar. Bakınız. Apple.com.tr artık yurtdışı apple aynı içerik ve kalıba sahip. Birde bildiğim kadarıyla apple asya pazarına bağlıyız. Yani bizdeki yeni fiyatlar $ üzerinden şekillenecek. Buda amerika fiyatı + kdv gibi birşeye tekabül edecektir. :)
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matkapmatkap 9 yıl
Apple TRnin 2011 de aktif olmaya baslayacagini biliyordum fakat asya pazari degil de avrupa pazarina bagliyiz diye biliyorum. Eger dediginiz dogruysa kullanimda patlama yasanacaktir (Turkiye icin)


honneur

Şu an TR deki fiyat politikası tamamen bilkom tarafından yönlendirliyor. Bayilerine verdikleri kar marjları çok komik 3000$ lık makinede 180$ gibi bir şeydi yanlış hatırlamnıyorsam. Aplle TR pazarına kendisi giriş yapacak. sadece bilkomla sözleşmenin bitmesini bekliyorlar. Bakınız. Apple.com.tr artık yurtdışı apple aynı içerik ve kalıba sahip. Birde bildiğim kadarıyla apple asya pazarına bağlıyız. Yani bizdeki yeni fiyatlar $ üzerinden şekillenecek. Buda amerika fiyatı + kdv gibi birşeye tekabül edecektir. :)

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matkapmatkap 9 yıl
Eger Apple:

1. Avrupa fiyat politikasindan
2. Macbookun fiyatindaki asiriliktan (macbook pro ya da air degil kastim, beyaz plastik macbook)

vazgecerse uretimini 4e 5e de katlayabilir fakat saniyorum ki bizim dusundugumuzden cok daha planli ilerlemek istiyorlar. Bir anda cok fazla yayiplip daha sonra polularitesini kaybeden urunlerden olmak istemiyorlar kanimca.
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