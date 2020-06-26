4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı

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Geçtiğimiz günlerde Wedbush analisti Daniel Ives'ın, iPhone 12 serisine ait düşük bütçeli beşinci bir modelin daha duyurulacağını öne sürmesi üzerine, bu modelin fiyatı bir hayli merak edilmeye başlanmıştı. Bugün ortaya çıkan raporla birlikte, iPhone 12'nin 5G desteğine sahip olmayan, ancak özellikleri iPhone 12 ile birebir aynı olan bu modelin fiyatını öğrenebildik.

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4G iPhone 12, 549 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak

Paylaşılan bilgilere göre, yeni nesil 5G bağlantı teknolojisi yerine 4G bağlantısına yer verilecek olan bu model, 549 dolara mal olacak.

649 dolar fiyat etiketi taşıyacağı söylenen iPhone 12 ile mukayese edildiğinde, iPhone 12'nin 4G varyantının 100 dolar daha ucuza satılacağını görülmekte.

5G teknolojisinin henüz istenen seviyelerde yayılmadığı göz önüne alındığında, Apple'ın düşük bütçeli 4G iPhone 12 hamlesi, özellikle iOS güncellemeleri almayıp yeni özelliklerden mahrum kalan ve zamanla aygıtları yavaşlayan iPhone kullanıcıları için ya da iOS ekosistemini deneyimlemek isteyip de yüksek fiyatlar sebebiyle iPhone alamayan tüketiciler için iyi bir seçenek olabilir.

https://www.gsmarena.com/new_report_suggests_lte_iphone_12_will_cost_549-news-43964.php

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