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    iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı

    iPhone 12 serisinin düşük bütçeli modeli LTE iPhone 12'nin fiyatı sızdırıldı. iPhone 11'den 150 dolar daha ucuza mal olacak LTE iPhone 12, iyi bir uygun fiyatlı amiral gemisi seçeneği olabilir.
    1 sa.
    3,5b
    192
    26
    iPhone
    Anıl Burak Karadede
    Teknoloji Editörü
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    4G'li iPhone 12 modelinin fiyatı sızdırıldı
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    Geçtiğimiz günlerde Wedbush analisti Daniel Ives'ın, iPhone 12 serisine ait düşük bütçeli beşinci bir modelin daha duyurulacağını öne sürmesi üzerine, bu modelin fiyatı bir hayli merak edilmeye başlanmıştı. Bugün ortaya çıkan raporla birlikte, iPhone 12'nin 5G desteğine sahip olmayan, ancak özellikleri iPhone 12 ile birebir aynı olan bu modelin fiyatını öğrenebildik.

    İlginizi Çekebilir Avatar iPhone 12 beklenenden daha ucuz olabilir: İşte sürpriz beşinci model

    Ayrıca Bkz. "iOS 14 beta vs. iOS 13.5.1 hız karşılaştırması"

    4G iPhone 12, 549 dolar başlangıç fiyatına sahip olacak

    Paylaşılan bilgilere göre, yeni nesil 5G bağlantı teknolojisi yerine 4G bağlantısına yer verilecek olan bu model, 549 dolara mal olacak.

    649 dolar fiyat etiketi taşıyacağı söylenen iPhone 12 ile mukayese edildiğinde, iPhone 12'nin 4G varyantının 100 dolar daha ucuza satılacağını görülmekte. 

    5G teknolojisinin henüz istenen seviyelerde yayılmadığı göz önüne alındığında, Apple'ın düşük bütçeli 4G iPhone 12 hamlesi, özellikle iOS güncellemeleri almayıp yeni özelliklerden mahrum kalan ve zamanla aygıtları yavaşlayan iPhone kullanıcıları için ya da iOS ekosistemini deneyimlemek isteyip de yüksek fiyatlar sebebiyle iPhone alamayan tüketiciler için iyi bir seçenek olabilir. 



    https://www.gsmarena.com/new_report_suggests_lte_iphone_12_will_cost_549-news-43964.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Muharrem096 1 sa. en beğenilen
    Kim derdi ki Apple F/P konusunda Android rakiplerine tur bindirecek...
    1 Yanıt Yanıtla +20
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    synthesizer (Doğan Ademoğlu) 1 sa. Muharrem096
    Fiyat performans mı?

    64gb iPhone 11 aldığın fiyata, 128gb s20 alıp cebinde akıllı bir saat için para kalıyor.
    S20 3 kamera ile geliyor ve özellikle gece çekimleri ve portrede 11den önde.
    Ekranı 120hz ve hem renk hem de çözünürlük olarak ne kadar fark olduğunu ancak iPhone 12de 120hz ekranı görünce itiraf edeceksiniz.
    Sınırsız Google Drive a sahip olsam bile 128gb ekran ve hafıza kartı desteği hala s20yi öne çıkarıyor.

    iPhone 11in tüm bu artılar karşısına 2 şeyi kalıyor.
    1. Appstore farkı
    2. 2.el değerini koruma

    Ben mesela işimle alakalı iOS uygulamaları ihtiyacım olduğu için bunu iPad ile çözdüm. 2. Madde ise çoluk çocuk ve öğrencileri ilgilendirir. Kişisel güvenlik için asla 2.el telefon almam, satmam.
    1 Yanıt Yanıtla +7
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    from softwave 1 sa. yeni yorumcu
    Umarım her sene 10 telefon çıkarma politikasına doğru ilerleme ve böylece samsung ve xiaomi ye rakip olma düşünceleri olmaz.
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    synthesizer (Doğan Ademoğlu) 1 sa. Muharrem096
    Fiyat performans mı?

    64gb iPhone 11 aldığın fiyata, 128gb s20 alıp cebinde akıllı bir saat için para kalıyor.
    S20 3 kamera ile geliyor ve özellikle gece çekimleri ve portrede 11den önde.
    Ekranı 120hz ve hem renk hem de çözünürlük olarak ne kadar fark olduğunu ancak iPhone 12de 120hz ekranı görünce itiraf edeceksiniz.
    Sınırsız Google Drive a sahip olsam bile 128gb ekran ve hafıza kartı desteği hala s20yi öne çıkarıyor.

    iPhone 11in tüm bu artılar karşısına 2 şeyi kalıyor.
    1. Appstore farkı
    2. 2.el değerini koruma

    Ben mesela işimle alakalı iOS uygulamaları ihtiyacım olduğu için bunu iPad ile çözdüm. 2. Madde ise çoluk çocuk ve öğrencileri ilgilendirir. Kişisel güvenlik için asla 2.el telefon almam, satmam.
    Fiyat performans mı? 64gb iPhone 11 aldığın fiyata, 128gb s20 alıp cebinde akıllı bir saat için para kalıyor. S20 3 kamera ile geliyor ve özellikle g...
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    2 Yanıt Yanıtla +7
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    techno.33 (Metin YILDIRIM) 1 sa. synthesizer
    Samsungun modelleri çok çabuk eskiyor. Zamanında o kadar para verip aldığım note modelleri şu an piyasadan silindi. Ama iPhone eskimiyor. Yıllarca aynı tasarımı kullandığı için elindeki model hep güncel kalıyor. Güncelleme alıyor olması da bunu destekliyor. Samsungların bir kötü tarafı da işlemcisi. Exynos işlemciler çok pil tüketiyor. Çabuk ısınıyor. Isınınca güç kesiyor. Her ısındığında bataryayı da yıpratıyor. 2 sene geçmeden batarya sağlığı %80 in altına düşüyor.
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    mrtkrk (murat kurak) 21 dk.
    Iphone diyince aklıma hep bu eski kasa geliyordu. Eski haline dönmesi güzel oldu. Iphone 4 ve 5 serileri gibi keşke ucuz olsada yeni donanımlı eski kasalardan iphone 12 alsak bizde
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    drjacob (... ) 21 dk.
    bir güncelleme ile 5G yaparlar :D
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    fhrstw 4 dk. drjacob
    Aklıma direk bu görsel geldi



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    AL Parti (Batuhan Özçelik) 22 dk.
    Şaka bir yana adamlar bu fiyat politikasıyla devam ederlerse hatta bir tık aşağı çekebilirlerse bir çok firmayı tarihin tozlu sayfalarına gömecek
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    double or nothing 33 dk.
    550 dolar = 6600 tl.
    5G Türkiyeye ne zaman gelir bilmiyorum ancak 4G geldiğinde 3G kullanılmaz hale gelmişti onu da unutmayın. 5G gelince de 4G'ye de aynı olacak. iPhone'nun verdiği 4 5 yıl güncelleme pek işe yaramıyor o zaman.

    Kısacası apple ekosistemi içinde düşünce 550 dolar gayet güzel bir fiyat ancak Türkiye fiyatıyla pek de androide rakip değil.
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    Mr. Jingles 24 dk. double or nothing
    3G hala kullanılabilir hızda. Turkcell için konuşuyorum 1080p videoları takılmadan donmadan 3G üzerinden rahatlıkla izliyorum. Öyle kullanılmaz hale geldi demek biraz abes kaçıyor.



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    synthesizer (Doğan Ademoğlu) 45 dk.
    Bu arada güncelleme fetişlerine de bir sorum var.



    iOS ile gelen yeniliklerden hangileri size verildi güncelleme ile?

    Mesela 10 yıl önceki telefonumda bile olan gece modu geldi mi?



    Aa pardon karanlık tema aldık unuttum.



    16gb modelleri kullananlar söyleyebilir mi? En son ios sistem dosyaları kaç GB yer kaplıyor şuan? 7? 8?



    Geriye size ne kalıyor ya...



    Gerçekten soruyorum. Ben 2 yıldır iPad Pro kullanıyorum. Daha 1 tane oh ne şunu dizelttiler dediğim bir güncelleme almadım. Onun için soruyorum. Ne gibi özelliklere kavuştunuz güncelleme ile?



    Mesela şuan beta ocin çıldırıyor iPhone kullanıcıları, widget sizi bu kadar mı heyecanlandırıyor?



    Altı üstü widget ya..



    Yoksa arama geldiğinde ekranı kaplaması mı bu kadar can sıkıyordu?
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    GoldPunch (İbrahim Katmerci) 33 dk. synthesizer
    Kesinlikle katılıyorum. Güncelleme gelince heyecandan bobrek ustu bezlerinden deli gibi adrenalin salgılanan insanlar güncellemeyi yukleyince menude iki ileri bi geri yapıyor tamam baska da bir sey yok.
    Yanıtla +1
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    ismo3000 (ejay01 ) 18 dk. synthesizer
    Aynen öyle, hala bilmem ne ayfon modeli güncelleme alıyor diye Android'i gömmeye çalışanları izleyince yalnızca gülümsüyoruz.
    Yanıtla
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    galaxyg (Yağız Tümer) 46 dk.
    Eğer bu fiyattan çıkarsa android katili olur gerçekten bu sefer

    iPhone 11 650 dolardan çıkınca bile milyonlarca sattı

    iPhone 12 hemde kopmakt tasarımda özellikle yurt dışında 550 dolara çatuçır çutur satılır



    Türkiyede bile iphone alıyosun minimum 5 yıl kullanabiliyosun sorunsuzca f/p iyi bence
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    Bay Robot ( tunc) 49 dk.
    Fiyatı çok iyi.
    Yanıtla +1
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    CodyTravers (Mert Suat Korkmaz) 56 dk.
    A14 le gelsin, 11den ucuz olsun, çift kamera paketi olsun, küçük ama full ekran olsun canımı yesin.. Beklemedeyiz..
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    symbiat (symbiat karalama) 1 sa.
    "iOS ekosistemini deneyimlemek isteyip de yüksek fiyatlar sebebiyle iPhone alamayan tüketiciler için iyi bir seçenek olabilir."

    Su satir beni benden aldi, sanirsin 3 bin liraya iphone satiyorlar :D
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    kutlay17 1 sa.
    İphone se 399$ ile girdi, 5299 tl. Bakalim yeni 4g li iphone 12 549$ ile ne kadara ülkemize girecek? 6000-6900TL fiyat bandina gelirse o zaman f/p derim. Çünkü iphone 11 699$ bile hangi fiyat aralığında çıktığını hatirliyoruz. Bakalim iphone gerçekten f/p olacak mi? Yoksa bunlar hep PR çalışması mi?
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