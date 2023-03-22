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    Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: 4K 144 Hz ekranlı Mi TV S65 ve S75

    Xiaomi bugün iki yeni akıllı televizyon piyasaya sürdü. Xiaomi Mi TV S65 ve S75 adı altında çıkış yapan modeller 4K çözünürlük sağlayan 144 Hz panellerle sunuluyor.
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    4K 144 Hz ekranlı Mi TV S65 ve S75 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Çinli teknoloji devi Xiaomi ev kullanımına yönelik Mi TV S65 ve Mi TV S75 akıllı televizyonlarını resmi olarak duyurdu. İsimlerinden de anlaşılabileceği üzere modellerden biri 65 inç, diğeri ise 75 inç ekranla geliyor.

    Şirket yeni TV'lerinde 4K çözünürlük sağlayan 144 Hz panellere yer vermiş durumda. Söz konusu ekranlar DCI-P3 renk aralığının %94'ünü kapsamasının yanı sıra MEMC, Dolby Vision, FreeSync Premium ve HDR teknolojilerini destekliyor.

    4K 144 Hz ekranlı Mi TV S65 ve S75 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi Mi TV S65 ve S75 modellerinde Dolby Atmos destekli 25W stereo hoparlör var. Akıllı televizyonlar dört Cortex-A73 çekirdekli işlemciyle güçlendirildi. Bu platforma 3 GB RAM ve 32 GB depolama birimi eşlik ediyor.

    Oyun konsollarıyla tam uyumlu

    Bağlantı seçeneklerini iki HDMI 2.1, bir HDMI 2.0, iki USB-A portu ve bir RJ-45 LAN girişi olarak sıralayabiliriz. Her iki cihaz da, yerleşik XiaoAI sesli asistana sahip uzaktan kumanda ve entegre Wi-Fi 6 çipiyle birlikte geliyor.

    4K 144 Hz ekranlı Mi TV S65 ve S75 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Basın görsellerinde oyunlara yer verilmesinin bir nedeni var. Xiaomi Mi TV S65 ve S75 günümüz oyun konsollarıyla tam uyumlu şekilde çalışabiliyor. Ayrıca Migu bulut oyun hizmetini desteklediklerini de belirtelim.

    4K 144 Hz ekranlı Mi TV S65 ve S75 tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Mi TV S65 modeli Xiaomi tarafından 435 dolar olarak fiyatlandırıldı. Daha pahalı olan Mi TV S75 ise 580 dolar karşılığında satılacak.

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    Yerli otomobil Togg T10X'in fiyatı açıklandı

    M
    MCCACA 2 gün önce

    Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.

    G
    gunergani 3 gün önce

    cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???

    F
    fehim71 5 gün önce

    tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...

    Profil resmi
    ugah6aiw 6 gün önce

    ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?

    Profil resmi
    belen1998 6 gün önce

    Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.

    Profil resmi
    ugah6aiw 1 hafta önce

    bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...

    P
    pskillercheto 1 hafta önce

    Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.

    Profil resmi
    alfa-x 1 hafta önce

    Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)

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