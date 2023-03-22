Xiaomi yeni akıllı TV'lerini tanıttı: 4K 144 Hz ekranlı Mi TV S65 ve S75

Çinli teknoloji devi Xiaomi ev kullanımına yönelik Mi TV S65 ve Mi TV S75 akıllı televizyonlarını resmi olarak duyurdu. İsimlerinden de anlaşılabileceği üzere modellerden biri 65 inç, diğeri ise 75 inç ekranla geliyor.
Şirket yeni TV'lerinde 4K çözünürlük sağlayan 144 Hz panellere yer vermiş durumda. Söz konusu ekranlar DCI-P3 renk aralığının %94'ünü kapsamasının yanı sıra MEMC, Dolby Vision, FreeSync Premium ve HDR teknolojilerini destekliyor.
Xiaomi Mi TV S65 ve S75 modellerinde Dolby Atmos destekli 25W stereo hoparlör var. Akıllı televizyonlar dört Cortex-A73 çekirdekli işlemciyle güçlendirildi. Bu platforma 3 GB RAM ve 32 GB depolama birimi eşlik ediyor.
Oyun konsollarıyla tam uyumlu
Bağlantı seçeneklerini iki HDMI 2.1, bir HDMI 2.0, iki USB-A portu ve bir RJ-45 LAN girişi olarak sıralayabiliriz. Her iki cihaz da, yerleşik XiaoAI sesli asistana sahip uzaktan kumanda ve entegre Wi-Fi 6 çipiyle birlikte geliyor.
Basın görsellerinde oyunlara yer verilmesinin bir nedeni var. Xiaomi Mi TV S65 ve S75 günümüz oyun konsollarıyla tam uyumlu şekilde çalışabiliyor. Ayrıca Migu bulut oyun hizmetini desteklediklerini de belirtelim.
Mi TV S65 modeli Xiaomi tarafından 435 dolar olarak fiyatlandırıldı. Daha pahalı olan Mi TV S75 ise 580 dolar karşılığında satılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Bizim ülkede olan hain dünyada yoktur.
cam tavan hakkında bilgisi olan varmı.perde yok galiba yazın ssıkıntı olmazmı.???
tam bir gariban arabası yerliiiiiiiiiiii ve milliii yalanınız batsın
sğlğn Osman sizinle gurur duyuyor... hala uyanan yok...
ilk fotolarda kapı aynaları yoktu... masala devam...
Bu gün 16 Mart ama hala ön sipariş ekranı açılmadı?
Bugün ayın 16 sı ön ödeme mönüsü henüz açılmadı.
bebelerden yetişkinlere masal devam... yüzyılın dolandırıcılığı...
Hani 400.000 ler 500.000 lere çıkıyordu? Umarım kdv fiyatıdır. Alabilenlere hayırlı olsun.
Donanım veya fiyat olarak çok çok iyi Standart V2 + Gemlik Mavi +beyaz koltuklu + meridian ses opsiyonlusuna talibim :)